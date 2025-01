Wayne Osmond, miembro fundador de The Osmonds, murió este jueves a los 73 años por un "derrame cerebral masivo" en un hospital de Salt Lake City, según confirmó su familia. El cantante, guitarrista y compositor de la exitosa banda de pop de los '70 (y grupo familiar mormón conocido también como The Osmond Brothers), fue autor de clásicos como "Crazy horses", "Goin' home" y "Let me in".

"Su legado de fe, música, amor y risas ha influido en muchas vidas alrededor del mundo. Quería que todos supieran que el evangelio de Jesucristo es verdadero, que las familias son eternas y que los banana splits son el mejor postre. Lo amamos y lo extrañaremos profundamente", expresó la familia del barítono en un comunicado. También lo despidieron en sus redes sus hermanos Merrill, Donny y Jay y su hija Amy, quien contó que murió "pacíficamente, rodeado de su amada esposa y cinco hijos".

Melvin Wayne Osmond había nacido el 28 de agosto de 1951 en Odgen, Utah. Cuarto de nueve hijos, desde muy temprano cantó junto a sus hermanos Alan, Merrill y Jay en un cuarteto de barbería, presentándose en un principio para su congregación de la iglesia. La fama asomó en 1960, tras actuar en Disneyland y ser descubiertos por el presentador Andy Williams, quien contrató al grupo para su programa, lo que derivó en otras regulares apariciones televisivas.

Los hermanos menores, Donny y Jimmy, se unieron más tarde. Así, The Osmonds se consolidó como quinteto pop, a comienzos de los '70. Entre sus canciones exitosas se encuentran "Yo-yo", "Down by the lazy river", la rockera "Crazy horses" y, la más importante, "One bad apple", que fue número 1 del Billboard Hoy 100 durante cinco semanas de 1971.

Los hermanos también produjeron y protagonizaron shows televisivos, aunque la popularidad de la banda decaería con los años. Donny destacó en solitario, igual que Marie, que nunca fue parte del grupo familiar de cantantes. The Osmonds vendió 77 millones de discos. En 2003 fue homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Wayne afrontó varios problemas de salud a lo largo de su vida. Una cirugía por un tumor cerebral en 1997 lo dejó prácticamente sordo. Un derrame cerebral en 2012 le impidió seguir tocando la guitarra. Recibió un tratamiento contra el cáncer en los últimos años. Se retiró de The Osmonds en 2007 y su última actuación pública fue en 2018.