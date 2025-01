Se sabe bien que nada vuelve a ser como fue. Aquello de que nadie se baña dos veces en el mismo río y de que si la historia se repite, primero será como tragedia y después como farsa. Queda decidir si esto que estamos viviendo es la repetición trágica de los '90 o la farsa, es decir si los '90 ya eran una repetición o era algo original. En todo caso, de nada vale hacer analogías cósmicas, pensando en un Racing campeón del 2001, por ejemplo, para imaginar que estamos frente a otro estallido porque la Academia se alzó con otro título. Nada es nunca como fue. Nunca vamos a volver porque no se vuelve. Lo saben las parejas que se dan segundas oportunidades, lo saben los fans que ven secuelas de sus películas favoritas. Lo sabemos cuando leemos el libro que nos voló la cabeza en la adolescencia y ya no hace efecto. Nada es como fue. Nunca lo será. Sin embargo, existen ciclos, ritos, bucles del tiempo, tradiciones que nos permiten hacer de vuelta lo que ya hicimos, con la ventaja de saber algunas cosas que antes no sabíamos. No somos el protagonista de El día de la marmota, que puede hacer su lección de piano ahí donde la dejó el día anterior y terminar siendo un músico de jazz, porque las circunstancias no son un calco y nosotrxs lxs únicxs que sabemos qué es lo que va a pasar. Pero, algunas sensaciones, alguna sabiduría nueva, aquello de la memoria como exemplum y no como como datos congelados, nos puede asistir tal vez.

Hace treinta años, a mediados de los años noventa, yo trabajaba en la Secretaría Nacional de Industria y Comercio. Recuerdo que hacía poco había llegado la “modernización” de Cavallo al edificio que había sabido ser un conjunto de oficinas oscuras de puro contrachapado de madera y cubiles endebles, con pasillos con luz de tubo y máquinas de escribir de esas que hacían que los dedos meñiques adquirieran una fuerza inusitada. En esa época ya todo brillaba y era blanco, beige, metálico y automático. Cada escritorio tenía una computadora, aunque no muchos sabían qué hacer con ella, y en la entrada hicieron su aparición los molinetes, las tarjetas y la seguridad privada. Todo se hizo privado. “Tercerizado”, se decía. El servicio de limpieza, el servicio médico, las ventanillas en las que nos pagaban los sueldos, los porteros, los asesoramientos, las capacitaciones. Todo lo que ante había sido empleo público, ahora eran empresas de servicios. Recuerdo que ese año, previo al feriado de Navidad, en todas las oficinas se repartían vasitos de plástico y sidra tibia. Sin embargo, no todos brindamos. Muchos ponían sus tarjetas en el molinete y la lucecita en vez de ponerse verde se ponía roja. “No funciona”, le decían al empleado de seguridad, que se fijaba en una planilla y decía que sí, que el molinete funcionaba, pero que ese empleado había quedado “desvinculado” de esa dependencia. No lo dejaban pasar ni a buscar sus cosas. Cientos de lucecitas rojas antes de Navidad y otras tantas antes de fin de año. Llanto, mucho llanto. Angustia, golpes en el mostrador, gente sentada en la vereda con la caja de cartón llena de objetos que no eran más que una botica del empleado: tazas con tatuajes de café, papeles inútiles, portarretratos, muñequitos un poco bobos, ceniceros de cerámica, algún libro que había quedado olvidado debajo de una pila de expedientes. No hubo ningún paro general ni movilización que acompañara al menos la tristeza de volver a las casas con la peor noticia posible: el desempleo. Sin indemnización, además. Para el empleado público contratado no había sueños de kiosco ni de remisería ni de parripollo. Yo, que odiaba ese trabajo como pocas actividades odié en mi vida, sentía vergüenza de ese odio, porque mi lucecita siguió siendo verde.

Muy difícil no sentir un déjà vu con tantas “desvinculaciones” y brindis con gusto a hiel en todas las oficinas del Estado. Sin embargo, si algo sería bueno sacar de este regusto amargo, de esta sensación de herida que duele en los días de lluvia, a lo mejor sería que aprender del pasado no es esperar que se repita como quien espera que vuelva el verano después del invierno.

Marx, hace 174 años, ya contó en el XVIII Brumario de Luis Bonaparte una historia de desencanto. En aquellos años que parecen tan lejanos, en Francia, la burguesía liberal republicana, en su lucha contra la monarquía y los terratenientes, había tomado al proletariado como su herramienta. Los llevó a las calles, les hizo creer en un nuevo amanecer de derechos y justicia, pero pronto esa alianza se quebró y el eco de las balas en junio de 1848 marcaron el final de las ilusiones. Entonces, los sueños se volvieron cenizas y el ejército salió a barrerlas.

Luis Bonaparte emergió de esas ruinas. Su nombre resonaba como un espectro del pasado, una promesa de grandeza perdida. Prometió orden, prometió gloria, y mientras los distintos sectores de la burguesía se consumían en sus propias luchas, él tejía su camino al poder. Jugó con los vacíos de la Constitución y con la desesperación del lumpenproletariado. Y así, primero como presidente, luego como emperador, convirtió la República en imperio, proclamando el Segundo Imperio Francés sobre las ruinas de las esperanzas de un pueblo traicionado. Otro déjà vu, ¿no?

En ese librito mínimo, al que no le sobra una sola palabra, Marx dice: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria, es precisamente cuando conjuran temerosos su auxilio del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal”.

Entonces, aunque todo huela a pasado reciente, a no haber aprendido nada, o a haber malogrado los aprendizajes, sería bueno recordar que el presente se nutre del pasado, pero sigue siendo presente, y es en este aquí y ahora en el que tenemos que encontrar las pistas para salir de este atolladero. Aunque, si alguna cosa sería lindo repetir, sería esa alegría loca de la fiesta de encontrarnos. Una alegría totalmente desgajada de la tragedia cotidiana de vivir persiguiendo el mango. Porque esos también fueron los '90. Pizza, champagne y piquete, mucho piquete. Escrache, asamblea permanente, amanecer discutiendo, anochecer fundidos en el abrazo diverso de la discoteca improvisada en cualquier salón de sindicato o de Organismo de Derechos Humanos, o en una casa con patio, o en un restaurante barato.

Este presente, que arde como la memoria, y que reclama creatividades ardientes, necesita de nuevas palabras, de nuevos nombres, de nuevas imágenes para existir. No podemos ser nosotres quienes busquemos repetir el pasado, como si la única salvación fuera un refugio melancólico en un pasado idealizado en el que todo iba bien. Si todo hubiera ido bien, no estaríamos nadando en esta cloaca hedionda. Busquemos, rasquemos la olla de nuestra imaginación, leamos a los clásicos, pero sólo para hablarlos en nuestro idioma, a nuestra manera. No hay traducción sin traición, y no hay tradiciones sin versiones irreverentes. No quiero ser pesada, pero ya lo dijo Marx hace casi dos siglos: “Es como el principiante que, al aprender un idioma nuevo, lo traduce mentalmente a su idioma nativo. Sólo se asimila el espíritu del nuevo idioma y sólo se es capaz de expresarse libremente en él, cuando se mueve dentro de él sin reminiscencias y olvida en él su lengua natal”. Recordemos: no hay memoria sin olvido, no hay salida sin encuentro y no historia que se repita. Ni como tragedia ni como farsa. Lo que puede haber es un presente continuo de capitalismo camaleónico, o unas ganas locas de patear el tablero. Y el abismo de patearlo con todes y jugar a un juego que no viene con instrucciones.