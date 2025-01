El director de cine independiente y guionista Jeff Baena murió a los 47 años, según informó este sábado la prensa estadonidense. El artista, conocido además por ser el esposo de la actriz Aubrey Plaza, se habría suicidado, aunque la policía no confirmó este rumor.

La noticia fue confirmada a Variety por la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles. Según difundió TMZ, el cineasta fue encontrado por un asistente alrededor de las 10:30 en su casa, y momentos después fue declarado muerto en el lugar. Las circunstancias del deceso están todavía en investigación, aunque pero fuentes policiales deslizaron que una hipótesis que se maneja es la del suicidio.

Baena nació en Miami el 29 de junio de 1977. Se graduó de la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York y se dirigió a Los Ángeles para comenzar una carrera en el cine. Durante años trabajó como asistente de producción para Robert Zemeckisz (Volver al futuro, Forest Gump, entre otras).





I Heart Huckabees (2004), la comedia Life After Beth (2014), Joshy (2016), The Little Hours (2017), Horse Girl (2020) y Spin Me Round (2022), son alguna de las producciones que llevan el apellido del cineasta y guionista.

En 2020, durante la pandemia, se casó con la actriz Aubrey Plaza, con quien mantuvo un noviazgo de 10 años. "Nos aburrimos un poco una noche y nos casamos, y te diré cómo: Onehourmarriage.com. Eso es real, búscalo”, había explicado la artista en una entrevista con Ellen DeGeneres. Además, contó que un oficiante apareció dos horas más tarde en su casa y realizó la ceremonia en el patio.