Después de romper con las autoridades del Partido Justicialista (PJ) en medio de un Congreso en el que denunciaron la participación de congresales truchos, el senador nacional Marcelo Lewandowski confirmó que será candidato a convencional constituyente con lista propia, acompañado de otros sectores que no se sienten representados con la conducción del peronismo en Santa Fe. En diálogo con Rosario/12, el dirigente se mostró confiado en que “no va a haber tantas divisiones” y deslizó que hay conversaciones abiertas en todas las direcciones. “Hay que mostrarle a la sociedad que se pueden construir cosas distintas y de lo que pasó seguirá haciéndose cargo un sector de la dirigencia con la cual no me siento representado. Nosotros tenemos la energía suficiente para dar vuelta la página y construir algo distinto, superador, y no quedarnos en instancias que hacen a la vieja política”, evaluó. También dejó críticas para el gobierno provincial: “Pullaro es Milei con otros modales”.

- ¿Por qué su espacio se retiró del Congreso del PJ?

-Porque vimos que era muy desprolijo. Estaba ingresando gente que no pertenecía al Congreso y me parecía que era legitimar una situación que no era la más adecuada. Creo que el Congreso fue una síntesis de lo que nosotros ya habíamos visto al comienzo del armado de esta mesa de conducción del PJ y de la cual nos bajamos, porque entendíamos que no estaban dadas las condiciones para hacerlo.

- ¿Entiende que hubo alguna estrategia detrás de las irregularidades que se denuncian?

- Nosotros siempre hemos querido mostrar y marcar que el peronismo necesita cambiar algunas formas, no solamente caras. Hay que entender que la derrota se produjo por algo y que estamos en un escenario que no es el mejor; si nosotros tenemos las mismas actitudes, con las mismas formas y los mismos actores, va a ser difícil que volvamos a ganar. El PJ es un movimiento y eso es lo que tenemos que reconstruir, ensanchando el espacio con otros sectores de la sociedad, entendiendo que ha habido un claro mensaje en estos tiempos y que hay que responder a eso para que la gente nos vuelva a querer.

- Las autoridades del PJ plantearon que fue una reacción desmedida y que, en realidad, los sectores que se fueron solo buscaban competir por fuera. ¿Qué responde a eso?

- Creo que fuimos coherentes con lo que venimos diciendo desde un primer momento. Fuimos con la idea de que algo podía cambiar y quedó claro que es la continuación de la forma y el armado que tuvo el PJ de Santa Fe. Pero es ahondar en una discusión que para mí ya está terminada y agotada. Hay que mostrarle a la sociedad que se pueden construir cosas distintas y de lo que pasó seguirá haciéndose cargo un sector de la dirigencia con la cual no me siento representado. Nosotros tenemos la energía suficiente para dar vuelta la página y construir algo distinto, superador, y no quedarnos en instancias que hacen a la vieja política.

- ¿Entonces competirá con lista propia a constituyente en 2025?

- Sí, vamos a concurrir en las convencionales constituyentes. Estamos hablando con distintos sectores para traducir en la realidad lo que dijimos desde un primer momento: una reconstrucción con distintos sectores no solamente de la política, sino también de la sociedad que se sientan representados por nuestras propuestas. Estamos trabajando en ese armado y creo que va a salir algo realmente positivo.

- ¿Es posible una alianza con los dos sectores que también se fueron disconformes del Congreso?

- Estamos hablando con todos los espacios que no se sienten identificados con el actual PJ, pero además con otros partidos y con muchos militantes que hace mucho tiempo están desencantados con la conducción. Nosotros lanzamos nuestro propio espacio, Activemos, y vinieron unas 600 personas. No hubo una trafic, no hubo un colectivo, no hubo un llamador que no sea venir a escucharnos. Es gente que se sintió movilizada y que no necesariamente pertenecen al PJ, pero que encuentra en nuestro espacio un lugar donde identificarse en este momento y queremos representar eso.

- Lanzar su espacio es una forma de distanciarse. ¿Hoy se siente más afuera que adentro del peronismo?

- Mi identificación doctrinaria, de historia y de militancia es y va a ser siempre peronista. De eso no cabe ninguna duda. Pero peronismo voy a hacer desde el lugar que me toque, porque el peronismo es un movimiento. Las siglas partidarias son algo vinculado estrictamente a las elecciones. Pero uno no solo lo tiene que decir, sino que lo tiene que hacer. Y hoy es momento de expresarlo no solamente en las palabras. Creo que apuntando a fortalecer el movimiento nacional, independientemente del partido, es donde hacemos verdaderamente peronismo.

- ¿Si el peronismo va dividido no cabe la posibilidad de incluso perder un lugar de oposición expectante a manos de La Libertad Avanza?

- Estoy convencido de que no va a haber tantas divisiones. Creo que se van a poder conjugar muchos espacios en torno a algo que realmente sea representativo. Así que al contrario, creo que es la posibilidad de mostrar una cara distinta. Vamos a mostrarle a la sociedad y que hay un armado que piensa distinto y que puede ser una opción diferente a la de Unidos y a La Libertad Avanza. Vamos a encontrar una síntesis muy alentadora.

- ¿Qué desafíos demandó ser senador durante el gobierno de Javier Milei?

- Ser una representación diferente a lo que ha mostrado este gobierno que con el DNU 70/2023 y la Ley Bases conformaron una Argentina muy distinta a la que pretendemos. Hoy la industria y el campo, que son los motores de nuestra producción, se ven seriamente lastimados y en el Congreso mostramos un bloque homogéneo en defensa de esos intereses. Indudablemente, con la escasa representación que tiene La Libertad Avanza en ambas Cámaras, junto a la UCR, el PRO, y los partidos provinciales aliados han podido sacar adelante leyes que son muy dañinas a la construcción nacional. Quizás hoy haya algunos maquillajes que impidan ver el daño que ya está ocurriendo, pero que va a ser evidente en el corto plazo.

- ¿Cómo evalúa al gobierno de Maximiliano Pullaro?

- Pullaro es Milei con otros modales. Cree que ahorrar plata es lo más importante aunque tenga los sueldos de los docentes, de los médicos y de la policía bajo la línea de pobreza. Aumentaron el inmobiliario, la patente, la luz, el agua. Creen que lo más importante es ahorrar plata en medio de las dificultades sociales que tenemos en Santa Fe, producto de una política nacional que nos está afectando y con el perjuicio que eso significa para los trabajadores. Eso no me enorgullece como forma de gobierno y si alguien cree que eso es gobernar bien yo discrepo absolutamente.

- Desde el gobierno también podrían decir que gobernar bien es la baja en el número de homicidios.

- Indudablemente que la ayuda de Nación es la que ha fortalecido esos indicadores. Pero eso no es solamente lo que demuestra cómo estamos en Rosario, porque el flagelo de la droga, el consumo a edades tempranas y la situación que se vive en los barrios no puede ser vista solamente como una cuestión estadística, contando si hay más o menos muertos. Por supuesto que las víctimas duelen y que haya menos está bien, pero hay situaciones que han pasado y que son muy graves. No es que bajaron los números de muertes y ahora estamos bien. La gente sigue preocupada y con miedo porque la verdadera causa de los problemas no terminaron y la cuestión de fondo no está resuelta. No digo que haya que pedirle a este gobierno que resuelva problemas que empezaron hace 16 o 18 años en la provincia, pero tampoco para sacar una bandera y hacerla flamear como que el éxito está logrado y que las cosas son tan distintas a la de hace unos meses.

- ¿Cómo está hoy su relación con Omar Perotti?

- Yo hablo con toda la dirigencia del peronismo. Con algunos coincidimos más y con otros no tanto. Pero uno trata de hablar siempre con todos. No tengo ni preferencias ni enconos. Hoy es un momento de hablar y de buscar coincidencias con todos los sectores.

- ¿Hubo acercamientos con Amalia Granata?

- Me junté dos veces por cuestiones puntuales vinculadas a temas que se estaban debatiendo y ver qué consensos había. Uno era el tema de la reforma jubilatoria en Santa Fe y después fue por la reforma constitucional. Pero no hubo más avances en otro tipo de cuestiones o temas de armado. Fueron temas de coyuntura, de puntos en los que podía haber algún consenso en la Cámara de Diputados en donde Miguel Rabia representa a nuestro espacio y se acompañaron mutuamente en algunos proyectos. Pero no hubo más que eso.

- ¿Cómo sigue la agenda en el Senado para 2025?

- Hubo tres proyectos que consideramos muy importantes. Uno es la creación de la Agencia Federal de Integración Socio Urbana, para apuntar a los problemas de fondo en los barrios que en la Argentina están atravesados por la violencia y la cuestión social. Otro tenía que ver con aliviar la situación de nuestras pymes que quedaron afuera del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) brindando beneficios impositivos y créditos fiscales. El tercero es la conformación de una bicameral de seguimiento de la Hidrovía, que hubiese sido un elemento fundamental para que los legisladores que representamos a las provincias tengamos injerencia en adjudicación de la vía navegable. Los hemos trabajado, pero el Senado ha tenido una agenda muy pobre y quedaron directamente sin ser tratados. Vamos a seguir batallando para que sean considerados.