El presidente Javier Milei le respondió a Victoria Villarruel y aseguró que está “desconectada de la realidad” después de que ella se quejara por ganar “dos chirolas” por su cargo de vicepresidenta. Además, el jefe de Estado criticó a Mauricio Macri por no terminar de sellar un pacto electoral con La Libertad Avanza de cara a las legislativas de este año.

“Me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política”, dijo Milei.

Más temprano, Villarruel había respondido comentarios de seguidores en su cuenta de Instagram explicando que ella tiene su sueldo - de $3.764.821 por mes sin descuentos- “congelado hace un año” y que gana “mucho menos” que los diputados y cualquier otro funcionario de primera línea. "Soy la que menos cobra de todos los funcionarios de primer nivel", aseguró.

Y añadió en otro mensaje: "Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos".

En diálogo con radio Mitre, Milei sostuvo que “el 95 por ciento de los argentinos gana mucho menos” que la vicepresidenta y que “el salario promedio de la economía es 400 mil y pico”. “En el 25 por ciento que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10 por ciento más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el decil más alto gana 1.400.000”, enumeró.

El jefe de Estado aprovechó para, una vez más, decir que su compañera de fórmula -que había sido también su segunda en la lista que lo llevó a ser diputado en 2021- es parte de “la casta”.

Y agregó: “Es una pena que haya dicho algo así. Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así. Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no. La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía y ahora pudo. Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. Cuando apareció la presión de la sociedad se pudo frenar. Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión”.

“Republicanismo ñoño”: el palito a Mauricio Macri

En la entrevista, Milei también cuestionó al expresidente Mauricio Macri al referirse a dirigentes que "están del lado de la libertad" y "después les agarra el republicanismo noño".

"Estábamos a nada del precipicio castrochavista y eso debería llevar a la reflexión a los que supuestamente están en contra del kirchnerismo y del lado de la libertad, pero de repente les agarra una especie de republicanismo ñoño, propio de adolescentes", sostuvo Milei.

Macri le había pedido a Milei a fines de diciembre ser "absolutamente transparente con el electorado" y "ante todo, cuidar la República", luego de que el Presidente llamara al titular del PRO a ir "juntos a todos lados" o "separados".

Aún así, el ultraderechista aseguró que tiene “un gran cariño, respeto y admiración por Macri” y que “siempre tengo las puertas abiertas para él”.

Sin embargo, no adelantó quiénes podrían ser sus candidatos para encabezar las listas en las legislativas. Ante la posibilidad de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se presente, el mandatario apuntó que “es decisión de ella”. Y descartó una candidatura de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, porque “tiene la función de cuidarlo al Presidente”

“Es una reflexión importante la de Pettovello. Me parece que se va a quedar conmigo. No significa no haga todo lo otro. Pero que se vaya al Parlamento deja de estar al lado mío le abrimos un blanco a los traidores", reflexionó.