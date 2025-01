Victoria Villarruel pareció haberse desvelado durante la noche del viernes, en una semana marcada por su decisión de extender el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo. La vicepresidenta utilizó su cuenta de Instagram para responder preguntas de sus seguidores y cuestionar a todo el gabinete. Además, aprovechó para quejarse de su sueldo al decir que cobra "dos chirolas" y hasta lanzó indirectas al presidente al manifestar que "no tengo tiempo para redes".

La titular del Senado utilizó la red social de las fotos como nunca antes lo había hecho, luego de prorrogar el congelamiento de dietas en la Cámara Alta que se encontraba vencido y, de no mediar el anuncio, iban a saltar de 7 millones a más de 9 millones de pesos en febrero. "He firmado el decreto que ordena el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025 para que lo traten en sesiones ordinarias", publicó la vice, presionada por el círculo íntimo de Milei.

Pero el descargo de Villarruel llegó a través de respuestas a usuarios de Instagram, donde lanzó duras críticas a funcionarios del gobierno y apuntando de manera especial al titular de la Cámara de Diputados Martín Menem.

En principio, comenzó lamentándose por su salario -percibe alrededor de $3.764.821 por mes sin descuentos- que se encuentra congelado desde marzo del año pasado cuando el presidente firmó el decreto para que no se moviera.

"Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice", contestó la vicepresidenta.

Al defender a los miembros de la cámara que preside, Villarruel sostuvo: "Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función".

Respuestas para todo el gabinete y mención especial a Martín Menem

Luego, empezó a repartir palos para todos lados: "Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos". En otra de sus interacciones, dijo: "Soy la que menos cobra de todos los funcionarios de primer nivel".

"Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad", replicó en otras de sus intervenciones.

Luego, llegó el turno de los cuestionamientos a Martín Menem. "Martín aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas", expresó. Cabe destacar que en Diputados los ajustes se otorgaron por acuerdo entre la presidencia de la Cámara liderada por Menem y los bloques.

Congreso, dictadura, reforma constitucional y Milei

Villarruel también defendió el trabajo realizado en el Congreso. "Algo es claro: sin Poder Legislativo, con todos sus problemas, nos convertimos en una dictadura, que es lo primero que hacen las tiranías: cerrar el Congreso. Así que ojo, porque eso no es democracia", aseveró al responderle a un usuario.

En ese sentido, a otra seguidora que le aconsejó cerrar el Congreso, la vice fue tajante: "¿Cómo vas a cerrar un poder? ¿Queremos una dictadura?".

En otro párrafo, hizo alusión al expresidente fallecido Carlos Menem -uno de los máximos referentes de Milei- criticando la reforma de la Constitución Nacional del 1994 "¿Reforma constitucional? ¿No alcanzó con el desastre de la del 94?", exclamó ante una usuaria que reclamaba modicar la carta magna.

Entre tantas contestaciones, como si fuera poco, la ligó Milei de manera indirecta. "Yo no tengo ningún CM respondo yo cuando puedo. Porque durante el día trabajo y no tengo tiempo para las redes", comentó marcando una distancia del tiempo que el Presidente pasa interactuando en la red social de su amigo Elon Musk.

Todas las respuestas de Villarruel en Instagram

































