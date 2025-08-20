El agónico triunfo de Racing ante Peñarol despertó la euforia del entrenador Gustavo Costas, que se mostró feliz con el rendimiento de sus dirigidos y valoró la entrega, ya que aseguró que sus jugadores “dejaron todo en el campo de juego”. Gracias al 3-1 en la lluviosa noche de Avellaneda, la Academia revirtió la serie y se clasificó para los cuartos de final, instancia en la que se cruzará con Vélez. "Nos merecíamos esta alegría", remarcó el técnico.

“Los chicos dejaron todo dentro del campo de juego. Sabíamos que era difícil, pero con la gente nuestra en el Cilindro y en casa le demostramos que nosotros somos fuertes. Nos merecíamos esta alegría”, remarcó Costas en referencia a una serie durísima, en la que Racing estuvo eliminado durante casi todo su desarrollo y sólo quedó en ventaja después del gol de Matías Pardo en tiempo de descuento. Sin embargo, esos tres minutos entre el tanto y el final del partido le bastaron para quedarse con la clasificación.

En su análisis, Costas resaltó la actitud de sus jugadores para salir a jugar el segundo tiempo, después de haber desaprovechado la ventaja inicial por el gol de Maravilla Martínez. “Les dije que esta era la final. Que estuvieran atentos y concentrados porque te salían de contra. Las finales se ganan, les dije. Teníamos que salir como empezamos el partido. Estoy muy contento por este grupo que cada vez te regala más cosas”, explicó el técnico.

En medio de la euforia, Costas aprovechó el triunfo para descargarse contra algunos hinchas y medios partidarios que intentan desmerecer su trabajo. “A veces te dan ganas de irte porque escuchas tantas cosas ridículas", afirmó el DT. "No hay nada de respeto y uno está desde los 12 años acá. Me han venido a buscar de Brasil, y todos te elogian. Después tenés que escuchar cada cosa... Trato de no hacerlo, pero te llegan. Las puertas están abiertas para todos los racinguistas, el que quiere venir que se suba. Vamos a la guerra siempre”, sentenció.

En tanto, el entrenador también se refirió a dos cuestiones arbitrales que despertaron polémicas: la sanción del penal que derivó en el segundo gol de Maravilla Martínez y la expulsión de Marcos Rojo, que ya había sido reemplazado. “Para mí fue penal. Le pega un codazo en la nuca. No quiero hablar de los árbitros porque nos vienen todos los días... Si ven los penales que nos cobran... Para mí fue penal”, sentenció Costas, que también defendió al exdefensor de Boca. “Rojo estaba sentado en el banco, yo estaba a dos metros y no dijo nada. Le pusieron amarilla, se dio vuelta, se iba caminando y le metió la roja. Yo estaba al lado, soy sincero, sino me callo la boca. No dijo nada. La verdad me sorprendió”.