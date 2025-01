“El taekwondo, desde 2011, goza de buena salud tanto deportiva como institucional. Tenemos un equipo con entrenadores experimentados en su cargo, con una estructura sólida lo que nos da a que seguiremos creciendo en el futuro. Hoy tenemos un equipo joven, con muchas expectativas para el próximo ciclo”, aseguró el director técnico general de los seleccionados nacionales de ese deporte, Gabriel Taraburelli, en una entrevista con Página/12.

Sobreviviente de la tragedia de Cromañon en 2004, Taraburelli fue cuarto en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 en la categoría 58 kilos y ganador de la medalla de plata en los Juegos Odesur de Cuenca 1998, en la categoría 54 kilos.

Taraburelli, de 43 años, también fue el entrenador del correntino Sebastián Crismanich, quien conquistó la única medalla que obtuvo el taekwondo argentino en los Juegos Olímpicos, en Londres 2012. Además, fue el DT del porteño Juan Samorano, quien obtuvo sendas medallas de bronce en la categoría -70kg K4 en los Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024 y en los Parapanamericanos de Santiago 2023.

En Tokio también fue el entrenador de Lucas Guzmán, oriundo del partido bonaerense de Merlo, quien venció agónicamente al irlandés Jack Woolley (22-19) y al iraní Hadipour Seighalani por 26-6 y luego, en semifinales, fue derrotado por el italiano Vito Dell'Aquila por 29-10 en el Makuhari Messe Hall de la capital japonesa. Guzmán perdió después ante el ruso representante de refugiados, Mijail Artamonov, por 15-10, no obtuvo la medalla de bronce y finalizó en el quinto puesto con diploma olímpico.

En París, Taraburelli volvió a estar con Guzmán, quien fue derrotado por el húngaro Omar Salím por 2-1 en su primera y única presentación en la categoría -58 kilos.

-¿Cómo evaluás la participación de Lucas Guzmán en París 2024?

-Fue un ciclo duro para Lucas en lo físico pero a la vez positivo en el resultado. Su medalla de plata en los Juegos Panamericanos y su segunda clasificación olímpica fue el cierre del ciclo. Durante la preparación a París, un mes antes Lucas sufre una grave lesión que casi lo deja fuera de la misma y, a pesar de eso, nos enfocamos en la recuperación y la posibilidad de llegar de la mejor manera. Objetivo que pudimos cumplir a medias ya que tuvo una recuperación muy buena pero teniendo que dejar de lado los objetivos técnicos. De igual manera el resultado en los Juegos, fue eliminado por una diferencia mínima.

-¿Qué vacío deja su retiro en el taekwondo nacional?

-Obviamente que mucho ya que fue uno de los mejores 58 kilos que tuvo el país y con resultados en las máximas competencias.

Lucas Guzmán vuela en París 2024.

-¿Tiene Guzmán heredero o habrá que esperar muchos años hasta que surja uno?

-Los procesos de Selección trabajamos desde las bases, es decir que tratamos de ganar tiempo y preparar atletas que reemplacen en futuro a los de élite.

-Tuviste el privilegio de dirigir a Sebastián Crismanich cuando conquistó la medalla de oro en Londres 2012 y luego a la otra gran aparición del taekwondo nacional que fue Guzmán. ¿Cómo definís a cada uno?

-Soy un privilegiado de haber podido estar atrás de estos grandes atletas y personas. En un punto los dos tienen sus semejanzas, en lo deportivo y personal. Ambos tuvieron una entrega del ciento por ciento, lo que hizo que podamos conseguir los más grandes resultados.

-Dejás tu cargo de entrenador. ¿Cuántos años lo desempeñaste y qué enseñanzas te dejó?

-Dejó mi lugar como entrenador y coach, ya no estaré dirigiendo en el tatami, pero continúo como DTN general, organizando y estructurando todo el taekwondo argentino. Estuve 13 años dirigiendo al equipo, pude lograr y cumplir todos los objetivos. Estoy trabajando también en proyectos personales, tengo ofertas de otros países que estoy analizando, pero este deporte es parte de mi vida y haberle dado a mi país todos los resultados conseguidos me llena de orgullo. Como enseñanza me llevo que siempre que creamos en nosotros y en lo que podamos lograr, todo es posible. Y que el tiempo que invertimos todo ese tiempo, lo hicimos valer.

-En tu carácter de DTN a la hora de detectar talentos, ¿cómo pescás a un peleador nato?

-En las competencias nacionales, se clasifican los atletas y se los preseleccionan. Luego dentro de la Selección, los atletas son evaluados constantemente tanto física como técnicamente y de ahí sale el mejor equipo que nos representarán en las competencias planificadas. En mi ojo de entrenador, me gustan los atletas que tienen sangre y carácter de peleadores, lo físico y técnico, podemos mejorarlo, pero la actitud es algo que me gusta observar y que sea natural de ellos. Siempre pongo lo mental por arriba de lo físico y en nuestro deporte, es muy importante.

-¿Cuál es la misión que te encomendó puntualmente la Confederación Argentina de Taekwondo?

-Siempre estoy buscando las mejores posibilidades para mi deporte y los equipos. Tengo la experiencia de haber pasado por todos los puestos previos hasta llegar a DTN, hoy sigo encargado de lo mismo, tratando de lograr una mejor estructura y estabilidad de los equipos, para superar los resultados y posicionar al taekwondo como deporte.

-¿El taekwondo nacional goza de buena salud o va hacia adelante como puede?, ¿qué futuro avizorás?

-El taekwondo desde 2011 goza de buena salud tanto deportiva como institucional. Tenemos un equipo con entrenadores experimentados en su cargo, con una estructura sólida lo que nos da a que seguiremos creciendo en el futuro. Hoy tenemos un equipo joven, con muchas expectativas para el próximo ciclo.

-¿Son suficientes los apoyos con los que cuenta para su desarrollo?

-Creo que nunca son suficientes los apoyos. En nuestro deporte, las clasificaciones a las competencias importantes son por medio de puntos que se suman en competencias internacionales, lo que hace que todo el tiempo estemos necesitando participaciones en las mismas. A pesar de eso, con el apoyo que tenemos de los entes, tratamos de ser inteligentes y jugar nuestras fichas de la mejor manera, para llegar a estar presentes en las mismas y conseguir los resultados. Con lo que tenemos, tratamos de hacer lo mejor siempre, sin poner excusas y mirando para adelante.

-"Creo que para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 podemos soñar con una medalla olímpica. Tenemos a unos atletas que están en un muy buen rendimiento, que son todavía muy jóvenes pero que ya le están peleando a los que están más maduros a nivel mundial", afirmó Sebastián Crismanich en diálogo con Página/12 en diciembre pasado. ¿Cuál es tu mirada?

-Trabajamos para eso y es nuestro foco. Es una camada de atletas muy jóvenes, pero tenemos un gran potencial, que puede explotar en estos cuatro años.