Los miembros de la organización ambientalista El Paraná no se toca compartieron imágenes desoladoras del tercer día de incendios en la Isla de los Mástiles, sobre los cuales desconocían la causa de su origen, pero precisaron que “el fuego estaría controlado”. “Hoy nos tocó ser testigos de lo que quedó después del fuego. Ese fuego que aparece y no sabemos bien por qué, pero a su paso arrasa con la vida del humedal. Dicen que el fuego estaría controlado, pero aún no está totalmente apagado”, reza el texto de la publicación en Facebook y en Instagram de la ong. En el operativo trabajan brigadistas y bomberos, a los que se suman personal de la Municipalidad de Granadero Baigorria, isleños y voluntarios, Protección civil provincial y el helicóptero helibalde que accede a zonas más impenetrables a los brigadistas.