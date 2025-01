En el segundo día hábil de 2025, el intendente de La Plata, Julio Alak, y el subsecretario de educación de la Dirección General de Escuelas bonaerense, Pablo Urquiza, pusieron en marcha el plan para ejecutar obras en 80 escuelas en la capital provincial. La actividad se desarrolló en la Escuela Primaria N°35, que comparte el edificio con la Escuela Secundaria N°51, ubicadas en 90 y 155 del barrio de Arana.

“Es un plan de inversión muy importante, que realizamos con el Fondo Educativo, para dar respuesta a las necesidades más urgentes que existen en materia edilicia y mejorar, de esta manera, el sistema educativo en nuestra ciudad”, aseguró Alak.

Desde humedad y pisos rotos, hasta la imposibilidad de usar los baños y depende de uno químico. Ese es el saldo que, según advirtieron de la Municipalidad de La Plata, encontró Alak al asumir. Por eso, junto al directo de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, anunciaron en diciembre un plan de obras para cien escuelas a lo largo de este verano. Ya arrancaron en ochenta establecimientos a partir del Fondo Educativo y se espera beneficiar a más de 30 mil estudiantes.

Luego de que el 6 de diciembre se llevó a cabo la apertura de sobres para la licitación que ya se encuentra en cursos, los trabajos empezaron por zonas. Tal como como contó Buenos Aires/12, la mecánica utilizada fue la de agrupar en cuatro sectores a las escuelas, determinar que labores había que llevas adelante y, a su vez, segmentarlas por rubro.

De esta manera, se aglutinaron todas las tareas de electricidad de una zona, por ejemplo, así como las de albañilería o plomería. Esto, indicaron desde el municipio, facilitó la burocracia licitatoria, amplió la cantidad de empresas que podían llevarlas a cabo y potenció el tiempo del verano para comenzar y terminar las obras.

Un cambio de época

La magnitud de las obras y la inversión da cuenta de una situación que obligó a la gestión de la capital y la provincia a priorizar la inversión en la infraestructura escolar. Urquiza describe un trabajo de cinco años que cambió en sus formas desde la llegada de Alak a la intendencia.

"Nos encontramos con una situación general de mucho deterioro y mucho descuido y abandono", dice cuando recuerda la foto del sistema con la que se topo la gestión Kicillof cuando asumió en el Gobierno provincial en 2019. Por eso destaca que desde entonces ya se realizaron más de 7.500 obras de refacción y se inauguraron 234 nuevos edificios en cinco años.

Para graficarlo, el subsecretario de educación rememora los años en los que el inicio del ciclo lectivo estaba en permanente conflicto debido no sólo a la situación laboral de los docentes bonaerenses sino al estado de las escuelas y el deterioro de la infraestructura. "Hoy estamos en un momento en el que hablamos de 'condiciones de inicio' porque ya no hay riesgo de que las clases no comiencen", advierte y arroja otro dato para ejemplificar: en 2020, el primer año de Kicillof, había unas dos mil las escuelas que no estaban en condiciones de comenzar las clases. Hoy, los trabajos son urgentes en menos de cien.

"Hubo un trabajo constante y permanente que logró mejor muchísimo la situación de las escuelas en el interior y, probablemente, en el distrito capital teníamos deudas que podemos saldar gracias a una decisión del intendente Alak que, entre otras cosas, destina la totalidad del Fondo Educativo para hacer frente a las obras", dice Urquiza que destaca también que a la par de esa iniciativa trabajan los equipos técnicos de la subsecrtearía de Infraestructura escolar.

"Estamos en una situación óptima a pesar de la estrechez presupuestaria, pero el gobernador ya dijo que no habrá ajuste en la provincia de Buenos Aires. El inicio del ciclo lectivo bonaerense dejó ser una preocupación", afirma.

El plan de trabajo

El trabajo conjunto entre la Provincia y la Municipalidad de La Plata se en el marco de un recorte general en la inversión nacional que las autoridades boanerenses vienen señalando como "un abandono" por parte de la gestión Javier Mieli.

A título de señalamiento, advierten que de las casi dos mil obras que tenía financiamiento nacional y que se encuentran paradas o suspendidas en el territorio provincial, 80 eran edificios escolares en distintos niveles de avances. Por eso pelea la administración provincial, que va pudiendo abrirse camino entre las diferentes trabas administrativas y presupuestarias que se interponen.

Según detallaron desde la intendencia, en los establecimientos se llevarán a cabo tareas de refuerzos estructurales de hormigón armado, reparación de muros, mampostería de ladrillos y revoques exteriores e interiores. También habrá tareas de impermeabilización, reconstrucción de contrapisos, carpetas de concreto, junto con revestimientos de azulejos, cerámicos y granito reconstituido. A su vez, en algunos casos, también se pulirán los pisos y mosaicos graníticos y se colocarán veredas calcáreas.

En lo que respecta a obras vinculadas a los techos, habrá reemplazos de techas, colocación de membranas y aislamiento hidrófugo, rearmado de cielorrasos con placas de yeso, reparación de aquellos que son madera y se colocarán canaletas en paralelo a la restauración de la zinguería. También se repararán e instalarán rejas, aberturas y mosquiteros.

Habrá obras más profundas, como la extensión de agua potable, el reacondicionamiento de las puertas y cerraduras antipánico o la puesta en valor de toda la instalación electromecánica y eléctrica, incluyendo tableros, tomas y teclas.



A su vez, en diversos edificios se instalarán aires acondicionados y matafuegos, se colocarán cristales en aberturas faltantes, se emplazarán bicicleteros de metal, bancos, cestos de residuos, macetones de hormigón y bolardos con luz. No quedará exenta la construcción de rampas de acceso para personas con discapacidad y se realizará la pintura edilicia integral. Se colocarán placas de identificación de los establecimientos y demarcarán los espacios de descenso para personas con movilidad reducida y transporte escolar.

Días atrás, Martín Mendoza, subsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de La Plata, dialogó con este medio y explicó el plan de obras está sustentado en una planificación basada en cuatro parámetros para definir las prioridades.

El primero, indica, anclado en considerar aquellas instituciones donde la continuidad educativa esté comprometida, como la imposibilidad de utilizar aulas porque se inundan o tienen problemas eléctricos.

El segundo eje que se tuvo en cuenta fue el de priorizar las escuelas que tienen comedores y brindan un servicio alimentario. El tercero, si son escuelas de educación especial. Y la cuarta variable que entró en juego son los problemas severos. En todos los casos, Mendoza aclara que la única obra que no se realizará mediante esta licitación son las vinculadas a las instalaciones de gas, porque ya se hicieron mediante el Concejo Escolar previo al invierno.

Cabe destacar que el pasado viernes 6 de diciembre se concretó la apertura de sobres de la licitación y las obras se ejecutarán a partir de una división de cuatro zonas de 20 establecimientos cada una.

La primera abarca a instituciones de Villa Elisa, José Hernández, City Bell, Joaquín Gorina, Gonnet, El Rincón y Arturo Seguí; y la segunda, del casco urbano, Tolosa, Villa Elvira, Villa Castells y Ringuelet.

El tercer segmento incluye establecimientos de Villa Elvira, Arana, el casco urbano, Los Hornos y Altos de San Lorenzo; y el cuarto, de Abasto, Los Hornos, Lisandro Olmos, Arana, Melchor Romero, Etcheverry y El Peligro.

Las otras obras

Los trabajos que comenzaron en La Plata se suma a una serie de trabajos que se vienen desarrollando desde el año pasado. Según pudo saber Buenos Aires/12, realizaron pruebas de hermeticidad, se garantizaron las conexiones de gas y se transfirieron, en los últimos años, cerca de mil millones de pesos al Consejo Escolar que se utilizaron para motorizar más de 250 obras.

A su vez, se trabaja en una obra que en la Provincia definen como “emblemática” y que tiene que ver con los trabajos para restaurar a nuevo el edificio del Normal N°1 que estará terminado a fines de marzo, y se aceleran los trabajos en el edificio del Centro de Documentación ubicado en 14 y 50.