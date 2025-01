Este martes 7 y miércoles 8 de enero a las 21:30 siguen las funciones de "Okasan - Diario de viaje de una madre" en el Auditorium del Centro de las Artes de Mar del Plata. La obra está basada en un libro de Mori Ponsowy y narra el viaje de una mujer que por primera vez va a Japón para visitar a su único hijo, que se fue a vivir a ese lejano país. En medio de esa cultura tan bella y extraña descubre que su hijo es parte de ese paisaje nuevo y desconocido. El viaje se convierte en la aventura de encontrar quién será ella a partir de ahora. “¿Y si de pronto lo pierdo? Tengo miedo, pero no sé a qué exactamente. Quisiera tomarle la mano pero no me atrevo. Quizá dentro de unos años, cuando él sea adulto del todo, pueda hacerlo. Pero ahora le incomodaría. Al fin, me agarro de una punta del extraño chaleco que lleva puesto. Tengo miedo de perderme” reza un fragmento del libro basado en crónicas que la autora fue subiendo a su Facebook en los catorce días que duró su viaje a Japón. La pieza teatral está interpretada por Carola Reyna y cuenta con la adaptación y dirección de Paula Herrera Nóbile con la colaboración de Sandra Durán. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro y Plateanet.