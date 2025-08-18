Sarmiento y Atlético Tucumán entregaron este lunes un entretenido empate 2-2 en la ciudad de Junín, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El renovado equipo de Facundo Sava parecía que se iba a quedar con su segunda victoria consecutiva gracias al doblete de Joaquín Ardaiz, ambos en la primera parte. El Decano había esbozado una recuperación con un tiro al palo de Ortiz.

Ya en el complemento, en una arremetida final, los conducidos por Lucas Pusineri llegaron a la igualdad a través de Mateo Coronel y Carlos Auzqui, por lo que ambos conjuntos se plantaron con seis puntos en la tabla de posiciones.







