El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se refirió nuevamente al acuerdo con Foster Gillett, esta vez en respuesta a las declaraciones del presidente Javier Milei y del empresario Guillermo Tofoni. Ambos habían vinculado al club con la idea de las Sociedades Anónimas Deportivas, algo que el dirigente desmintió categóricamente: "Estudiantes no será una SAD".

El origen de la polémica surgió tras una publicación de Tofoni, representante de Foster Gillett en Argentina, en la que señaló a Estudiantes como un ejemplo del avance de las SAD en el fútbol argentino. Sumándose a esta narrativa, Milei declaró en Radio Mitre que "Estudiantes está camino a ser una SAD en beneficio de sus socios e hinchas".

En contrapartida, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, había cuestionado días pasados la posición de Verón, quien firmó un preacuerdo con el ex dueño del Liverpool para recibir una inversión de 150 millones de dólares. A partir de este vínculo, la institución pincha realizaría fichajes importantes, como ya ocurrió con la incorporación de Cristian Medina desde Boca.

Toviggino salió con los tapones de punta en las redes sociales: "Los clubes son de los socios y no lo decimos nosotros, es un principio que enorgullece al fútbol argentino, el mismo que es campeón del mundo y bicampeón de América, hoy posicionado como una de las marcas deportivas más importantes del mundo a nivel global", disparó.

Y le apuntó a Verón: "Resultaría conveniente, incluso aconsejable, que expliques claramente a los socios del club que presides desde Miami, que lo único que estás haciendo es contraer una deuda monstruosa, que sólo podés garantizar con el patrimonio de Estudiantes Asociación Civil. Que no estás cambiando o transformando el modelo de gestión del fútbol argentino, tampoco estás inventando nada, puesto que Foster Gillet no es ni será un socio comercial, ni un dirigente deportivo, ni mucho menos un benefactor de la humanidad deportiva".

Sin embargo, Verón se defendió a su modo en una entrevista con La Voz Albirroja: "Los clubes están atravesados por la política y, aunque no nos guste, no podemos escapar a eso. Pero Estudiantes no será parte de ese modelo".

El presidente pincha explicó que, si bien existen acuerdos comerciales y administrativos, éstos no implican que la estructura del club pase a manos privadas: "Vamos a usar la SAD para lo que es el fútbol. Pero Estudiantes seguirá siendo una sociedad civil. El club no va a quebrar, ni desaparecer, como ocurre en otros casos", afirmó, dejando claro que la institución mantendrá su autonomía y esencia.

Verón también destacó que cualquier intento de imponer un modelo contrario a los intereses del club habría sido rechazado desde el inicio: "Si Tofoni o quien sea quisiera obligar a Estudiantes a algo, no nos hubiéramos subido nunca a este acuerdo", afirmó, al tiempo que reconoció que existen distintas posturas e intereses alrededor del convenio con Gillett, lo que puede generar confusiones.

Con estas declaraciones, Verón buscó calmar las aguas y despejar dudas sobre el futuro del club. En un contexto donde las SAD generan controversia en el fútbol argentino, el líder albirrojo reiteró su compromiso con la identidad de Estudiantes y su visión de un modelo que combine sustentabilidad económica sin sacrificar los valores que definieron a la institución a lo largo de su historia.