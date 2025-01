6198 kilómetros separan La Plata de Kingston. Y pese a esa distancia, hasta en Jamaica llegaron las esquirlas del conflicto por el posible desembarco de Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino. ¿Qué pasó en esa isla que este año intentará desligarse completamente de la monarquía británica? Días atrás fue la sede de un extrañísimo evento del Gobierno nacional para anunciar un "plan de desarrollo futbolístico" en los países del Caribe. El programa verá la luz con los fondos de la Cancillería y contará con un socio para la ejecución: el club Estudiantes de La Plata. Todo esto podría ser parte de una pequeña anécdota pasajera, pero está lejos de serlo: es otra muestra del impetú del Gobierno por meter las narices en el fútbol argentino y por empoderar al club platense en su cruzada para ejecutar un acuerdo con el empresario inglés Foster Gillett. Como contrapartida, al club que preside Juan Sebastián Verón se le puede estar por caer el refuerzo que sacudió el mercado de pases: la llegada de Cristian Medina desde Boca Juniors.

De La Plata a Jamaica

La novedad del encuentro en Kingston pasó por alto en las noticias deportivas. Es que, por un lado, solo se hizo conocido un comunicado oficial con un escueto texto del programa Argentine-Caribbean Youth Football del que informaba de una reunión en Pegasus Hotel de Kingston. Pero, sobre todo, porque sucedió casi en paralelo al momento en el que el jefe de Estado confirmaba que el club de 1 y 57 "va camino a transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva".

Las palabras de Milei en una entrevista radial resonaron por el peso presidencial, pero era algo que se venía hablando en los alrededores de Balcarce 50. El desembarco de las SAD -justicia poética de las siglas que componen Sociedades Anónimas Deportivas- es una de las prioridades gubernamentales (hasta se incluyó en el famoso Decreto 70/23) y los actores elegidos para dar la pelea contra la AFA daban por cierta la versión del acuerdo entre Estudiantes y Gillett, exdueño de Liverpool y un habitué de Casa Rosada.

No conforme con "la noticia", Milei también quiso congraciarse con Verón. En la misma entrevista, de la que no hubo repreguntas, el exarquero de las inferiores de Chacarita le regaló un par de elogios al presidente pincha. "Verón la está viendo y está llevando el club hacia el lugar correcto, me saco el sombrero. Verón demostró ser un crack adentro y afuera de la cancha", dijo.

Y agregó: "Afortunadamente Estudiantes tiene un presidente que no solo ha sido un jugador de fútbol excepcional y exquisito, sino que tiene una inteligencia importante". Milei había iniciado la saga de elogios con posteos en Twitter y hasta dejarse ver con la camiseta del pincha en su despacho de Casa Rosada.

La nueve de Carrillo.





En un misterio cómo, en la intimidad, Verón tomó los elogios del mandatario argentino. Sí se puede deducir que, para el afuera, las flores que le regaló Milei no lo ayudaron mucho. Más bien, lo pincharon las espinas. Es que el exvolante de la Selección debió salir en un programa de streaming partidario para desmentir a Milei. "Por más que sea el presidente de la Nación, vuelvo a repetir: Estudiantes no va a ser una Sociedad Anónima", trató de remarcar, una y otra vez.

En la misma entrevista, secundado por su vice Martín Gorostegui y el cerebro de las divisiones formativas, Facundo Tabares, Verón aclaró que el acuerdo con Gillett todavía no está cerrado y que, en un última instancia, lo decidirán los socios en una Asamblea General.

Así buscó tirar por la borda la información que circuló en los últimos días, en la que se estipulaba que el empresario inglés -nombre y apellido prohibido en Liverpool- pondría alrededor de 100 millones de dólares en las arcas platenses. ¿Cuál sería la contrapartida? Verón no supo o no quiso explicarlo en el streaming y los dirigentes pinchas prefieren que la información sea detallada directamente a los socios y hinchas del León. Eso sí, salieron a desmentir la información de un portal que daba por cierto que el Grupo Gillett pretende quedarse con el 80% de todo lo que genere el fútbol, incluido las juveniles.

Pero lo que desmiente a Verón es lo que llegó en las últimas horas a la oficina de la Asociación Argentina de Fútbol. Por que si bien el presidente de Estudiantes jura y prejura que el acuerdo con Gillett todavía no está cerrado, quien habilitó la llegada de Cristian Medina al equipo pincharrata fue el propio empresario inglés. Así lo confirmó Boca Juniors, quien dijo que la transferencia de 15 millones que hace automática la salida del volante no llegó vía el CBU del jugador ni de Estudiantes sino de una cuenta asociada al empresario inglés. Algo que, incluso, está prohibido por el estatuto de FIFA: solo los jugadores (o los clubes) pueden hacer uso de la cláusula de rescisión.

Más preguntas que respuestas

Así las cosas, en medio de tanto ruido, varias preguntas quedan flotando en el aire:

Si el acuerdo Estudiantes-Grupo Gillett no está firmado ni tampoco cerca de estar aprobado, como estipula el propio Verón, ¿por qué el empresario le regala al club platense un jugador de la talla de Medina? Si tomamos las palabras del propio presidente argentino, ni los almuerzos son gratis.

¿Qué resolverá la AFA no solo con la cláusula Medina sino también sobre el posible acuerdo que espera Verón que se concrete con Gillett? Vale la aclaración que, meses atrás, la asociación del fútbol argentino dijo que está trabajando en una propuesta para habilitar capitales extranjeros pero que los clubes no pierdan su personería jurídica como asociación civil. Pero en lo concreto, no hubo ningún avance .

. Qué intereses persigue el programa del Ejecutivo nacional en los países caribeños y por qué su único socio es Estudiantes. Las conjeturas pueden ser muchas y de las más variadas.

Cómo se tomará Javier Milei que su nuevo amigo no tiene tatuado en su brazo ni a Margaret Thatcher ni a Adam Smith ni mucho menos a Murray Rothbard.





Las respuestas, por ahora, se desconocen.





Leer más: