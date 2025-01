El hombre central en la estrategia digital de Javier Milei, Fernando Cerimedo, se sumó a los ataques a Victoria Villarruel, a quien acusó de tejer vínculos con sectores de la oposición para operar contra Javier Milei por una reunión con Mauricio Macri y dijo que el año pasado "se estaban tejiendo cosas para que en marzo explote todo". El fin de semana volvió a agudizarse la pelea entre el Presidente y la vice por la dieta de los senadores.



En una entrevista con el programa Toma y Daca de la 750, Cerimedo explicó que su mirada es la "mirada de la militancia", y no precisamente la de Javier Milei. Tras este breve disclaimer, coincidió en todo con el coro de críticas que parte del Presidente y sus ministros más cercanos contra Villarruel y fue incendiario contra la vicepresidenta, a quien acusó de haber conspirado contra el Gobierno, esperando asumir en una hipotética caída del presidente.

“Yo sentí y percibí que había un ánimo de que si se caía Javier, de que lo iban a tumbar, y hay un dicho que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y ella se quiso poner en un barco de pescadores”, lanzó sin vueltas el empresario, uno de los dueños del medio oficialista La Derecha Diario.

Y aclaró que lo hizo sabiendo quién es Villarruel, ya que, recordó, trabajó con ella en la campaña de 2021, cuando se acercó a su agencia de marketing para que le dieran “una mano”. “Incluso, la ayudé mucho. Intentamos darle una mano para que se pueda potenciar. Por eso no quise opinar hasta el otro día”, afirmó el asesor.



Como parte de esta conspiración, el estratega puso a Mauricio Macri: “Lo que más le molesta desde la militancia es que se hizo mucho esfuerzo para llevar las ideas de la libertad al poder, y se empezaron a tejer alianzas con gente que no tenía el mismo objetivo de mantener al Gobierno estable”.

“Que digan que se va en marzo, en abril, son cosas normales. Es como parte del juego. Es antidemocrático, pero parte del juego. Que a partir de ahí haya reuniones sin estar dentro de lo esperado por el Ejecutivo es un poco contradictorio”, afirmó sobre la dulpa Villarruel-Milei.

Para el empresario, "eso trae un poco de ruido". "Yo sé que se juntó con Macri en La Angostura y gente de ella tuvo reuniones con su equipo. Y se estaban tejiendo cosas para que en marzo explote todo. Para que si se caía Milei, ella esté preparada. Eso es lo que se percibe desde la militancia”, disparó.

Finalmente, Cerimedo dio algunos detalles de porqué pudo haber empezado el conflicto entre Villarruel y Milei. Explicó por qué, finalmente, la vicepresidenta no se hizo cargo de Seguridad y Defensa –como lo había anunciado el propio presidente en pleno debate electoral– y el mal timing a la hora de negociar cargos.

“No se trata de quitar protagonismo —explicó Cerimedo sobre lo que sostienen algunos periodistas sobre el enojo de Milei con Villarruel—. En la campaña venía ocurriendo, hacía cuestiones de manera muy independiente que traían ruido. Y eso empezó a provocar un poco de laceración en la relación”.

Tras lo que añadió: “Cuando Javier toma la decisión de que Seguridad pase a manos de Patricia y Defensa a Petri, eso también parece que le molestó. Pero tampoco había un plan armado consistente. La mayoría de los equipos técnicos habían hecho. Sí sé que hubo gente de ella trabajando. Pero posiblemente eso no haya sido suficiente”, reveló.

Y añadió, finalmente, sobre el principio del fin de esta relación que llegó rota a la asunción: “Después sí ocurrieron situaciones donde se ofrecieron cargos sin estar dentro de la agenda de la fórmula”.



La guerra entre Milei y Villarruel

La interna entre Milei y Villarruel se agudizó durante el fin de semana, a partir de la discusión por la dieta de los senadores, que tras la presión de la Casa Rosada la vicepresidenta ordenó congelar hasta marzo. Sin embargo, en las redes sociales Villarruel cargó contra la decisión y se quejó de que sueldo es de "dos chirolas" y que por el aumento de los impuestos - que Milei y ella supuestamente iban a eliminar - no le alcanza para sustenar sus gastos.

Milei, en tanto, le respondió durante una entrevista radial en la que aseguró que "es una declaración extremadamente desafortunada" porque el sueldo de Villarruel - fijado por el Ejecutivo - es de 3.764.820, y que el 95 % de los argentinos "gana mucho menos que eso". Una declaración curiosa, ya que semanas atrás el propio Milei dijo que el salario promedio saltó de 300 a 1.100 dólares. Llamativamente, este domingo Milei citó datos oficiales para afirmar que el salario promedio era de "400 mil y pico de pesos", unos 400 dólares al tipo de cambio oficial.

Pero además, apareció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien amenazó abiertamente a Villarruel: “Si la vicepresidenta dice ‘voy a congelar los sueldos a los Senadores’ y a los 10 minutos dice ‘gano chirolas’, no lo está haciendo por convicción. Todos vivimos con el sueldo del Estado y somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, compartiendo el fondo de la decisión del Gobierno, que es la austeridad total de sus empleados como ejemplo”, opinó en una entrevista radial.

Luego, la titular de la cartera de seguridad acusó a Villarruel de querer tener “una agenda distinta a la del Presidente”, y remarcó: “No es un problema de Milei. El Presidente dijo muy claro hacia donde iba. El que no se adapta se va”. Por último espetó: "Que Milei haya perdido la posibilidad de tener una vicepresidenta que esté ordenada y que se discipline en decisiones estratégicas de Gobierno hace que hayamos perdido un recurso importante”.

Cerimedo, investigado en Brasil por el intento de golpe a Lula da Silva

El empresario derechista se encuentra acusado en la Justicia de Brasil por cometer tres delitos graves por el intento de golpe a Lula da Silva a comienzos de 2023. Cerimedo está mencionado por la Justicia brasileña en una lista de 37 acusados por el intento de golpe, donde también aparece el expresidente de ese país, Jair Bolsonaro.

"No estoy imputado en Brasil, ahora se publicó, pero esta es una investigación de hace dos años, la persona que supuestamente organizó el golpe pidió conocerme a través de un grupo de whatsapp, a partir de un video mío”, se intentó defender el empresario. “Si nosotros demostramos técnicamente que había anomalía en las máquinas, por qué no podría hablar de fraude. Estoy mencionado en una denuncia, no estoy incriminado”, se justificó.