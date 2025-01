Erick Mendoza Díaz ejerce hace más de 30 años como cardiólogo. Lo hace en una clínica privada. Pero también en un hospital público. Y también en uno municipal. Tiene tres trabajos para llegar a fin de mes y, dice, para asegurarse que, ante cualquier cambio repentino de viento, su cuenta bancaria no quede en coma.



Según datos del sindicato médico AMRA, el caso de Mendoza Díaz no es el único. Como este cardiólogo con tres décadas de experiencia, el 44 por ciento de los médicos tiene tres empleos para llegar a fin de mes con un salario acorde al costo de vida en la Argentina, que se ha encarecido en el último año.

En declaraciones a la 750, Mendoza Díaz señaló que al pluriempleo se ven empujados para alcanzar un salario “más o menos acorde”. “No es para tirar manteca al techo”, aclaró el profesional.



Además, resaltó que el pluriempleo no es gratuito. “Nuestro trabajo requiere un gran esfuerzo. No es un trabajo solo médico, sino que también es social. Cuando uno atiende a un paciente lo atiende no solo en su salud física, sino psicológica y de la familia, cuando uno contiene los malos momentos que nos toca vivir”, relató.

Y las consecuencias de no contar con más de un empleo las aprendió de joven, a sus 30 años, cuando recién comenzaba a ejercer y, sin experiencia en el ambiente laboral médico, decidió poner todos los huevos en una única canasta, una decisión que lamenta hasta el día de hoy. “Cuando empecé a trabajar, fue en una clínica privada. Y de repente mi empleador dejó de pagar. Yo había apostado todo ahí. Hacía consultorio, ergometrías. Y me di cuenta de que no podía en este país vivir de un solo trabajo. Porque si no, ¿cómo comía mi familia?”, contó.

Tras lo que explicó por qué este recuerdo es tan persistente: “Era el primer cumpleaños de mi hija y no habían pagado y no lo pudimos festejar. Yo me pregunté qué hice mal. Creo que es una pregunta constante de todos los médicos”.

“Nuestra gente determinó que el 44 por ciento de los colegas tiene tres trabajos. Yo, personalmente, tengo tres o hasta cuatro, con algún hobby que puedo compartir. Y es así. Y no solo porque se necesita, sino porque es peligroso estar en un solo trabajo”, finalizó el médico.