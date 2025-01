Desde Barcelona

UNO El mundo se divide entre maravillosos y maravillados. Rodríguez, por supuesto, es de los últimos, piensa, mientras entra al CaixaForum y a exposición titulada Los mundos de Alicia: Soñar el País de las Maravillas. La muestra tiene garantía del Victoria & Albert Museum. Y se anuncia como "multisensorial" e "inmersiva" y "con un punto de colocón". Ya se sabe: lo museológico ha mutado a parque de diversiones. Ya no ese se-mira-y-no-se-toin progress "Una pastilla te hace crecer / Una pastilla te achica / Y las que te da tu madre / No hacen ningún efecto / Ve a preguntarle a Alicia por las suyas... / Alimenta tu cabeza... / Alimenta tu cabeza...".day in the lifeSgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, aliciadaYellow Submarine.