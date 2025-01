Diego Placente, director técnico de la Selección Sub-20, presentó este lunes la lista de convocados para disputar el Sudamericano de la categoría, que se llevará a cabo en Venezuela.

Argentina integrará el Grupo B, en el que se enfrentará con Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia. Los mejores tres avanzarán al hexagonal final, que reparte cuatro cupos para el Mundial que se jugará en Chile entre septiembre y octubre.

El Sudamericano Sub-20 comenzará el 23 de enero y concluirá el 16 de febrero. La última vez que Argentina ganó este torneo fue en 2015, con Giovanni Simeone como figura y goleador (9 anotaciones).

En la lista, compuesta por 23 jugadores, se repiten varios nombres con respecto a los que fueron al Mundial Sub-17 de 2023, en el que la Argentina perdió en semifinales, aunque no están Aaron Anselmino -el defensor ex Boca que firmó con Chelsea a cambio de de 20 millones de dólares y no fue autorizado a disputar el Sudamericano-, tampoco el defensor Nicolás Marcipar, que tiene 16 años y juega en La Masía, el equipo Cadete A del Barcelona desde 2017.

Con este plantel, la Albiceleste buscará clasificar y volver a ser protagonista en el Mundial de la categoría, donde no se consagra desde 2007, con el equipo dirigido por Hugo Tocalli que tenía a grandes figuras como Sergio "Chiquito" Romero, Sergio "Kun" Agüero, Angel Di María y Mauro Zárate, entre tantos otros.

La lista

La nómina de convocados de Placente para el Sudamericano Sub-20 está conformada por Jeremías Martinet (River), Santino Barbi (Talleres), Agustín Chávez (Unión), Dylan Gorosito (Boca), Agustín Obregón (River), Juan Giménez (Rosario Central), Thiago Silvero (Vélez), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Juan Villalba (Gimnasia La Plata), Julio Soler (Lanús), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Mariano Gerez (Lanús), Milton Delgado (Boca), Ignacio Peruzzi (San Lorenzo), Valentino Acuña (Newell's), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (River), Agustín Ruberto (River), Alexander Woiski (Mallorca), Santiago Hidalgo (Independiente), Santino Andino (Godoy Cruz), Ian Subiabre (River) y Maher Carrizo (Vélez).

Fixture del torneo

El calendario de la Selección Sub-20 en el Sudamericano inicia el 24 de enero ante Brasil (a las 19.30). Continúa el 26 frente a Colombia (19.30), prosigue el 28 de enero contra Bolivia (17) y culmina el 1° de febrero ante Ecuador (a las 17).