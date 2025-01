El médico gerontólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, Julio Nemerovsky, dio algunas recomendaciones para las personas adultas mayores para protegerse de la ola de calor en este mes de enero.

“Si pensamos que un niño recién nacido tiene un 90% de su composición corporal en agua y una persona mayor tiene aproximadamente entre el 50% y el 55%, evidentemente la perdida de agua, sea por la transpiración, por el calor, va a ser más significativa en porcentaje”, explicó el profesional en la 750 y agregó que “esto significa que cuanto menos músculo tenga es apersona mayor, mayor requerimiento de cuidados va a tener”.

Por esta razón, “una persona mayor tiene un riesgo de deshidratación mucho más importante que una persona adulta joven”.

Asimismo, advirtió sobre la “falta de sed” en adultos mayores. “Una persona mayor tiene menos sed que una persona de menor edad. Hay cambios en sus músculos que hacen que la concentración de agua sea diferente, si le agregamos a eso, medicamentos, la perdida de agua será mayor”, señaló.

En este contestó aseguró que “una cantidad apropiada de líquidos es dos litros de agua por día”.

“Las gaseosas cuentan como líquido, pero el gas en el estómago provoca una sensación de saciedad que de pronto no es útil porque ese mismo gas va a generar plenitud y va a clamar la sed. Si pensamos en una solución líquida azucarada, el azúcar también modifica el metabolismo del agua”, dijo.

“Las infusiones, por ejemplo, el mate, tiene santina que tiene propiedades diuréticas. También tenemos que tener cuidado, porque a veces pensamos que ingerimos una cantidad de líquido y parte se elimina por esas características”, enfatizó.

De igual manera, hizo hincapié en la “dificultad” de tomar agua por sí sola. “Nos cuesta mucho tomar agua sola. Se puede saborizar con jugos naturales. No tomar el jugo por sí solo. Y otra cosa importante es que los líquidos no tienen que ser tomados exclusivamente en las comidas, porque sino uno se llena y no puede ir tomando”, expresó.



"La deshidratación en las personas mayores es un enemigo mortal y no perdona, pero tenemos elementos para enfrentarla", cerró.

Recomendaciones para hidratarse