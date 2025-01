El diputado del PRO Álvaro González criticó con dureza a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por impulsar una alianza con la Libertad Avanza y señaló que "cada cuatro o cinco años cambia de partido" como "viene haciendo a lo largo de su vida política".



En declaraciones radiales, el diputado cercano a Horacio Rodríguez Larreta se expresó en contra de modificar las PASO en un año electoral y objetó los ataques del presidente Javier Milei a la vicepresidenta Victoria Villarruel.



Al ser consultado si el PRO es oficialista y oposición, González dijo: "El PRO es el PRO. Después hay algunos dirigentes del PRO que decidieron irse a la Libertad Avanza, que es el caso de Patricia Bullrich, pero desde ahí pretender que le hagan caso a ella cuando ha decidido ser de otro espacio político, como viene haciendo a lo largo de su vida".



"Cada cuatro o cinco año cada cuatro o cinco años cambia de partido", subrayó, mientras que, al referirse a la posibilidad de una alianza entre la Libertad Avanza y el PRO en las elecciones parlamentarias de octubre, González señaló que, "si el PRO y LLA quieren ir juntos, hay que ver las condiciones".



"Si crees que porque bajaste la inflación te comiste al electorado del PRO no llegas a ningún lado", dijo y añadió: "La postura oficial del PRO todavía no está definida. Me parece que esta semana hay algunas reuniones del Comité Nacional del PRO y no sé si habrá reuniones de bloque para ver cómo se encarga esta etapa en el año electoral. Yo creo que en el PRO debe aguantar la independencia".



También expresó: "Si se quería suspender o eliminar las PASO lo teníamos que haber realizado el año pasado. La ley de partidos políticos es extremadamente clara, que no se puede modificar durante el año electoral".



En ese sentido, se quejó de que "no se trate los temas que si debemos tratar como el Presupuesto" que es una "herramienta indispensable para cualquier país serio del mundo", pero sí quieren debatir la eliminación de las PASO porque "están más preocupados por lo electoral que por lo institucional".



Sobre las criticas de Milei a Villarruel dijo: "Yo no entiendo cuál es el motivo. No sé qué les trae eso de beneficio a la Argentina como tal. La verdad, yo no veo cuál es la ganancia de todo eso. No veo cuál es el motivo tampoco".