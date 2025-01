El Gobierno analiza trasladar parte del Ministerio de Justicia al edificio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionan actualmente dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos, cuya estructura está siendo desmantelada y gran parte de su personal desvinculado. Tras los despidos masivos en el Centro Cultural Haroldo Conti y Archivo General de la Memoria, que funcionan en el predio de Núñez, el destino de los distintos espacios que funcionan en la ex Esma quedó atravesado por la incertidumbre. Según trascendió, el Poder Ejecutivo evalúa trasladar parte de la oficinas del ministerio que comanda Mariano Cúneo Libarona al espacio ubicado en Avenida Libertador. Como parte del proceso de ajuste y reestructuración, el Ministerio de Justicia disminuyó un 37 por ciento su planta de personal. Esto incluyó la supresión del INADI y la reducción del 90% del Ministerio de la Mujer. Ahora se analiza reacomodar personal del edificio de la sede la cartera de Justicia, en la calle Sarmiento al 300, que seguirá funcionando, y terminar la construcción que se realiza en la ex-ESMA, denominado edificio Presidente Raúl Alfonsín, que está destinado a ser la sede del Ministerio. En 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, mudó la sede del ministerio de Justicia a la ex ESMA.