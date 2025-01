Con la violencia que lo caracteriza y que se derrama en la sociedad, el Gobierno salió a responderle a Cecilia Roth por unas declaraciones que la actriz había hecho hace tiempo al portal Efeminista y que contenían un llamado de atención sobre la censura en contenidos culturales. El ataque a la artista llegó este lunes de parte del director ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y hasta el propio Presidente Javier Milei.

Las declaraciones de Cecilia Roth

La nota fue publicada hace dos semanas , pero el Gobierno, quién sabe por qué, acaba de reaccionar. Roth no solamente habló de la censura -en sintonía con la denuncia que había realizado a mediados de julio el cineasta, historiador y docente Goyo Anchou -, sino también del desmantelamiento de los organismos culturales, como el Incaa, y de los ataques a artistas.

"El Gobierno ya está censurando. Estoy segura, lo veo, lo siento, lo conozco. El secretario de Cultura lo ha dicho: no se puede hablar sobre la dictadura cívico militar, género, cambio climático y no se puede ver ninguna película en la que aparezca Lali Espósito (...). Me da miedo la naturalización de todo esto", planteó Roth, al comienzo de la entrevista.

"La cultura representa la identidad de un país (...) y el arte está dentro de ese enorme espacio que es la cultura. Milei es totalmente ajeno a todo esto (...). Que el cine argentino no exista le da exactamente igual porque creo que no ve cine ni argentino ni extranjero. Solamente lee libros de economía y de la escuela austríaca; solamente escucha ópera italiana y alemana", agregó.

Criticó tanto a Milei como a Cifelli por "escrachar gente desde su lugar importante". "Estos señores en todo encuentran que hay 'meloneo', que quiere decir que te están convenciendo de algo político en la escuela, la universidad, el cine, el teatro. Ellos creen que todos son 'K', comunistas y socialistas, que les parecen palabras temibles. Insultan permanentemente con un vocabulario insólito a instituciones, personas, películas, libros", explicó. Episodios como el de la censura a Cometierra y las agresiones que los actores vienen experimentando de parte de la sociedad -como contó Luis Machín a fines de noviembre- resuenan en el diagnóstico de Roth.

La respuesta del Gobierno

La respuesta que volcó el Gobierno en X es claro reflejo de la última crítica que hizo Roth. Cifelli la atacó de una manera muy personal, con un tono muy alejado del que podría esperarse de un funcionario nacional, mayúsculas incluidas: "NO VENDE NI 500 ENTRADAS por semana en una obra porque LA GENTE NO LA QUIERE VER y sale a gritar 'censura'". El Presidente sostuvo que "al progre no le entra en la cabeza" la diferencia entre "censura" y "demanda de mercado". "Lo que pasa es que el ladrón cree a todos de su condición", apuntó.

En rigor, el primero en responder fue Laje -paladín de la llamada batalla cultural-, quien se explayó con un largo posteo titulado "Los desvaríos de Cecilia Roth", reposteado luego por el secretario y el Presidente. Después de negar la existencia de censura, Laje arremetió contra consensos y conquistas como la equidad de género. Habló de la "historia completa" en relación a los setenta; negó la responsabilidad humana en el cambio climático. "Lo que tanto le molesta (a Roth) del caso Lali Espósito no es que no podamos ver sus películas o escuchar su música, sino que aquellos que no deseamos verlas ni escucharlas no seamos obligados a financiarlas. No solo no hay censura en la Argentina libertaria: en lo que va de este año, nunca habíamos sido tan libres".

La misma idea que trató de transmitir Cifelli, quien reivindicó la cantidad de visitantes del CCK por haber quitado "toda la ideología política que dejó el kirchnerismo". "Me la va a contar a mí, Cecilia Roth, que tengo más de 100 producciones de teatro y música? Pobre productor, sostenerle ese fracaso. Les duele que la gente ya no se morfe más sus mentiras y NO LOS ELIJA", publicó. Milei dedicó dos posteos al asunto. En el segundo tuit, tildó de "patéticos" a los zurdos" y celebró a X por habernos "salvado de la real dictadura del socialismo woke que había contaminado esta red". Por el momento, la actriz prefirió no hacer nuevas declaraciones.