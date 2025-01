Illya Kuryaki & the Valderramas se reunirá para encabezar el festival Buena Vibra, que se realizará el sábado 22 de febrero en Ciudad Universitaria. Las entradas ya están disponibles a través de la ticketera Enigma Tickets.La dupla había entrado en un segundo parate en 2017, después de presentar el que es hasta ahora su último álbum, L.H.O.N. El reencuentro coincidirá igualmente con el 30° aniversario de la salida del álbum Chaco, que se cumplirá el próximo 21 de mayo. El tercer trabajo de estudio del dúo formado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur se transformó en un hito cultural en Latinoamérica e incluso entre la comunidad hispana en los Estados Unidos.

Con el single “Abarajame” devenido en uno de los himnos tanto de Illya como del rock latinoamericano de los años 90, ese repertorio plantó la semilla no sólo para la confección de un rap latinoamericano moderno sino que también abrió el juego para un nuevo lenguaje en el rock argentino. Chaco rompió con la solemnidad en la manera de comprender la canción en la escena musical local, al mismo tiempo que coincidió con la libertad estética que propuso el rock alternativo. Aún no se sabe si será la única performance que ofrecerá el grupo o si esta juntada se produjo para celebrar su obra maestra, lo que sugeriría una serie de shows en vivo que mantendría a la dupla ocupada durante todo 2025.

Spinetta y Horvilleur se reunirán una vez más tras concluir en diciembre pasado las etapas de sus respectivos últimos discos en solitario. El primero cerró el capítulo de Mesa dulce (2022), ganador de cuatro premios Gardel en 2023, en el Teatro Vorterix. Su compañero, en tanto, despidió Aqua Di Emma (2022) en Art Media. No es fortuito que la vuelta a los escenarios de Illya Kuryaki & the Valderramas acontezca en el Buena Vibra. Y es que este festival se tornó en una de las vitrinas para la nueva música popular contemporánea de manufactura argentina, al igual que en punto de encuentro de una novel generación de público, que, de hecho, nunca tuvo la oportunidad de ver al dúo en acción.

El resto de la grilla la completan artistas del calibre de Bandalos Chinos, que el año pasado hicieron una pausa en sus actuaciones en vivo para completar su nuevo álbum. Por eso será una ocasión idónea para que prueben ante una multitud la consistencia de este flamante repertorio. Algo similar sucede con Marilina Bertoldi, quien luego de abrirle a Lenny Kravitz en el Movistar Arena y de tocar como parte de la banda de Barbi Recanati en una misma noche, en diciembre pasado, retomó su carrera solista. Y lo hizo lanzando un disco en vivo, Luna en Obras (lo integran sus shows en vivo en el Luna Park y el estadio Obras Sanitarias), y preparando los temas de su próximo disco en estudio, que seguramente verán la luz en su performance en el evento.

Bandalos Chinos.

En el Buena vibra también se dará el retorno de Louta a los grandes aforos, después de ser elegido por Taylor Swift para abrir sus shows en cancha de River, a finales de 2023. Y El Zar repetirá en el festival, tras haber sido parte de la programación de la versión que se realizó en Montevideo, en septiembre del año pasado. Indios, por su parte, seguirá disfrutando de su regreso a los escenarios, y Juana Molina mechará su obra con los temas de su más reciente trabajo discográfico, el EP Exhalo. La cuota funk la pondrán Militantes del Clímax, Tiger Mood, Caliope Family y Cindy Cats. Esta última banda, conformada por músicos que tocan para María Becerra, Nicki Nicole, Lali Espósito y Tini Stoessel, en un año pasó de tocar en salas chicas a hacer un Obras.

La trapera Lara91K viene de romperla junto a su banda en la reciente edición Buenos Aires Trap, y el rapero peruano Jaze será (por ahora) el artista internacional de esta edición. Marttein se consagró como la revelación de la escena en 2024, con un Niceto Club a casa llena, y Winona Riders debutará en el festival con un flamante disco que pone a dialogar al garage rock con la pista de baile: No hagas que me arrepienta. Los milénicos Feli Colina, 1915 y Alan Sutton alternarán con los veteranos Sir Ragga y Dietrich. El cierre tendrá sabor a electrónica, condimentado por las DJs Sol Ortega, Franzizca y Anita B Queen; el DJ Pabels, y los live sets de Evlay (productor musical de Wos) y la dupla marplatense Varese.

De los grupos y solistas que formarán parte del line up del Buena Vibra en esta oportunidad, la única que repetirá de la artística del año pasado será Marilina Bertoldi. En ese entonces, el festival regresó a la agenda porteña de espectáculos musicales masivos y a la vez se estrenó en el campo de deportes de la FADU. De esa grilla despuntaron los shows de Conociendo Rusia, El Mató a un Policía Motorizado, Usted Señalemelo, Peces Raros, Nafta, Gauchito Club, Fonso y Juana Aguirre. Sin embargo, el evento también se presta a la aparición de artistas de gran renombre y trayectoria. Si esta vez Illya Kuryaki & the Valderramas cumple ese rol, en 2020, pocas semanas antes del confinamiento a causa del covid-19, Fito Páez fue parte de su programación.

A partir de su primera realización, en la Ciudad Cultural Konex, en 2017, el Buena Vibra se transformó en amplificador de la actual avanzada musical nacional. De hecho, creció de la mano de artistas que comenzaron a articular la nueva escena independiente y que hoy ya llenan estadios. Artífices, además, de diferentes estilos, que van de lo más groovero a lo under, pasando por el indie. Es por eso que su mera existencia, en este momento, sirve para continuar con el desarrollo de una comunidad cultural que sigue en constante crecimiento, sin perder de vista el espíritu autogestivo y la unión como bandera.