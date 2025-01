“Escuchen, corran la bola / Juegan en Francia pero son todos de Angola”: este canto racista pronunciado en un vivo de Instagram por Enzo Fernández después de haber ganado la Copa América metió a Argentina en un fuego cruzado diplomático que implicó al Chelsea -el club donde juega-, la ex canciller Diana Mondino, la vice Victoria Villarruel, autoridades francesas y debates virtuales de toda índole. Aunque no terminó de cantar la canción, la letra sigue: “Qué lindo es que van a correr, son "cometravas" como el puto de Mbappé”.

Efectivamente, Mbappé es un "cometravas": aunque se rumorea que recientemente cortaron, durante algunos años estuvo de novio con Inés Rau, una trans francesa, ícono queer y modelo de altísimo perfil. Una sirena que Kilian presumía navegando en yates de lujo.

Pero él no es el único "cometravas": según las estadísticas de Pornhub, año tras año Argentina -junto a países de altísimos índices de violencia transfóbica, como Brasil y Rusia-, lideran el ránking en búsquedas de porno trans. Efectivamente, Argentina es una nación de "cometravas": “qué hermosa travesti ese Solange”, le dice un varón a otro en un audio viral de Entre Ríos, “dios quiera que me manden mañana de nuevo para el lado de Chajarí”, le confiesa. “De dos bocanadas” lo hizo acabar: “nunca me sacaron la plata tan rápido”, le cuenta al amigo, sintiéndose entre estafado y extasiado por la travesti que le “recomendó”. “No le digas a nadie que estuve con el travesti, boludo”, le pide al final.

Tarde: este mensaje de audio giró por todo internet y representa el nivel de país de "cometravas" al que pertenecemos: la atracción profunda y viceral que sienten los varones cis por identidades travestis trans, un deseo que ellos mismos estigmatizan y patologizan con términos despectivos como "cometravas", en un contexto donde el insulto homofóbico es uno de los denominadores comunes del habla popular.

Esa contradicción llevó a Jaina, una socióloga chaqueña, productora, artista visual y DJ, a hacer una muestra virtual y un EP bautizado “Cometravas”, donde explora quiénes son eso varones y cómo viven estos vínculos que no les presentarían a sus mamás, pero que buscan desesperada y fervientemente en las redes sociales. Un trabajo inspirado en sus propias experiencias saliendo con "cometravas" y las de sus amigas, como Mabel y Gaba, que también participaron de este diálogo con SOY.

Las tres son DJs, hacen música, colaboran juntas y se conocieron en el taller de Lupe. Gaba es de Puerto Madryn y actual habitante de La Docta, donde participa de un espacio de activismo territorial; es gestora cultural, manager y performer, donde se mueve en el escenario con la sensualidad de una pantera. Mabel es una chica judía nacida y criada en la Big City, muchxs del ambiente coinciden en que es “nuestra Arca”: además de ser artista visual, estuvo al frente de cabinas icónicas de la noche porteña, como la Hiedrah, la 999, la Faggot, y espacios como Deseo y Crobar. Este año, junto a Gaba, compartirán line up en el Cosquín Rock.

Gaba y Mabel acompañaron este año a Jaina en la presentación de su EP “Cometravas”: “fue mágico, clickeamos enseguida”. También usó esa misma palabra para darle título a una muestra online basada en una pequeña investigación en Grindr, compuesta de un montaje de capturas de pantallas tomadas entre el 5 y el 14 de octubre de 2023. Jaina recortó algunos fragmentos de charlas que mantuvo con usuarios de la app de encuentros. Les preguntaba por ejemplo qué te gustaba de las travas y cuál era el recuerdo más antiguo que tenían de haberse calentado con una. Las respuestas son antológicas.

¿Cómo surgió la idea de "Cometravas"?

Jaina: Durante la época del Mundial yo todavía estaba medio “baby trans” y, como nos pasó a muchas, nos interpeló el canto de “es "cometravas" como el puto de Mbappe”. Eso me quedó resonando: me pareció muy loco que estaban nombrando el deseo hacia personas trans involuntariamente, que aparte es una voz que es colectiva, no es una voz individual que vos podés identificar y decir: ‘tal persona inventó el concepto de "cometravas". Y también hay algo de este gesto histórico de nuestra comunidad de apropiarnos del insulto. Que en este caso no es un insulto hacia nosotras, es un insulto hacia los chabones. Y quise, a partir de eso, poder registrar e interpelar a esos varones que están con nosotras, que son "cometravas". En ese momento yo estaba full Grindr, porque quería también ser deseada por chabones. Y estaba muy enojada, un poco angustiada. Y ahí se me ocurrió: “che, voy a preguntarles a los chabones que piensan de esto”.

¿Por qué estabas enojada?

J: Es complicada siempre la relación con ellos, son chabones que no asumen públicamente el deseo hacia nosotras y eso angustia y enoja. Además, hay algo dual: hablando entre nosotras coincidimos en que no podemos decir que odiamos a los chabones. A mí me encantan. Entonces hay una contradicción, algo dual: hay enojo, hay deseo, hay goce y diversión, hay angustia.

¿Cómo pensás que el deseo de los varones cis hacia las identidades trans pone en tensión su masculinidad?

J: Yo sé que los interpela, porque les muestra la posibilidad de hacer o ser otra cosa, que le plantees: “Che, mirá, puede que no seas un hombre”. Eso les angustia. Creo que una de las primeras cosas de las que te das cuenta cuando transicionás es que te re desean los chabones. Argentina es un país "cometravas", visibilicemos el deseo. basta de hacernos los tontos.

Siempre la identidad trans estuvo muy patologizada, pero nunca se patologizó de esa manera al varón que desea a las trans. Últimamente veo mucho contenido en TikTok de chicas trans que hablan sobre cómo es navegar el mundo de las citas. Pero nunca aparecen las experiencias “del otro lado”.

J: Eso es un gesto de poder. También está muy ligado a lo colonial, a lo racializado, digamos; el objeto de estudio siempre somos las minorías.

M: Además, si hay algo que mantuvo viva a la comunidad travesti desde los inicios de los tiempos es el trabajo sexual. Si las travestis sobrevivieron tantos años, fue gracias al deseo de los tipos.

¿Cómo opera Grindr en el mundo de los "cometravas"?

G: Justamente, Grindr a ser una app que habilita que cualquiera se la pueda descargar gratis sin tener ninguna foto de perfil, sin proveer ninguna información, nombre, ni nada. Y nosotras sí estamos visibles y expuestas. Ellos van muy rápido, conquistan lo que quieren sin mostrar nada de su identidad. A mí personalmente me atraviesa también esta situación porque yo habité durante muchos años una vida homosexual como identidad gay, también usando Grindr. Después de transicionar, y de ser visiblemente trans en la app, empecé a usar la app para conocer chicos y descubrí que ellos también la usaban para encontrarme ahí.

M: El 90% de las personas que me hablan a mí, o que me contactan en aplicaciones, suelen ser personas que no usan foto. Una entra en peligro ahí. Cuando la usaba anteriormente, no me pasaba tanto eso. Es algo muy de ahora.

¿Cómo se manifiesta ese deseo hacia ustedes? ¿Por dónde les hablan?

J: El deseo a las personas trans siempre estuvo en lo oscuro, lo clandestino; antes pasaban por las plazas, por las zonas rojas. Esto lo toman redes como Grindr. En el top 10 de países que buscan porno trans, Argentina siempre está. Cuando como puto entraba a Grindr, me hablaban un par. Ahora, como trava, me llueven las solicitudes de mensajes. Me abordan chabones por IG con cuentas falsas, o desde cuentas de sus emprendimientos.

G: ¡A mí me sigue una de bicis!

J: ¡A mí una de remeras de fútbol!

G: Ayer se lo decía a Jaina que, desde que ella expone "Cometravas" -una muestra en la que explora las formas de levante y vinculación entre mujeres trans y hombres cis- y hace su LP -del mismo nombre-, yo me empecé a ser muy frontal con todos estos "cometravas" que frecuento: “Vos sos cometravas, ¿lo sabés?” Ponerlos a ellos en ese lugar.

¿Qué te dicen cuando los confrontás?

G: Muchos me dicen: “Yo no soy gay, me gustan las chicas”. Y yo les digo: “Me asumís como una mujer”. Y ellos responden: “Sí, pero…”. Después están los que me dicen: “Sí, soy cometravas, no es un insulto para mí”. Me habilitó a entender, como lo mostró Jai, otra forma de relacionarme con los varones. Porque no es que los odio, me encantan, e intento generar esos vínculos, por más de que sean sexuales. Pero sí, me gusta que ellos se expresen, porque generalmente no lo hacen.

J: La percepcion de los varones cis es que los varones que están con travas es porque son gays. Pero nosotras navegamos una app de citas mayormente gay y estos tipos vienen acá a buscar exclusivamente mujeres trans y están con mujeres trans y cis. Claramente, hay un deseo particularmente hacia nosotras como mujeres. No les interesan los hombres, es todo un descubrimiento este deseo.

¿Esos chabones son el típico chongo que una se imagina, o son personas que están más atravesadas por la militancia?

J: Hay toda una cultura, ahora sobre todo, en los pendejos de 20, de asumir que de vez en cuando comerse una trava no está mal. Muchisimos memes y reels hablan de esto.

M: Hay mucho divorciado…

G: Otro modelo de "cometrava": esta persona por arriba de los 30 que explora, que quiere probar algo nuevo; o el que siempre, toda su vida, estuvo con chicas trans de una manera muy oculta. Hay un espectro muy grande. También son contados con los dedos de la mano aquellos que quieren visibilizarse; me invitan a una cita. Históricamente nunca nos dan otros espacios, yo tengo muchas amigas trans que son trabajadoras sexuales. Me hablan del manejo de esos cometravas que pagan.

¿Tienen cierto poder sobre ellos?

G: Pueden mover las fichas. Vos, varón, me das dinero a mí porque soy muy buena en lo que hago. Pero yo tengo el poder ahora.

J: Es muy loco cuando nos nombran como “los travas”. ¿Entonces, estás admitiendo que sos puto? Porque no nos consideran como mujeres… entonces hay una contradicción muy grande, que está nutrida por esta idea de volver a lo romano. Y del pensamiento INCEL -involuntary celibate-.

¿En qué sentido?

J: Vieron que hay cosa del pensamiento INCEL y de derecha de que los romanos tenían una cultura homosexual muy grande. “Hacemos esto porque estamos volviendo un poco a esto…”. Se justifican de esa forma, porque la verdad es que les quebramos a los varones ciertos esquemas mentales y ellos ubican a su deseo como una contradicción. Es hermoso esto, porque ellos cantan: “Son cometravas como el puto de Mbape”, pero no dicen: “Ser cometravas es puto”, “Mbape es puto y además es cometravas”. Hay una cosa muy loca. Una vez hablaba con un abogado por Grindr y él me dice: “en todos los asados terminamos hablando de travestis”.

G: Me han caído mensajes como: “Hola, ¿cómo estás? Un amigo me pasó tu número”, como si me hubiesen “recomendado”. El diálogo entre ellos habilita un montón de cosas y que hoy se visibilice a través de memes o en las redes, tiende todo a llevar a un discurso muy reduccionista de nuestras identidades. Y ahí rescato cosas de nosotras siendo artistas, nuestra capacidad de agarrar eso y transformarlo en algo bellísimo.

M: Totalmente. Pero volviendo a lo del asado, vamos a decirlo crudamente: tienen una obsesión con la pija. Una mina con pija. Ahí está la clave de lo que a ellos más les gusta. Muchos chabones se me acercan por ese lado: “soy re activo…” y de golpe tienen un desliz. Eso los obsesiona.

J: Tuve un vínculo muy raro con un futbolista. En un momento estábamos teniendo sexo y él me dice, como desafiándome (casi enojado): “Dale, cogeme. Sé que querés hacerlo”. Y yo le dije: “No…, pero si vos querés que te coja, decímelo”. Como que hay toda una fantasía… ligada al miedo. Se acercan mucho a eso; tiene que ver con una cultura falocentrista.

G: Pienso en experiencias que me resuenan a nivel personal. El varón gay me gusta mucho también, por su sensibilidad, por su visión más abierta, en lo estético, en el diálogo, en sus sentimientos, y no puedo tener ningún tipo de acercamiento con ellos. Hasta el día de hoy, no pude tener ni una cita con ellos. Es un rechazo por parte de ellos por ser yo una figura travesti. Me genera también una gran contradicción, porque estos "cometravas" de los que hablamos no tienen un momento de preguntarme cómo estoy.

¿Cómo te sentís con eso?

G: También esa cuota de lo vincular lo dejé de recibir… ¡de los dos lados! Solo lo recibo de mis amigas travestis porque somos espejos. Hace muchos años que estoy soltera. Mi único vínculo, que fue bastante largo, fue cuando yo era visiblemente gay y nunca más. Cortamos y después transicioné y nunca más volví a tener un vínculo, porque esa parte se bloqueó.

J: El siguiente paso es pensar: ¿Qué onda los vínculos? Me gustan los chabones desde siempre y no pienso soltar ese deseo. Y siempre tuve el sueño de poder decirle “mi novio”. Y quiero que los chabones empiezan a nombrarse cometravas o como sea, que lo asuman públicamente. Hay que tirarles la posta a ellos.

M: Tengo la suerte de estar de novia hace 5 años. A mi novio, Matu, lo conocí cuando no había transicionado. Con él fui arrancando mi transición, y nuestro amor era tan fuerte que eso no lo detuvo para nada; de hecho él cada día está más travesti.

Ayer escuchaba el podcast de Feda, investigadora travesti argentina. Contaba que se identifica como transbiana y que encuentra en esa búsqueda una fuga distinta a sus vínculos con chabones, que están determinados por esto que comentamos. ¿Creen o se imaginan pensar en esos posibles vínculos? Hay una idea de la lesbiana trans muy invisibilizada, también.

M: Tengo un montón de amigas transbianas y hay algo que se nota de lo afectivo en una travesti, lo que se puede generar entre dos chicas travestis o una travesti y una chica cis, es un acompañamiento que no existe con los chabones. Yo veo vínculos de transbianas o trabas que salen con chicas cis, o entre ellas, eso lo veo re presente, y digo: ¡esa es la salida! Pero tampoco vamos a negar nuestro deseo.

J: Una amiga tiene el concepto del “chongo frankenstein”: traer la necesidad afectiva traerla de varios espacios, porque el vínculo que tengo con mis amigas es amoroso. El deseo sexual que pase por los chongos. Y que el amoroso que pase por mis amigas. ¿Quizás el chongo son los amigos que hacemos en el camino?