Ante la posibilidad todavía no confirmada de que haya sesiones extraordinarias, donde el Gobierno buscaría tratar la eliminación de las PASO, en el PRO comenzaron a virar de su posición contraria a eliminarlas. En sintonía con lo que quiere hacer Jorge Macri en la Ciudad, ahora estarían dispuestos a acompañar un proyecto que directamente las corte de cuajo. ¿Qué pasó? Antes Mauricio Macri pretendía sostener las PASO como una herramienta de negociación con Javier Milei para una alianza electoral. Ahora que esa alianza electoral se está enfriando (en CABA ya ni es viable), ya no está tan preocupado por la existencia de las primarias.



La posición del PRO era contraria a eliminar las PASO, como informó este diario. Incluso tenían proyectos para mantenerlas con algunos cambios. Pero lo que cambia es la realidad. Mientras la posibilidad de una alianza con Milei se enfría, el jefe de Gobierno anunció el desdoblamiento de las elecciones porteñas y que enviará un proyecto para suspender las PASO porteñas. De esta forma, el PRO pasa a promover que no haya PASO en la Ciudad, pero a nivel nacional seguía en la postura de que sí haya PASO. Esto está cambiando. "Hoy, con la Ciudad pidiendo suspender las PASO, estamos más cerca de acompañar al Gobierno. No nos vamos a quedar bancando PASO a nivel nacional si la Ciudad plantea otra cosa", indicaba una alta fuente del bloque del PRO.



De esta manera el PRO daría un viraje en su posición nacional de los planteos que hacían cuando el gobierno de Milei anunció que quería tratar en extraordinarias la eliminación de las PASO. En ese entonces, decían: "Nos llama la atención que el Ejecutivo anuncie ahora que enviará un proyecto de eliminación de las PASO, a menos de un mes de la finalización del periodo ordinario de sesiones. "Va a terminar quedando su tratamiento inevitablemente para el año próximo. Y siempre sostuvimos que no es correcto cambiar las reglas de juego en años electorales", decían desde el PRO.

En ese momento, el PRO se ocupó de recordar que ellos ya tenían posición sobre el tema. En julio del año pasado presentaron un proyecto de ley para convertir las PASO en las PAS: "Primarias Abiertas y Simultáneas". El proyecto tiene entre sus autores a Cristian Ritondo, Martín Yeza, Alejandro Finocchiaro y Diego Santilli. La iniciativa planteaba que la elección pasa a ser no obligatoria: puede ir a votar el que quiera y el que no, no tiene sanción. Además, estipula que "en aquellos distritos en los cuales todas las agrupaciones políticas hubiesen oficializado listas únicas de precandidatos para la totalidad de las categorías de cargos electivos, la Justicia Electoral competente debe proceder a la suspensión de la convocatoria a las elecciones primarias en ese distrito". Es decir, solo se hacen las primarias en los distritos donde haya competencia real. Con este proyecto, el PRO plantea un ahorro de dinero al tiempo que mantiene la herramienta electoral de las primarias.



Pero los tiempos políticos cambian. Cuando se presentó ese proyecto, Macri operaba sobre la idea de que iría irremediablemente a una alianza con los Milei y que debería enfrentar la lapicera de Karina Milei, que intentaría retacearle los lugares en las listas. En ese punto, las PASO eran fundamentales para Macri. Le daban una herramienta de presión, cuando no de acción en el que caso que decida competir en determinadas provincias. Las legislativas son elecciones distritales, y hay muchos distritos donde en 2023 La Libertad Avanza demostró tener una estructura nula o pobre (no presentaron candidatos a gobernador o, en los casos en que los presentaron, sacaron porcentajes irrisorios). Entonces, Macri pensaba que podía jugar a coparles las listas en donde no tengan cómo enfrentar al PRO. O bien podía acordar, pero con mejores perspectivas para sus candidatos a diputados y senadores.



Claro que todas esas ideas eran para un escenario de alianza. En el escenario actual, donde la alianza es una posibilidad remota -cuando no descartada como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires- las PASO dejan de tener interés para Macri. En ese punto, el PRO bien puede terminar alineandose con el oficialismo para votar su eliminación, dado que puede prescindir de ellas.



De paso, suman argumentos para que acompañen el proyecto de Jorge Macri de suspensión de las PASO porteñas que debe conseguir 40 votos en la Legislatura porteña. Por ahora, no tienen fecha para tratarlo en extraordinarias. Ya está casi confirmado que no será en enero.