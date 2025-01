Luego de la polémica que se generó con el Sudamericano de fútbol Sub 20 a raíz de unas declaraciones de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, sobre la imposibilidad de que el equipo albiceleste viaje a Venezuela a disputar ese certamen, la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) se encargó muy rápidamente de evitar cualquier tipo de inconvenientes y salió a garantizar que el equipo nacional viajará a Venezuela a disputar su compromiso por la la clasificación para la AmeriCup 2025.

En la tarde del miércoles, Bullrich alimentó la polémica al asegurar que no iba a autorizar a viajar a Venezuela al equipo dirigido por Diego Placente, que entre el 20 de enero y el 15 de febrero debe disputar el Sudamericano Sub 20. “Argentina no va a mandar a chicos que nos puedan secuestrar. La Conmebol tendrá que pensarlo o tendrán que cambiar de sede”, desafió la funcionaria en declaraciones a medios venezolanos, en un contexto de tensión diplomática con el gobierno de Nicolás Maduro, luego del encarcelamiento del gendarme Nahuel Gallo en Caracas.

A partir de esa declaración oficial, la CABB se encargó de despejar cualquier duda y aseguró la presencia del conjunto de Pablo Prigioni para el partido previsto para el 20 de febrero en Caracas. "En virtud de obligación de la Selección Mayor Masculina que deberá viajar a Venezuela para disputar su anteúltimo partido de los Clasificatorios FIBA para la AmeriCup 2025, la Confederación Argentina de Básquet ratifica el viaje del equipo nacional", comienza el comunicado publicado por la CABB, que destacó que si Argentina no viaja, quedaría automáticamente eliminada. "Los Seleccionados argentinos juegan en las sedes que dispone FIBA, siendo esta la encargada de velar por el desarrollo normal del evento. No participar implicaría la descalificación del torneo de la Selección", remarcó la entidad.

La CABB, además, argumentó que en noviembre viajó el equipo femenino U15 y no hubo ninguna irregularidad con la delegación argentina. "En el pasado mes de noviembre, el seleccionado femenino U15 participó del Campeonato Sudamericano organizado en la ciudad de Barquisimeto, donde la Federación Venezolana de Baloncesto desarrolló con normalidad un evento a la altura de los estándares internacionales FIBA", explicó la Confederación, que destacó que está en diálogo con su par venezolana para evitará cualquier tipo de contratiempo. "Desde la Confederación Argentina de Básquet creemos que el deporte es unión, que tiende puentes de amistad y confraternidad. Estamos en contacto permanente con la Federación Venezolana de Baloncesto y las autoridades de FIBA garantizando la seguridad de nuestra delegación", concluyó la CABB.