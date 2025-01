El secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Daniel Yofra, apuntó al Gobierno de Javier Milei como el responsable de que empresas como Dánica despidan a sus trabajadores y afirmó que “las políticas gubernamentales que no hacen nada para poder evitarlo”.

Yofra señaló que Dánica “tiene más de 80 años funcionando” y que su producto, la margarina, “siempre tuvo rédito y no había problemas”, en contraposición al argumento de los propietarios de la fábrica que sostienen que han caído las ventas, aunque los trabajadores denuncian un vaciamiento con el objetivo de abaratar los costos.

“En cierta parte tiene razón la empresa cuando habla del mercado, de la apertura de importaciones, que no pueden competir con los precios de afuera. Hacen un combo generalizado que permite a este tipo de empresas a cerrarla y dejar 150 familias y otras subcontratadas”, remarcó el titular de Aceiteros.

En este marco, responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por darle vía libre a los empresarios para despedir al capital humano sin consecuencias.

“Estas son las políticas que tienen los gobiernos que les permiten a las empresas reconvertirse como dicen ellos. Este es el ejemplo de una empresa que maneja números, no la sensibilidad que puede tener un país de tener trabajadores en una industria. El problema no son las empresas solamente, sino de las políticas gubernamentales que no hacen nada para poder evitarlo”, lamentó.



“No puede ser que después de 80, en cinco años, una empresa venga y quiera cerrar porque dicen que no les da la ganancia que ellos pretenden. El problema es que las empresas quieren pagar menos y se van a donde les dan la posibilidad, en este caso, Córdoba”, concluyó.