Es casi impensado que Barbra Streisand no conozca la aerolínea Flybondi. Menos que menos, que se suba a uno de sus aviones. Pero eso no significa que, en las últimas horas, la low cost no la tenga presente. Es que los abogados de la compañía quisieron censurar el sitio que registra sus cancelaciones pero ocurrió el resultado inverso -también conocido como "efecto Streisand"- ya que el sitio se hizo aún más conocido, recibiendo un aluvión de visitas en el nuevo dominio.

Todo ocurrió en las últimas horas. Los desarrolladores de flybondi.fail -el sitio que contabiliza todos los retrasos y cancelaciones de la low cost- fueron intimados este miércoles por la aerolínea para que "cesen en el uso" de la marca Flybondi. La carta documento no hizo que la web desaparezca sino que simplemente sigue funcionando bajo otro dominio, que a modo de chicana ahora utiliza dos veces la palabra fail ("fallar" en inglés): failbondi.fail. "Ante la intimación recibida el 8 de enero de 2025 por parte de Flybondi S.A.U. y de FB Líneas Aéreas S.A., nos vemos obligados a mover el sitio web Flybondi.fail a Failbondi.fail", dice la página original creada por los usuarios @esoesnulo y @rusosnith de X (ex Twitter) para mostrar todas las cancelaciones y retrasos que suele realizar a diario la aerolínea, así como el detalle de cada vuelo.

Según publicaron los desarrolladores, en el mail enviado por Noetinger & Armando Abogados, Flybondi argumentó que el uso de su marca registrada sin autorización constituye una infracción legal. Entre las marcas citadas están "Flybondi" y "La libertad de volar", registradas en distintas clases.

Al respecto, seguía el mail, "les informamos que sólo el titular marcario de un signo debidamente registrado es quien tiene el derecho a usarla y cualquier uso efectuado por terceros sin autorización de su titular resulta ser una infracción a los derechos marcarios y un acto susceptible de ser considerado como competencia desleal".

Es por ello que, explicaron los abogados de la low cost, "aun cuando su sitio web proporciona información sobre los vuelos de esta compañía, ello no debe realizarse haciendo uso de las Marcas de Flybondi, sin que medie su autorización expresa y por escrito. Al día de la fecha, ustedes no cuentan con dicha autorización para hacer uso de las Marcas de Flybondi".

Sobre el final del correo electrónico, los abogados intimaron a los desarrolladores "a que -en un plazo de 24 horas de recibida la presente- cesen en el uso de las Marcas de Flybondi, removiéndolas de la URL o dominio flybondi.fail como también en el encabezado de dicho sitio web y en su favicon y de cualquier otra parte o sección en la cual sea visible para el público en general". En caso de no realizar dicha acción en el plazo anteriormente mencionado, concluyeron, "nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes".

Este miércoles, tras el revuelo que generó el sitio web creado por @esoesnulo y @rusosnith, Flybondi quiso reivindicarse frente a los miles de usuarios que a diario sufren en carne propia las desprolijidades de la low cost mediante un tramposo tuit, que asegura que del 7 de diciembre de 2024 al 7 de enero de 2025 la empresa contabilizó 2.616 vuelos operados, 397.467 pasajeros transportados y una "regularidad de vuelos" del 99,35%, término confuso para evitar mencionar las reprogramaciones constantes que realiza la aerolínea.

En Twitter, los propios internautas se lo hicieron a la empresa con los siguientes comentarios.