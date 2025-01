Era una arenga de Jorge Macri para darle ánimo a la tropa. Pero terminó siendo la confirmación de una candidatura, la de Mauricio Macri, y de que este año el PRO está decidido a jugarse todo si no hay alianza con Javier Milei. El acto del PRO porteño encabezado por el jefe de Gobierno contó con un video de Mauricio Macri en el que el ex presidente dijo sugerentemente: "Yo estaré ahí cuando ustedes me necesiten". Pero la cosa no quedó en sugerencia. Jorge Macri agregó: "Quiero detenerme en lo que recién decía Mauricio. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato. El tipo nació en provincia, puede competir en Ciudad. La puede seguir a Cristina donde haga falta". Lo que siguió fue una colección de críticas a La Libertad Avanza por sus rasgos autoritarios, por su falta de ejecución y sus retaceos a la Ciudad.







Mientras a nivel nacional se juega una partida de truco sobre si habrá o no negociaciones para un acuerdo electoral, en la Ciudad el PRO ya se pintó la cara. El acto para preparar a la tropa para una campaña fue en el Club Social "17 de Agosto", en Villa Pueyrredón. Jorge Macri subió a un escenario clásico, con banderas amarillas ondeando a los costados y una pantalla gigante que gritaba en amarillo: "HAY EQUIPO". De fondo había música (sonó el clásico "Noche mágica"), fanfarria y un centenar de dirigentes escuchando. En primera fila, la nueva vocera Laura Alonso y la vicejefa Claudia Muzzio, todas con abanicos porque el calor era bochornoso.



Antes de hablar él, Jorge Macri presentó tres videos y pidió prestar especial atención al tercero. El primer saludo fue de Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense: "Necesitamos legisladores comprometidos con nuestra gestión", remarcó sobre la elección desdoblada donde buscan retener un bloque funcional ante la avanza de La Libertad Avanza. La segunda en saludar en un video fue María Eugenia Vidal, presidenta de la Fundación Pensar: "Venimos de un 2024 difícil, incómodo. Pero estamos juntos. Este es el lugar donde empezamos. En este lugar logramos el equilibrio fiscal antes que nadie. Es el lugar que este año vamos a volver a defender, más juntos que nunca, más amarillos que nunca". Y el tercero fue el primo Mauricio: "Comienza el año 25 con un PRO determinado a ser la mejor alternativa electoral del país. Y comienza en CABA, donde comenzó el cambio. Vamos por 20 años más del PRO. Necesitamos legisladores que defiendan el cambio, la institucionalidad y la república. Yo estaré ahí cuando ustedes me necesiten".





El jefe de Gobierno cazó esa frase al vuelo: "Quiero detenerme en algo que recién decía Mauricio. Dijo: 'Voy a estar donde el partido lo necesite'. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato. El tipo nació en provincia, puede competir en Ciudad. La puede seguir a Cristina donde haga falta". Y luego sinceró: "Me va a matar ahora. Pero una vez nos dijeron armen un partidito y gánennos, y les ganamos". A unos kilómetros, en las oficinas de Mauricio Macri en Vicente López, se agarraban la cabeza.

El discurso de Jorge Macri buscó mostrar diferencias con los Milei, darle ínfulas al PRO para la campaña y centrar el eje de la discusión en la autonomía de la Ciudad. Primero llamó la atención sobre un cambio en la estética del símbolo del PRO: ahora es un FastForward, ya no el clásico símbolo de Play". "Es más rápido este PRO. Nos van a tener que salir a buscar. No llegamos hasta acá para detenernos".

Jorge Macri marcó diferencias en torno a la política del gobierno con los jubilados ("Para nosotros nadie es descartable, no importa la edad que tenga"), con respecto a la obsesión del presidente con las redes ("No me voy a quedar un segundo revisando likes o retuits en las redes. Nosotros hacemos"), y hasta con respecto a la libertad ("Nosotros defendemos la libertad. Pero no una libertad sin contenidos. No se trata de gritar o de gruñir. La libertad no es gritarla. Es darle herramientas al otro para que cambie su vida"). Ante el planteo de Milei que si no hay acuerdo en la Ciudad, no lo habrá en ninguna parte, el jefe de Gobierno volvió a responder: "Esta ciudad no es un botín de guerra político". Y marcó más diferencias: "El que piensa distinto no es nuestro enemigo. No creemos en un país de pensamiento único. Creemos en la libertad de pensar distinto".

En la misma línea, planteó: "No creemos en los liderazgos individuales, iluminados, que nos dicen lo que tenemos que hacer. Somos gente de equipo". En ese momento, aprovechó para saludar a la "Jota PRO", la Juventud del PRO para señalar que hay continuidad intergeneracional



-Es la gloriosa Jota PROooooo -cantaron los seguidores, en plan de revisionismo histórico.

Y para dejar en claro aún más las diferencias con Milei, incluso dijo: "Queremos al Estado. Porque no es cierto -y esto algunos no lo entienden- que todos nacen con las mismas oportunidades. Necesitamos un Estado que nos de la chance de progresar y de ser libres". Y hasta chicaneó: "El cambio no es decir las cosas de pico. El cambio es el que se hace. Acá tenemos 18 años de cambio de la Ciudad".

Luego el jefe de Gobierno se adentró en el tema de la autonomía porteña, que será su caballito de batalla en las elecciones de julio: "Se están discutiendo las condiciones de nuestra autonomía. Y acá va el primer golpe en la mesa: ¿nos van a respetar como una provincia más o van a seguir pateando y maltratando a esta Ciudad como vienen haciendo los últimos años? Nosotros la vamos a defender", remarcó.



Sobre la competencia por el mismo electorado, algo que preocupa sobremanera a los propios dirigentes, Jorge Macri reconoció: "Es cierto que vivimos un cambio de época. Pero me rehúso a ser de los que creen que nos robaron las banderas. Las banderas nos la van a robar si las entregamos o si nos comemos la curva de que el Estado es nuestro enemigo. El espíritu transformador del PRO está vivo. Nadie nos los robó". "Llegó la hora de revalidar nuestro liderazgo en la Ciudad. Tenemos que disputar poder y ganar", zanjó ante el aplauso de los dirigentes bañados de amarillo.