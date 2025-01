El expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, afirmó que se está muriendo debido a que el cáncer de esófago que padece se ha extendido al hígado, y señaló que el avance de la enfermedad no se puede detener. Tanto integrantes del Frente Amplio (FA) como los presidentes de Colombia y Bolivia, Gustavo Petro y Luis Arce respectivamente, enviaron mensajes de aliento para el ex mandatario.

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", declaró Mujica en una entrevista realizada el martes y publicada este jueves en el semanario local Búsqueda.

"Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso", expresó. "Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a quienes piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Les doy un abrazo a todos", agregó.

El exmandatario señaló que está haciendo los trámites necesarios para ser enterrado en el jardín de su humilde casa, en el Cerro de Montevideo, junto a su perra Manuela, bajo un árbol que él mismo sembró. "Yo me voy a morir acá. Ahí afuera hay un sequoia grandote. Está Manuela enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está", precisó.

El parte médico

La médica personal de Mujica, Raquel Pannone, confirmó en una conferencia de prensa que el expresidente tiene metástasis en el hígado. "El día que hicimos la endoscopía digestiva para ver en que situación estábamos y definir la colocación del stent, se hicieron estudios imagenológicos que mostraron imágenes a nivel hepático. Es lo que 'Pepe' transmitió: la existencia de imágenes que son metástasis de su cáncer de esófago a nivel del hígado", enfatizó.

Inmediatamente después, la médica explicó cómo se encuentra Mujica. "¿Cuál es la situación clínica de él hoy? La misma que tenía los días anteriores. Está en su chacra, está tranquilo, se está alimentando por vía oral y por la gastroestomía que habíamos colocado antes para complementar el aporte calórico y el aporte de nutrientes, porque no necesariamente siempre por vía oral puede recibir todo lo que requiere", detalló.

"Hoy está deambulando. Está tranquilo en su casa. No ha cambiado eso de ayer a hoy, ni va a cambiar en un breve plazo de tiempo. Esta situación se va a mantener", añadió Pannone, quien aseguró que por varios motivos no puede decir por cuánto tiempo el caso se mantendrá así. Dentro de estos enumeró su edad, la vasculitis que tiene hace mucho tiempo y una enfermedad renal severa.

"Lo otro que les quiero pedir es lo que él pidió en esa nota que ustedes vieron hoy: quiere estar tranquilo, quiere hacer con su tiempo lo que tenga ganas de hacer. Esto es subirse al tractor, estar en la chacra, charlar con quien él tenga ganas de hacerlo y no sentir la presión constante de tener que responder a requerimientos de entrevistas o de otro tipo. Eso es lo más importante que les quiero transmitir hoy, que respetemos a la persona", dijo.

"Esta barra te abrazará hasta el final"

El Frente Amplio expresó su apoyo hacia el exnandatario, al publicar en la red social X una foto de él con los hashtags "#FuerzaPepe" y "#FuerzaPresidente".

El senador frenteamplista Mario Bergara se pronunció sobre el tema en una rueda de prensa, y dijo que recibió la noticia con mucha tristeza. "Yo estuve hace dos o tres semanas con él y no era esa la perspectiva tan inmediata cuando conversamos", dijo y aseguró que Mujica es "un referente fundamental del país, del Frente Amplio, de la izquierda y por lo tanto es muy significativa la situación".

El Movimiento de Participación Popular (MPP), integrante del FA liderado por Mujica, también envío su mensaje de apoyo en redes. "¡Pepe querido! Siempre nos dijiste que ibas a militar hasta el último día, has cumplido y sabemos que lo seguirás haciendo. Esta barra te abrazará hasta el final", mencionó.

Sebastián Sabini, senador del MPP, reaccionó a la noticia con el mensaje de "Fuerza viejo pepe" y el exprecandidato a la Presidencia, Andrés Lima, indicó que es tiempo de hacer y acompañar lo que Mujica tenga ganas de hacer porque "el guerrero tiene derecho a su descanso".

El apoyo de Petro y Arce

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se despidió Mujica, elogiando su sueño de unidad latinoamericana. "Adiós hermano Pepe y hasta la victoria siempre. Ojalá nuestra América del Sur tenga un nombre: la Amazonía y ojalá América Latina tenga un himno en su unidad, como es tu sueño. Los oficiales de Bolívar te saludan", escribió Petro en su cuenta de X.



Petro es un admirador de Mujica y el pasado 5 de diciembre lo visitó en su casa en las afueras de Montevideo para condecorarlo con la Cruz de Boyacá, máxima distinción civil que otorga su país, al igual que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario colombiano dijo entonces que tiene una cercanía muy grande desde joven con Uruguay y comparó su propia trayectoria como guerrillero con la de Mujica. "Ambos terminamos dejando las armas porque entendimos que la paz era lo más importante, lo más revolucionario en una sociedad", declaró Petro ese día.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, también alentó al expresidente uruguayo en sus redes sociales. "Querido hermano Pepe Mujica, con profunda tristeza recibimos las recientes noticias sobre tu estado de salud y, en estos momentos tan difíciles, queremos expresarte toda nuestra solidaridad, admiración y afecto", señaló. "Tu valentía e inquebrantable compromiso con nuestros pueblos han dejado una huella imborrable en todos quienes creemos en un mundo con más inclusión y justicia social", añadió el presidente boliviano en su publicación, la cual está acompañada con una fotografía en la que aparece con Mujica.

Al igual que Petro, Arce visitó en diciembre a Mujica en su estancia en Uruguay, y describió ese día como inolvidable y elogió la visión del mundo que tiene el exmandatario. "En cada palabra apreciamos su visión del mundo, recordándonos que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en el compromiso con el bienestar de los demás”, escribió Arce en aquella oportunidad. Después del encuentro entre Arce y Mujica, éste envió un mensaje a los bolivianos a través de redes sociales en el que les sugieren "cuidar la unidad, a pesar de las diferencias".

El año de Mujica

Mujica fue diagnosticado con cáncer de esófago en abril de 2024. "Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro médico) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años", dijo el expresidente, en una rueda de prensa el 29 de abril.

Poco tiempo después, apuntó que el tumor era maligno y debía tratarse con radioterapia, procedimiento que se llevó a cabo en Montevideo. El pasado 27 de diciembre, el expresidente fue sometido a una intervención quirúrgica en la que le colocaron con éxito un stent en el esófago.

Pese a la enfermedad, en los últimos meses Mujica se mantuvo activo en la campaña por las presidenciales, que ganó su delfín del FA, Yamandú Orsi, y dio varias entrevistas a la prensa. Presidente entre 2010 y 2015 y una de las figuras más emblemáticas de la izquierda en América Latina, Mujica se casó con su compañera de militancia, la ex vicepresidenta y ex senadora Lucía Topolansky. El exnandatario pasó 13 años preso en condiciones infrahumanas, la mayor parte durante la dictadura militar (1973-1985).