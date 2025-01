El intendente de Tigre, Julio Zamora, hizo público el siguiente comunicado:

"En un reciente posteo en redes sociales el Ministro de Economía @LuisCaputoAR, intimó a los gobiernos provinciales a efectos de que promuevan la derogación de “tasas municipales” (el entrecomillado es textual) con el argumento de que no guardan relación con el costo de la prestación del servicio.

El enunciado configura un avasallamiento del federalismo y de las autonomías municipales consagrados en nuestra Constitución Nacional y similares provinciales.

En primer lugar, tenemos que derribar el mito de los municipios como recaudadores compulsivos. En efecto, del total de la carga impositiva que tienen los ciudadanos argentinos, considerando una base 100 respecto de impuestos directos e indirectos, el Estado Nacional recauda un total de un 80, las provincias un 17 y los municipios solo el 3 aproximadamente.

Esto demuestra palmariamente el injusto avance mediático del Poder Ejecutivo Nacional, sobre el escalón más bajo y sensible de la democracia: los gobiernos locales.

Respecto de ese 80% del total de impuestos que pagan los ciudadanos, el Estado Nacional no solo no ha tomado una sola medida que implique menor carga impositiva para los contribuyentes, sino que las ha aumentado al reponer el impuesto a las ganancias, además de profundizar la distribución injusta del ingreso de la población, conforme a los postulados de la constelación libertaria.

Los municipios que gestionamos, particularmente en el ámbito del Gran Buenos Aires, han tenido en las últimas dos décadas un incremento considerable de sus misiones y funciones, particularmente a partir del desmoronamiento del Estado Nación en diciembre de 2001.

En segundo lugar, es público y notorio que los municipios hoy ya no son los que se ocupan del alumbrado, barrido y la limpieza (ABL), sino que, a tenor de la crisis social y de seguridad sobrevinientes, han tenido que aguzar el ingenio a fin de cumplir las expectativas de nuestras comunidades referidas a protección ciudadana (seguridad), salud, políticas sociales diversas -desde la ayuda social directa, alimentaria y de hábitat hasta políticas integrales para niños, niñas y adolescentes, mujeres y diversidades- políticas educativas, deportivas y culturales, asistencia y acompañamiento de instituciones de la comunidad a fin de que no se deteriore el tejido asociativo; mantenimiento de nuestros espacios públicos, atención de emergencias a raíz de fenómenos emergentes de la crisis climática, etc.

Todas esas políticas, que los ciudadanos perciben y que están sujetas cotidianamente a su control y aprobación o desaprobación, son sostenidas con ese aproximado 3% de todas las cargas impositivas que existen en la Argentina. Con esos escasos recursos los gobiernos municipales garantizan la sostenibilidad del sistema democrático, asegurando la paz y cohesión social en nuestras ciudades a partir del amplio abanico de políticas que impactan en el desarrollo humano de nuestros vecinos.

En tercer lugar, nuestros ingresos y egresos están auditados por el órgano de la constitución provincial que es el Honorable Tribunal de Cuentas, por el Honorable Concejo Deliberante de cada comunidad -con una representación de todo el arco político- y cotidianamente por nuestros vecinos, que cada dos años expresan su apoyo o descontento por lo actuado por cada intendente. Además de ello, nos es imposible emitir moneda, y estamos obligados a tener un estricto balance entre ingresos y egresos, esto es, no podemos tener déficit.

Por último, la pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es la finalidad de tan desproporcionado ataque del Ministro de Economía de la Nación? ¿Qué propósito persigue el funcionario al intentar hacer recaer el peso de la crisis económica sobre este porcentaje de recaudación? El ataque a los intendentes del Gran Buenos Aires, en especial a los que estamos identificados con la oposición, en el inicio de un año en el que se dirime la representación legislativa, tiene una intencionalidad política partidaria evidente, en primer lugar tratando de desfinanciar a los municipios fomentando el descrédito de las gestiones comunales para mejorar las chances electorales oficialistas, y en segundo lugar, ante la impotencia de bajar la inflación, poner en cabeza de los intendentes dicha responsabilidad.

Con estas actitudes, el Poder Ejecutivo Nacional está poniendo en riesgo el principal sostén de nuestra democracia, los gobiernos municipales, que dan respuesta directa e inmediata a las demandas de nuestros ciudadanos. No imaginamos una democracia plena con provincias y municipios desfinanciados y sometidos.

Nuestra pregunta está dirigida al Sr. Presidente de la Nación

@JMilei; usted, que tiene el honor de haber sido elegido por el voto soberano de nuestros conciudadanos, ¿no cree que sería mejor, acaso, dejar por un tiempo en suspenso el uso de redes sociales y la constante validación de la violencia verbal, estableciendo por el contrario, canales de diálogo institucional a fin de resolver los problemas económicos, sociales y políticos de la Argentina?

Una agenda mínima de temas que a Ud. y a muchos ciudadanos le preocupan, en un ámbito de amistad y respeto cívicos es lo que necesitamos para encarar los problemas del país; una agenda que incluya: carga impositiva de cada jurisdicción y distribución equitativa del ingreso, seguridad ciudadana, justicia, crisis climática, energía, educación, salud, empleo y producción, políticas sociales y otros temas que surgirán, seguramente, del aporte de cada espacio institucional.

Ante la confrontación, ejerzamos la fuerza del diálogo."