El mundo sufrió un aumento de su temperatura media de más de 1,5° C en los últimos dos años, el límite simbólico establecido por el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, una situación que exige una "acción climática drástica" según la ONU.

El año 2024 fue el más cálido jamás registrado desde que comenzaron las estadísticas en 1850, como se preveía desde hacía meses, confirmó el observatorio climático europeo Copernicus, unos datos confirmados luego por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

"Temperaturas desconocidas en 2024 requieren una acción climática drástica en 2025", reaccionó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. "Aún hay tiempo para evitar lo peor de la catástrofe climática", aseguró Guterres, pero los líderes deben "actuar ahora".

El nuevo año no parece que vaya a batir de nuevo esos récords, pero la Oficina Meteorológica Británica advirtió que el año 2025 podría ser uno de los tres más cálidos registrados jamás en el planeta. Los datos también fueron confirmados en EE.UU. por su agencia para océanos y la atmósfera (NOAA).

En 2025 vuelve al poder en EE.UU. el negacionista del cambio climático Donald Trump, y paralelamente los países también deben anunciar sus nuevos compromisos climáticos, actualizados cada cinco años en el marco del Acuerdo de París de 2015.

Sin embargo, el esfuerzo de reducción de gases de efecto invernadero está disminuyendo en algunos países ricos: bajó solo -0,2% en los EE.UU. el año pasado, según un informe independiente.

Según Copernicus, en 2024 aumentó 1,5° C de calentamiento en comparación con la era preindustrial. Esto no significa, sin embargo, que el límite más ambicioso del acuerdo de París, se haya cruzado definitivamente, recuerda Copernicus. Pero el calentamiento climático actual no tiene precedentes en al menos 120.000 años.

Es una "advertencia severa", explicó Johan Rockstrom, del Instituto Postdam, que investiga el impacto del cambio climático. "Estamos experimentando los primeros impactos de un mundo a +1,5º C", aseveró.

Los devastadores incendios en la región de Los Ángeles, que han provocado al menos diez muertos y miles de casas calcinadas, coincidieron con estas previsiones alarmistas.

"Advertencia"

Otros desastres exacerbados por el cambio climático han surgido en los últimos meses: 1.300 muertos en junio durante olas de calor extremo en la peregrinación a La Meca, inundaciones históricas en África y en España, y huracanes violentos en los EE.UU. y el Caribe.

En términos económicos, los desastres naturales causaron 320.000 millones de dólares en pérdidas en todo el mundo, según la reaseguradora Munich Re.

Contener el calentamiento a 1,5° C en lugar de 2° C, el límite superior del acuerdo de París, permitiría limitar significativamente sus consecuencias más catastróficas, según el IPCC, el panel de expertos en clima de la ONU.

"Cada año de la última década es uno de los diez más cálidos jamás registrados", alerta Samantha Burgess, directora adjunta del Servicio de Cambio Climático (C3S) de Copernicus.

Los océanos, que absorben el 90 por ciento del exceso de calor provocado por la humanidad, también han continuado su sobrecalentamiento, alcanzando también un récord el año pasado.

El promedio anual de sus temperaturas de superficie, excluyendo las zonas polares, alcanzó el nivel sin precedentes de 20,87° C, batiendo el récord de 2023.

"En nuestras manos"

Además de los impactos inmediatos de las olas de calor marinas en corales o peces, este sobrecalentamiento duradero de los océanos, el principal regulador del clima terrestre, afecta las corrientes marinas y atmosféricas.

Los mares más cálidos liberan más vapor de agua en la atmósfera, proporcionando energía adicional a tifones, huracanes o tormentas.

Copernicus señala que el nivel de vapor de agua en la atmósfera también alcanzó un nivel récord en 2024, situándose un 5 por ciento por encima del promedio de 1991-2020.

El año pasado el mundo vivió el final del fenómeno natural El Niño, que induce un calentamiento global y un aumento de ciertos eventos extremos, y una transición hacia condiciones neutrales o el fenómeno inverso, La Niña. La OMM ya advirtió en diciembre que este sería "corto y de baja intensidad", e insuficiente para compensar los efectos del cambio climático.

"El futuro está en nuestras manos: una acción rápida y decisiva aún puede desviar la trayectoria de nuestro clima futuro", subraya el director del Servicio Copernicus sobre Cambio Climático (C3S), Carlo Buontempo.

La COP29 de Bakú, la última gran conferencia climática de la ONU, apenas dio a luz en noviembre a un nuevo objetivo para la financiación climática y permaneció casi en silencio sobre las ambiciones de reducción de gases de efecto invernadero y, en particular, la eliminación de las energías fósiles.