La decisión de Mauricio Macri de ir al pie de la propuesta electoral que lanzó el presidente Javier Milei representó un sacudón para el partido amarillo. Si bien en términos generales dentro del PRO no hubo grandes oposiciones, diferente fue el efecto y la reacción en algunas provincias. Sobre todo en aquellas donde son pocas las bancas que se renuevan. Encima, a diferencia de cuando se creó Cambiemos y su evolución a Juntos por el Cambio (JxC), donde el PRO mandaba y la UCR obedecía, ahora existe la posibilidad de concretar una coalición con un partido --La Libertad Avanza-- que se considera superior al PRO. Por lo tanto, si la colcha en esas provincias ya era corta, ahora corren el riesgo de que sea mucho más chica y eso siempre es para problemas.

La Cámara de Diputados renueva la mitad de sus integrantes. En la mayoría de las provincias eso se expresa la renovación de dos o tres bancas. La Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza tienen 10 o más bancas que se ponen en juego. Hay un pequeño grupo que renuevan entre 4 y cinco curules.

Si en todas las provincias las negociaciones para conseguir un lugar en las listas es difícil, la complicación crece cuando son distritos más chicos y los lugares escasean. Por eso sumar a La Libertad Avanza no provoca sonrisas entre los dirigentes del PRO en general y/o de lo que queda de JxC.

Ejemplos

En el caso de La Pampa que tiene cinco bancas en Diputados, este año le toca renovar tres. El peronismo, que es el oficialismo en esa provincia, debe renovar una de esas tres y están convencidos que lograrán retener el curul. Hasta hace cinco días las otras dos bancas se la repartirían macristas y radicales. Ahora no se sabe.

Los radicales aspiran a renovar la banca que tienen. Hoy está Marcela Coli que responde a Facundo Manes y, por lo tanto, vota en contra de las leyes que manda el gobierno. Pero los que más tienen chances de sufrir el impacto de la alianza con La Libertad Avanza es el PRO que, incluso, sin que haya un esbozo de un avance hacia la unidad entre el PRO y LLA, ya creen que los libertarios exigirán el primer lugar en la boleta.

Más de un macrista pampeano debe estar prendiendo velas para que este acuerdo no se concrete.

El caso de Neuquén también tiene su costado complicado. Si bien renuevan tres bancas de diputados, en esta oportunidad les toca también renovar las tres bancas para el Senado de la Nación. Hay más para distribuir.

El dilema para los macristas de esta provincia es que son parte del armado que dejó a Rolando Figueroa en la casa de gobierno desplazando al histórico Movimiento Popular Neuquino. Esta alianza le permitió al PRO local tener lugares en el gabinete provincial.

Entonces, si la pareja de Macri y Milei se concreta, nadie sabe qué va a suceder con el armado neuquino. ¿Seguirán junto a Figueroa o se abrirán para pelearse con el oficialismo por tres bancas y cediendo un espacio en las boletas para los libertarios? En el caso de las bancas para el Senado, el que gana se lleva dos y el segundo se queda con la tercera. Ahora, para poder tener chances de meter un senador/a hay que por lo menos ganar o encabezar la boleta.

Lo peor de todos es que los macristas de esa provincia no fueron consultados por la mesa nacional del PRO que decidió intentar generar una alianza con los libertarios. Es por eso que en Neuquén también se prenden velas.

En Río Negro --según trascendió-- el desconcierto es total. Están a la buena de dios porque no tienen directivas. Encima en la provincia que es gobernada por Alberto Weretilneck se renuevan solo dos bancas para diputados y los tres senadores.

Diferente es la situación en Entre Ríos, al menos por ahora, donde el gobernador Rogelio Frigerio parece no estar tan preocupado por la posible coalición entre libertarios y el PRO. La tranquilidad parece estar relacionada con que el caso del exsenador Edgardo Kueider, el que está preso en Paraguay por contrabando de divisas, no afecta a Frigerio a pesar de que exlegislador había ya brincado hacia la zona de influencia de La Libertad Avanza en el Senado.

La gente de Frigerio señala que Kueider en Entre Ríos está identificado con el peronismo en general y con el exgobernador Gustavo Bordet en particular. Eso está por verse.

De todas formas Frigerio hace tiempo que es un buen amigo de la Casa Rosada y en particular de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Los radicales por ahora son un misterio. La provincia renueva 5 diputados y tres senadores nacionales. Hay más lugares, pero tampoco es que sobran las bancas y los libertarios andan, como se dice en algunas provincias, agrandados como alpargata e'gordo y reclamarán más espacios.

Por ahora no tienen directivas de cómo enfrentar esa posible alianza en la provincia, pero como dicen en los pasillos de la Casa Rosada, pretenden que la futura boleta electoral lleve el color violeta, con el que se identifican los libertarios. Parece un detalle menor pero todo partido político que se precie de tal, busca que estén reflejadas en las boletas todo lo que representa su identidad. En el caso del PRO es el color amarillo.

La incertidumbre predomina en las provincias. Incluso en aquellas como Tucumán, donde el gobernador peronista Osvaldo Jaldo, es prácticamente mileísta. Entonces, la pregunta es si entregará o no el peronismo a La Libertad Avanza que en esa provincia es un partido muy pequeño.

Bolilla negra

Las especulaciones, por ahora, no tienen límites porque, como afirmaron los colaboradores más estrechos de Milei, la existencia de una alianza se resolverá recién entre abril y mayo próximo. Primero hay que ver si el Congreso elimina las PASO, como pretende el gobierno nacional, en el período de sesiones extraordinarias que se habilitó entre el 20 de enero y el 21 de febrero. Pero a eso se le suma un dato que por ahora no es tomado muy en serio: en el gobierno no quieren a Mauricio Macri en las boletas electorales porque "tiene una muy alta imagen negativa".