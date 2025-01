Después de un viernes de superacción, Boca consiguió la frutilla que le faltaba al postre: pasada la medianoche, Dallas terminó de aceptar su oferta y Alan Velasco se convirtió en el refuerzo estrella del conjunto de Fernando Gago: el club pagará 10 millones de dólares por el 90 por ciento del jugador, que el sábado a la mañana se realizó la revisación médica y ya pronunció sus primeras palabras como futbolista de Boca.

"Estoy muy contento, es un paso muy importante en mi carrera", remarcó Velasco, surgido en las divisiones inferiores de Independiente y un jugador codiciado por Boca en diferentes mercados de pases. "Fueron unos días en los que no se resolvía, pero lo importante es que estoy acá y pensar en lo positivo que se viene. Siempre hay que ilusionarse", expresó el mediapunta de 22 años, tras salir de la clínica en las que se hizo los estudios. "Todavía no pedí ningún número, eso será más adelante cuando vaya al predio", contestó cuando lo consultaron si iba a pedirle al uruguayo Edinson Cavani la camiseta número 10.

No fue sencilla la operación y mucho influyó la determinación de Velasco, que dejó en claro que su intención era jugar en Boca. Dallas no había aceptado la primera oferta y Boca, si bien no se estiró en el monto, a cambio ofreció que el equipo estadounidense se quedara con un 10 por ciento de la ficha del futbolista. De esa manera, como el atacante ya tenía decidido no regresar a Estados Unidos, a última hora del viernes llegó la confirmación del conjunto de la MLS de que aceptaba la operación. En el camino, Velasco desechó un ofrecimiento mayor de Estudiantes de La Plata, que a través del inversor Foster Gillett estaba interesado en comprar su ficha.

Con esos montos, la llegada de Velasco se convierte en la segunda compra más importante de la historia de Boca, luego de los 14 millones que pagó por el actual presidente del club, Juan Román Riquelme, cuando lo repatrió del Villarreal en 2007. Y quedó por delante de los ocho millones pagados en 2019 por Iván Marcone y los 7,6 pagados ese mismo año por el venezolano Ian Hurtado.



De esa manera, Boca completó una jornada brillante en los escritorios, ya que se aseguró la llegada del mediocampista español Ander Herrera, que se pudo liberar de su vínculo con el Athletic de Bilbao; selló la incorporación del defensor de Atlético Mineiro Rodrigo Battaglia, a cambio de un millón de dólares; y firmó el arribo del volante chileno de Huracán Williams Alarcón, otra de las prioridades que había fijado Gago para reforzar al equipo en este mercado de pases, por un monto cercano a los 800 mil dólares, producto de una vieja deuda que el Globo mantiene con Boca por el traspaso de Franco Cristaldo. Todos ellos se suman a Carlos Palacios, el organizador chileno que llegó desde Colo Colo y ya está haciendo la pretemporada con el plantel desde finales del año pasado.

Más allá de la importancia de los nombres que consiguió en las últimas horas, la llegada de Velasco no parece ser la última incorporación de Boca en este mercado de pases, ya que la intención del Consejo de Fútbol es sumar otro arquero, teniendo en cuenta que Sergio Romero se someterá a una limpieza quirúrgica de su rodilla el próximo lunes y tendrá al menos dos meses de recuperación. Con los arribos de Herrera y Alarcón quedaron descartadas las chances del chileno Brayan Cortés, de Colo Colo, y el uruguayo Washington Aguerre, de Peñarol, ya que Boca tiene su cupo de extranjeros completo.

En primera instancia, el principal candidato es Agustín Marchesín, un nombre ya buscado en otras oportunidades, pero su liberación de Gremio de Porto Alegre no es sencilla. Por ese motivo también apareció la chance de Nahuel Guzmán, con contrato con Tigres de México hasta junio de 2025, por lo que su eventual salida podría ser mucho más sencilla. Además el conjunto azteca contrató a Fernando Tapia, un guardavallas de 23 años que figura en los planes de Javier Aguirre para la selección mexicana, por lo que su eventual partida no sería tan problemática.