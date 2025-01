El gobierno nacional pasó la motosierra por la ciencia una vez más y el impacto en la provincia de Buenos Aires es inminente, dado que por sus características territoriales y de población, es en esta jurisdicción donde se concentra buena parte del trabajo en la materia.

A partir de una resolución que se publicó en el Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete que comanda Guillermo Francos, consideró necesario llevar a cabo una “evaluación exhaustiva” de la totalidad de los programas creados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación -ahora Secretaría-, con el objeto de resolver o no su continuidad.

La provincia de Buenos Aires es sede de 25 universidades nacionales, dos provinciales, varios centros científicos del Conicet como los de La Plata, Bahía Blanca o Tandil, espacios del INTA, del INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica, con polo en Ezeiza y la central de Atucha. Es decir, el impacto se sentirá.

El presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza, apuntó al Gobierno libertario al sentenciar que la decisión es parte de una operatoria de encubrimiento de un “fenomenal ajuste”.

“Todo recorte que se haga sobre la ciencia impacta directamente sobre la provincia de Buenos Aires”, sentenció en diálogo con Buenos Aires/12. El funcionario bonaerense remarcó que el Ministerio que supo conducir tenía dos programas muy importantes que ahora se verán afectados, el Construir Ciencia y el Equipar Ciencia, que estaban en el marco de la federalización de la ciencia.

Para Salvarezza, “están justificando la no ejecución de los programas”, dado que “el año pasado disponían de 80 mil millones de pesos, de los cuales sólo ejecutaron 10 mil millones”. Entonces, lo que está puesto bajo revisión y evaluación, “es para encubrir un fenomenal ajuste que ya hicieron en 2024 y que van a volver a repetir este año porque el Presupuesto se prorrogó”, advirtió.

“Creo que ellos tienen una necesidad de reducir lo que ellos llaman gasto, a lo que nosotros le decimos inversión; pero también hay una profunda motivación ideológica”, analizó. En sus consideraciones, planteó que como gran parte del sector de ciencia y tecnología impulsa la innovación en la industria, el desarrollo autónomo y soberano, “hay una motivación de destruir el complejo científico y tecnológico que garantiza el desarrollo autónomo: es una vocación de colonia”.

En los números que maneja la CIC, ya se perdieron tres mil puestos de investigadores. De ellos, mil son científicos del Conicet cuyo ingreso había sido aprobado, pero el Gobierno nacional no efectivizó; y otros dos mil de organismos como INTA, INTI o la CNEA. En estos últimos hubo bajas por retiros voluntarios impulsados por Nación, como así también partidas hacia otros países por los bajos salarios del sector.

La medida, permitirá hacer un descarte de programas lo que en algunos segmentos entienden que pondría en jaque a las investigaciones en ciencias sociales o aquellas relacionadas con el cuidado del ambiente o el cambio climático. “Ya desde el comienzo demostraron su intención de no apoyar las ciencias sociales, que en general son críticas a las políticas de este tipo, porque denuncia la situación económica y social; por otro lado, el cambio climático siempre estuvo en la lista negra de Milei”, planteó el exministro.

“Si unilateralmente van a decir qué priorizar, a algunos le dirán que sí como los de minería o agroindustria, pero en los temas sociales o ambientales van a decirles que no. Esto habla de un modelo extractivista y primarizante de la economía que Milei estableció como norte”, sentenció.

Por caso, en la resolución que emitió la Jefatura de Gabinete, se marcó que "resulta imperioso" que la evaluación de los programas se realice en sintonía con el "Plan Estratégico" de los libertarios, por lo que se marcó que tendrán privilegio aquellos con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud.

Francos habilitó así a la Secretaría a cargo de Darío Genua a dar de baja los convenios con plazo vencido en los que no se hayan llevado a cabo transferencia de fondos; como así también a rescindir los convenios vigentes que no posean transferencia de fondos o a dar de baja los convenios con plazo vencido en los que se realizaron transferencias de fondos que no tengan principio de ejecución, exigiéndose la inmediata devolución de las sumas transferidas. Asimismo, le permite rescindir los convenios que se encuentren vigentes o vencidos con transferencias realizadas y que no tengan una ejecución superior al 30 por ciento, entre otras.

Un escudo para la ciencia

Hace menos de un mes atrás, el gobernador Axel Kicillof y sus ministros anunciaron ante científicos, docentes y rectores de universidades los resultados de la última edición de la convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (Fitba) que hizo el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica por 1.700 millones de pesos.

Se trata de un programa vigente desde 2022, por lo que ya va por su tercera edición y que, al momento, logró vincular a 2 mil investigadores de 25 universidades e instituciones científicas con 116 mipymes y cooperativas, como así también con 44 organismos públicos provinciales y municipales, con lo que logró llevar recursos de innovación a 56 municipios bonaerenses.

Por caso, desde el Ministerio destacaron que a partir de esta iniciativa, el sector científico ayudó a las empresas a sustituir importaciones de insumos, implementar soluciones de inteligencia artificial en sus líneas productivas, incorporar nanotecnología en sus productos y desarrollar nuevas maquinarias industriales mejorando su productividad y su competitividad.

A ello se suma el anuncio que realizaron el gobernador y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, de avanzar con las obras frenadas por la administración libertaria en las universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires.

“No podemos sustituir a Nación, no nos corresponde tampoco, pero sí tratando de mitigar el enorme daño que están causando”, sentenció Salvarezza.