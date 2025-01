Desde Roma, el papa Francisco sigue teniendo importante ascendiente entre diferentes actores del escenario político y social argentino. En este caso, el Núcleo del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA-CGT), que reúne a un significativo grupo de sindicatos, ha decidido lanzar una convocatoria amplia para adherir al “Jubileo 2025”, también denominado “Año Santo”, convocado por el Papa bajo el lema “La esperanza no defrauda”. El jubileo, que se celebra en forma ordinaria cada 25 años en la Iglesia Católica, es una conmemoración iniciada en 1930 por el papa Bonifacio VIII, tiene sus raíces litúrgicas y es un tiempo dedicado a consolidar la fe y la solidaridad, durante el cual la Iglesia concede el perdón de los pecados e invita a la conversión. En este caso, Bergoglio ha querido cargarlo de sentido histórico-político invitando a avanzar hacia un nuevo comienzo y a transitar un camino de esperanza que se abre ante todos.

Con ese encuadre, el Núcleo del MTA tomó la de decisión de convocar a la “dirigencia política, sindical y empresarial, de las ciencias, la cultura, el arte, el deporte, la justicia, etc.” para, “sin distinción de pertenencias partidarias o religiosas” respaldar la convocatoria del Papa y conformar el capítulo argentino de la iniciativa.

Para ello se están realizando contactos con la finalidad de elaborar un documento de trabajo que incorpore y adapte a la Argentina las propuestas de Francisco sobre la base de los lineamientos ofrecidos por el Papa. En la propuesta se afirma que “la inteligencia artificial y la tecnología deben estar al servicio de la humanidad para un mundo en paz, justicia social y justa distribución de las riquezas” y se propone que, atendiendo a la disrupción tecnológica, es preciso “repensar el trabajo con el movimiento obrero y sociales, pymes y las redes de solidaridad popular”. Para ello se aboga por la “defensa de la dignidad de la persona hoy esclava de pobreza y la exclusión” y por “la necesidad de saldar la deuda ecológica en equilibrio con la Madre Tierra”. Se propone también -en concordancia con el Papa- la construcción de “una nueva arquitectura mundial” que incluya la condonación de las deudas de los países del Sur.

Entendiendo que el mensaje de Francisco “nos compromete como argentinos porque tiene una enorme actualidad para nuestro país y para la humanidad” el MTA hace suyas las palabras del Papa en el sentido de que "no nos detengamos en la mediocridad y en la pereza” y que “la esperanza cristiana no es un final feliz que hay que esperar pasivamente”. Desde el MTA se afirma también que “a partir de la propuesta de Francisco, con la particular mirada de nuestra pertenencia al hemisferio sur de occidente y con las características propias de un país latinoamericano, convocamos a constituir el capítulo Argentina del Jubileo”.

La convocatoria está avalada hasta el momento por la Asociación de Empleados de Farmacia, el Sindicato de Publicidad, Molineros, la Confederación de Educadores Argentinos, SADOP Zona Norte, APINTA (Trabajadores del INTA), Asociación de Agentes de Propaganda Médica, Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta, Diarios, Medios Electrónicos y Digitales y Afines, SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos), APLA (Asociación Pilotos Líneas Aéreas) y SITGAS (Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de CABA).

Desde el Núcleo del MTA se está trabajando en la elaboración de un documento que servirá de base para un encuentro que espera concretarse en febrero próximo en una fecha aún no determinada. El borrador del texto, al que tuvo acceso Página/12, lleva el título provisorio de “La esperanza no defrauda” y en el mismo se afirma que la humanidad vive unos de los peores momentos de su historia. Dice también que “el golpe de estado planetario del individualismo” ha llevado a las “catastróficas” situaciones que hoy padece la humanidad.

En el texto borrador y en concordancia con el magisterio pontificio se hace una firme defensa de la “justicia social” como criterio ético ordenador de las relaciones sociales, entendiendo que sin justicia social y sin marco valorativo “impera la ley de la selva”, se multiplican las guerras, rige la fuerza de los más poderosos y se multiplican en todo el mundo las políticas exterminio.

También en coincidencia con las orientaciones del papa Francisco los sindicatos del Núcleo del MTA señalan cuatro elementos centrales en los que se apoya el diagnóstico de la coyuntura actual: a) la disrupción tecnológica incluyendo la inteligencia artificial; b) el cambio climático; c) la pandemia, y d) la guerra.

Y en el marco de un mundo donde se han perdido los liderazgos reconocen en Francisco “la única autoridad moral para pedir el fin de esta barbarie” por considerar que se trata de un liderazgo positivo que demanda justicia social y justa distribución de las riquezas.

El encuentro previsto para febrero intentará sumar el máximo de adhesiones de todos los sectores sociales dispuestos a acompañar en la difusión de las propuestas, construir núcleos de discusión, difusión y acción alrededor del pensamiento del Año Jubilar e impulsar el compromiso de obrar en la misma línea en las distintas esferas de acción.

