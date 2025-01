El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a promover sus planes para comprar Groenlandia, el territorio danés en el Ártico. Trump intensificó la retórica sobre la isla durante una conferencia de prensa el pasado martes, negándose a descartar el uso de la fuerza militar para obtenerla, si fuera necesario.

La idea de comprar Groenlandia le llegó inicialmente a Trump del multimillonario de cosméticos Ronald Lauder, según el libro de 2022 'The Divider: Trump in the White House, 2017-2021' de Peter Baker del New York Times y Susan Glasser de The New Yorker. Trump y Lauder se conocen desde sus días universitarios.

La noción fue objeto de meses de estudio y debate interno, lo que dejó perplejos a los secretarios del gabinete y a los asesores del presidente. "Un amigo mío, un empresario realmente experimentado, piensa que podemos conseguir Groenlandia", le dijo Trump a su asesor de Seguridad Nacional, según el libro. "¿Qué opinas?"

La isla, con 56,000 habitantes, es un territorio autónomo de Dinamarca, y tanto el gobierno danés como las autoridades locales reiteraron que la isla no está en venta. Dinamarca la gobernó durante más de 200 años y aún mantiene cierto control sobre su defensa y política exterior.

"La gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal sobre ella", afirmó Trump. "Pero si lo tiene, deberían cederla porque la necesitamos para la seguridad nacional."

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, cuestionó la "obsesión" de Trump con el territorio el miércoles, algo que cautivó la imaginación del presidente electo durante muchos años.

El consejo de Lauder al entonces presidente Trump de comprar Groenlandia llevó a la creación de un equipo para investigar la idea y la elaboración de un memorando que detallaba las opciones, como una propuesta de arrendamiento, similar a un acuerdo inmobiliario en Nueva York.

Después de una reunión en la Oficina Oval, un miembro del gabinete consideró que la idea de adquirir Groenlandia era delirante. Algunos asesores temían que la filtración de la idea podría generar un incidente diplomático, según The Times. El personal del Consejo de Seguridad Nacional trabajó en el tema durante meses, para que Trump posteriormente afirmara que fue su idea desde el principio.

"Dije, ¿Por qué no tenemos eso?", le dijo a los autores. "Soy un desarrollador inmobiliario. Miro un mapa. Miro una esquina, digo, 'Tengo que conseguir esa tienda para el edificio que estoy construyendo,' etc. No es tan diferente", sentenció el presidente electo. "Me encantan los mapas. Y siempre dije: Mira el tamaño de esto. Es enorme. Eso debería ser parte de los Estados Unidos", agregó en su momento.

Pero en realidad, Lauder, el heredero de Estée Lauder, le había hablado a Trump sobre la idea al inicio de su presidencia, incluso ofreciéndose como un canal alternativo con el gobierno danés para negociar, según el libro.

El asesor de Seguridad Nacional en ese momento, John Bolton, le dijo a su asistente, Fiona Hill, que formara un equipo para explorar posibles ideas. Participaron en discusiones secretas con el embajador danés y redactaron un memorando de opciones.

Bolton estaba preocupado por la creciente influencia de China en el Ártico y creía que una mayor presencia estadounidense en la isla sería algo positivo, pero consideraba que comprar el territorio no sería posible. Pero Trump se mantuvo firme.

El entonces presidente planteó la idea de usar fondos federales de Puerto Rico para comprar Groenlandia y, en otra ocasión, sugirió intercambiar el territorio estadounidense por el danés.

El Wall Street Journal finalmente informó sobre el interés en Groenlandia, y el gobierno danés desechó la idea. "Cuando se hizo público, perdieron su valentía política", dijo Trump en 2021, según The Times, a pesar de que los daneses nunca habían considerado vender el territorio.

Pero Bolton pensaba que EE. UU. había perdido la oportunidad de conseguir un mejor acuerdo de seguridad, aunque eventualmente Estados Unidos reabriría un consulado en la isla. "Si Trump simplemente hubiera mantenido la boca cerrada, podríamos haber averiguado. Pero se fue, completamente desapareció", dijo Bolton, según los autores.

Un enviado de Trump, en la forma de Donald Trump Jr., visitó recientemente la isla. "Estoy escuchando que la gente de Groenlandia es 'MAGA'", escribió Trump en Truth Social la noche del lunes. "Mi hijo, Don Jr., y varios representantes, viajarán allí para visitar algunas de las áreas y vistas más magníficas. Groenlandia es un lugar increíble, y la gente se beneficiará enormemente si, y cuando, se convierta en parte de nuestra Nación. La protegeremos y la apreciaremos, de un mundo exterior muy vicioso. ¡HAGAMOS GRANDE A GROENLANDIA DE NUEVO!"

El martes por la mañana, compartió un video de su avión aterrizando en Nuuk, la capital. "Don Jr. y mis representantes aterrizando en Groenlandia. La recepción ha sido excelente", escribió, antes de añadir que los groenlandeses "y el Mundo Libre, necesitan seguridad, fuerza y PAZ. ¡Este es un trato que debe suceder!"