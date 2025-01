A los 11 años vio la primera clasificación olímpica de Los Gladiadores por la televisión. Soñaba con estar en la Selección, pero nunca imaginó llegar a Juegos Olímpicos y menos ser el único representante argentino en Champions League, la competencia más importante a nivel clubes. En París 2024 una broma de un compañero lo hizo viral por el intercambio de pines en la Villa Olímpica, el cual es una tradición de todos los atletas. Actualmente juega en el Sporting Lisboa y después de la primera parte de la temporada, en vez de volver al país para pasar a las fiestas con su familia, Pedro Martínez Camí viajó a Ciudad Real, un municipio a 200 km de Madrid, para comenzar la preparación para el Mundial que Los Gladiadores jugarán en Croacia a partir del próximo miércoles.

Página/12 se comunicó con el jugador desde Valencia, donde la Selección finalizará la gira previa al torneo. Una charla extensa para entender la realidad de otro de los deportes que está en un momento de recambio en el marco de un nuevo ciclo olímpico que empieza rumbo a Los Ángeles 2028.

-¿Cómo están en la previa del Mundial?

-Empezamos a entrenar mucho, somos un grupo nuevo de jugadores y el cuerpo técnico también. Hicimos un gran sacrificio porque terminamos la primera parte de la temporada y no tuvimos ni dos días de descanso. No es lindo no haber vuelto a casa para Navidad o Año Nuevo, pero ponerse la camiseta de la Selección es muy gratificante y necesitamos hacer estos esfuerzos que a veces mucha gente no los sabe.

Rodolfo Jung es el entrenador que se hizo cargo del equipo después de la etapa de Guillermo Milano. Ahora tendrá la primera gran prueba en el Mundial en el que Argentina será parte del Grupo H y jugará ante Egipto, Croacia y Bahrein. Los primeros tres pasan a la Main Round con arrastre de puntos. El plantel está en plena renovación y habrá varios debuts. Martínez Camí pasó de ser uno de los más chicos a uno de los más experimentados en cuestión de meses.

-¿Cómo vivís este momento del equipo?

-Es un poco raro y gracioso porque mi último torneo fue París 2024 y era el más chico, todavía era el que llevaba las pelotas y las pecheras. Ahora no soy el más grande, pero soy de los tres o cuatro con mayor cantidad de torneos. Es una responsabilidad extra ser el reflejo de los más chicos, saber que te van a estar mirando, te van a hacer preguntas y pedir consejos. Lo bueno es que a muchos los conozco de jugar en Argentina en inferiores y ahora compartir la selección mayor lo hace muy especial.

-¿Cómo ves el grupo que les tocó?

-Hasta ahora estuvimos más enfocados en nosotros, pero creo que ahora vamos a empezar a pensar en los rivales. A priori creo que Croacia y Egipto están uno o dos escalones arriba nuestro. Egipto es lejos el mejor equipo no europeo y Croacia está con una nueva generación muy buena y al ser locales tienen ventaja. Bahrein es un partido que va a ser más parecido a nuestro nivel, pero tienen la suerte de que ocho o nueve jugadores de la Selección juegan en el mismo club, están todo el año entrenando juntos.

Los Gladiadores se clasificaron a los Juegos Olímpicos por primera vez en Londres 2012 y se mantuvieron en la elite del deporte por cuatro ediciones consecutivas. Con respecto a la presión que genera esto para el próximo ciclo olímpico, Martínez Camí afirmó: “Todavía falta mucho para los próximos Juegos. Lo que hizo esta generación que se está yendo fue muy difícil y va a ser un gran desafío para todos los que venimos abajo. Todo el ambiente del handball, dirigentes, jugadores y entrenadores tendremos que empujar y mantener la vara alta porque para que el handball siga creciendo tenemos que seguir siendo olímpicos”.

-¿Qué significa para vos haber estado en dos Juegos Olímpicos?

-Creo que disfruté más los de Tokio, al ser los primeros todo me parecía alucinante. En París estuve más mentalizado en el juego y si bien los resultados no nos acompañaron, creo que el equipo lo hizo muy bien. Jugamos contra potencias como Francia, Dinamarca, Noruega, Hungría y es impensado poder competir contra ellos. Todos los partidos durante cuarenta, cincuenta minutos estuvimos ahí.

-En París te hiciste viral por un video de Tik Tok, ¿qué pasó?

-La experiencia de cambiar pines en la Villa Olímpica es un lindo recuerdo. James Parker (otro de Los Gladiadores) es muy gracioso, me grabó y le puso un audio fuera de contexto, como que estaba sacando números de celular. Se desvirtuó y es lo de siempre que se levantan ese tipo de noticias y no noticias propias del deporte. Hubo mucha repercusión, pero cuando arrancó la competencia desinstalé las redes sociales porque no quería que me influyeran. Muchos lo tomaron bien, otros decían cosas fuera de lugar. Estaba tranquilo porque sabía que eso no iba a afectar mi rendimiento ni el del equipo.

-Sos el único representante argentino en Champions League en esta temporada, ¿qué sentís?

-De chiquito soñaba con jugar en la Selección, no sé si soñaba con Juegos Olímpicos o Champions League. Ahora lo pienso y creo que el Pedro que a los 10, 11 años miraba a Los Gladiadores por la tele en su primera clasificación olímpica en Guadalajara nunca aspiró a tanto. Creo que el trabajo durante tantos años y sin pensar a futuro me fue abriendo puertas. La oportunidad de estar jugando la Champions la estoy disfrutando mucho. Me parece muy fuerte el hecho de ser el único argentino en esta temporada, es una linda responsabilidad representar al handball nacional en esta competencia que está en el máximo nivel del deporte.

El niño que empezó en Colegio Ward contó que lo que comenzó siendo una actividad extracurricular, sin pensarlo se convirtió en otra cosa. “Siempre fui muy competitivo, siempre quise ser el mejor, desde chico dormía bien, comía bien, me cuidaba mucho. Tuve la primera convocatoria para la Selección regional de Buenos Aires, después Pre-Selección nacional y de a poco competencias en selecciones inferiores. En el Mundial Junior 2019 lo hice muy bien y ahí pude dar el salto a la Selección mayor y a jugar en Europa en Ademar León de España”, confesó Martínez Camí.

-¿Qué es lo que más disfrutás del handball?

-Uff que pregunta, creo que lo que más me gusta es ponerme la camiseta argentina. Tengo la suerte de que en Argentina podría tener muchas oportunidades, hice la carrera de economía empresarial, podría hacer muchas cosas allá y tengo muchos planes por fuera del handball también. Pero si pongo todo en la balanza no hay nada más lindo que ponerme esta camiseta y sé que para seguir haciéndolo tengo que estar en una liga profesional en el mejor nivel.