Los diputados y senadores, muchos de ellos de vacaciones en sus provincias, deberán volver a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los próximos días porque este lunes saldrá oficializado en el Boletín Oficial el decreto que el viernes firmó el presidente Javier Milei convocando a sesiones extraordinarias. El período comenzará el 20 de enero y se extenderá hasta el 21 de febrero. Los bloques aliados y opositores amigables están esperando reunirse con los dirigentes de la Casa Rosada para planificar los próximos pasos a seguir. El jefe de gabinete Guillermo Francos se verá entre lunes y martes con Cristian Ritondo, presidente del bloque en Diputados del PRO, con Rodrigo de Loredo, de la UCR, y con Miguel Angel Pichetto, de Encuentro Federal. Es decir, con los bloques que supieron acompañar la gran mayoría de las votaciones del año pasado. Unión por la Patria, en tanto, continúa reclamando la incorporación del Presupuesto 2025 en el temario y, otra vez, plantea que no fueron convocados por el oficialismo para dialogar.

"Esta semana veremos qué quiere hacer el gobierno y hablaremos con los otros bloques también. Es un despropósito que se incluyan estos temas y no incluyan el presupuesto", dicen desde la presidencia de la bancada en Diputados de UxP y aclaran que, recién cuando tengan el itinerario, reunirán al bloque. No creen que eso ocurra esta semana, sino la siguiente. El gobierno, mientras tanto, también buscará convencer a los gobernadores de los distintos espacios políticos --incluídos algunos peronistas-- para conseguir los votos necesarios y lograr uno de los principales cometidos de este periodo de sesiones extraordinarias: eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Los temas que ingresarán por la Cámara de Diputados son cinco: La reforma electoral con la eliminación de la PASO; los juicios en ausencia; el nuevo proyecto de Ficha Limpia, la ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y el régimen de reiterancia. Por el Senado, en tanto, entrarán los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema y la ley "antimafias". En Balcarce 50 aseguran que no piensan reunirese con la vicepresidenta Victoria Villarruel por los temas que primero serán tratados en la Cámara Alta. "No nos vamos a sentar con ella. Que interprete lo que tiene que hacer con el temario. No es tan complejo y es su responsabilidad", dispararon tajantes cerca del mandatario en diálogo con este diario.

La semana pasada hubo dudas sobre si el Congreso podía comenzar a sesionar en los próximos días porque el recinto está en obra y se están llevando a cabo distintas reparaciones que, por ejemplo, dejan inhabilitadas las botoneras y los sistemas electrónicos para realizar las votaciones. Lo que explican desde el oficialismo es que de aquí al 20 de enero eso ya estará avanzado y que, primero, tiene que haber debate en comisiones. Las votaciones y el uso del recinto quedarían para cerca de fines de febrero y, por eso, no habría mayores problemas.

Los proyectos

Uno de los principales objetivos de la Casa Rosada es lograr antes del 21 de febrero la eliminación de las PASO. Para llegar a ese objetivo el Ejecutivo deberá reunir 129 votos ya que por tratarse de una reforma electoral requiere la mayoría absoluta de la cámara. Además de los 39 del bloque de LLA, van a necesitar juntar diputados entre los 37 del PRO, los 20 de la UCR de de Loredo, los 16 que responden al bloque de Pichetto, los 6 de la CC, los 12 de Facundo Manes, los 3 del bloque Independencia --el bloque que responde al tucumano Osvaldo Jaldo--, los 8 de Innovación Federal y también alguno de UxP.

Tarea difícil porque ningún espacio está convencido de acompañar la eliminación. Los diputados de la UCR que forman parte del bloque de Manes, por ejemplo, ya adelantaron que no acompañarán y dentro de los demás espacios las posturas son diversas. En el bloque de Pichetto, si bien él y Margarita Stolbizer se han pronunciado en contra de las primarias, otros diputados del espacio como Emilio Monzó y Florencio Randazzo las defienden.

La UCR y el PRO, en tanto, se inclinarían más por la suspensión que por la eliminación. Ambos espacios consideran que en 2027 la herramienta de las PASO les puede servir para la discusión de las candidaturas presidenciales. En el gobierno dicen que ellos irán sí o sí por la eliminación, pero deslizan que, en caso de que se apruebe una suspensión, el Presidente no lo vetaría.

El proyecto que el Ejecutivo puso en el temario para eliminar las PASO es uno que se envió el 21 de noviembre de 2024 a Diputados. Se denomina "Reforma para el fortalecimiento electoral", y en su título número uno figura la "Derogación del régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias". Eso no es lo único que contiene ya que, en el título dos, aparecen "Modificaciones al Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos". Uno de los objetivos centrales de esa iniciativa, además de eliminar las primarias, es reducir drásticamente el aporte estatal y fomentar la participación privada. Eso también traerá debates acalorados en el Congreso este verano.

Esto sin contar la polémica por la integración del máximo tribunal, que quedó con tres integrantes sobre un total de cinco y Milei viene amagando con completar por decreto, tal como hizo Mauricio Macri en 2016. Ese será uno de los punto más controvertidos en el Senado, ya que requiere el aval de dos tercios de los votos. Se trata de una mayoría que obliga, sí o sí, a contar con el respaldo de un sector importante de Unión por la Patria.

El Jefe de Gabinete, que en los próximos días se reunirá con los titulares de los bloques más cercanos para diagramar los pasos a seguir y tratar de juntar voluntades, este domingo salió a realizar declaraciones. Destacó los proyectos presentados por la Casa Rosada y especificó: “Hay algunos proyectos que, en líneas generales, tienen acuerdos mayoritarios como Ficha Limpia".

Francos recordó: "en noviembre nos adjudicaron a LLA la decisión política de no tratar Ficha Limpia. Amigos políticos nuestros o cercanos, nos cuestionaron porque dijeron que teníamos un acuerdo con el kirchnerismo, cosa absolutamente falsa". Luego analizó que "solamente queríamos buscar el mejor proyecto para esto”. En esa línea, habló bien de la diputada del PRO y autora de la iniciativa fallida, Silvia Lospennato, que también participó en la elaboración del nuevo proyecto junto con el abogado Alejandro Fargosi, asesor de Milei.