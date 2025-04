La pelota no deja de correr. Y cerrada la primera semana de las Copas continentales comienza la fecha 12 del Torneo Apertura con dos partidos: desde las 19, Estudiantes recibirá a Belgrano de Córdoba (TNT Sports) en La Plata, mientras que, desde las 22, San Martín de San Juan hará lo propio ante San Lorenzo (ESPN Premium).

Estudiantes llega entonado por su buena victoria del martes por 2 a 0 ante Carabobo y en Venezuela en su debut por la Copa Libertadores. Pero las cosas no le van tan bien en el plano local en el que, luego de ganarle por 2 a 0 a River en el Monumental, perdió de visitante ante Defensa y Justicia y Barracas Central, y empató de local frente a Newell's con una marcada baja en su rendimiento. El plantel voilvió anoche de su viaje copero y el técnico Eduardo Domínguez estaría evaluando una rotación amplia que repetiría apenas tres de los titulares que arrancaron jugando en Venezuela.

Los cordobeses, por su parte, andan de capa caída. No pudieron ganarle el clásico a Talleres como locales, atraviesan una racha de cuatro partidos sin victorias (una derrota y tres empates) y no han ganado como visitantes, por lo que se están quedando afuera de los cruces de octavos. Habrá varias bajas en el Celeste: no jugarán por lesiones el arquero paraguayo Juan Espínola, Tobías Ostchega y Lucas Zelarayan, y hay más dudas en la defensa.

En el partido que terminará en la medianoche sanjuanina, San Martín tratará de aliviar su situación comprometida (está último en las dos tablas que determinarán los descensos a fin de año) y San Lorenzo intentará volver a ganar luego de cuatro partidos que no lo hace (tres por el Apertura y el restante por la Copa Argentina). Desde la fecha pasada, a San Martín lo dirige un ídolo azulgrana como Leandro "Pipi" Romagnoli, que hará lo que pueda con un plantel que no se reforzó convenientemente para jugar en la máxima categoría.

San Lorenzo está cuarto con 19 puntos en la Zona B y deberá defender esa posición que le permite por ahora entrar en los play-offs. El técnico Miguel Angel Russo incluiría desde el comienzo al vasco Iker Munian en lugar de Alexis Cuello, buscando mayor volumen de juego para un equipo que no se ha caracterizado precisamente por tenerlo.