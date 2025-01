El plantel de Central entrena en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino en Ezeiza y mañana Ariel Holan dirige el último amistoso de preparación con Central Córdoba de Santiago del Estero como rival. La dirigencia, entre tanto, espera en la ciudad al volante paraguayo Enzo Gímenez para firmar contrato con el club hasta fin de año y transformarse así en el segundo refuerzo del año.

Los canayas fueron a Buenos Aires a continuidar con su preparación de cara el debut en el torneo Apertura el jueves 23 frente a Godoy Cruz en Mendoza. Ayer y hoy el plantel de Holan practicó en doble turno en el predio de AFA, lugar donde mañana por la mañana jugará amistoso frente a Central Córdoba de Santiago de Estero. Será el último ensayo de preparación. El jueves los jugadores estarán en la ciudad para iniciar el tramo final de la preparación de cara al debut dado que el martes que viene el equipo se trasladará a Mendoza para quedar a la espera del compromiso de la primera fecha.

Pero Holan espera por refuerzos aún. La prioridad es contratar un defensor lateral por derecha ante la salida de Damián Martínez a Atlético Tucumán. Por lo pronto el último en llegar a Arroyito es Enzo Giménez. El volante paraguayo, de 26 años, arribará con el pase en su poder. Viene de jugar en Cerro Porteño y en Central firmará a préstamo hasta diciembre, aunque los canayas a fin de año tendrán una opción de compra de su pase a su favor.

El club hará inversiones modestas para reforzar el equipo. La intención es que Holan pueda darle lugar a los juveniles del club. La dirigencia está necesita de bajar el presupuesto del plantel superior debido a que el pasado año fue muy malo en el plano deportivo y los ingresos no fueron los esperados. El club está necesitado de una venta pero no tiene ofertas por sus jugadores. La mayor expectativa está centrada en el pase del defensor Juan Gíménez, quien se entrena con la selección Sub 20 que afrontará el próximo Sudamericano. Su presente en la selección eleva su cotización. Los jugadores que Central quiere transferir son Maximiliano Lovera o Luca Martínez Dupuy pero por ninguno de ellos hay una propuesta. Martínez Dupuy tiene ofrecimiento para ir a jugar a México a préstamo y los canayas quieren negociar su ficha, al menos un porcentaje.