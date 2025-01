Las medidas económicas del Gobierno de Javier Milei encontraron una feroz crítica en la provincia de Buenos Aires, pero esta vez de los sectores referenciados con la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió y con el diputado nacional Emilio Monzó. Los alfiles bonaerenses de ambos salieron al cruce del Presidente, a quien acusaron de incumplir con sus promesas de campaña, puntualmente las relacionadas a la eliminación de las retenciones al campo, es decir, los impuestos a las exportaciones de la producción agropecuaria.

Los diputados bonaerenses de UCR+Cambio Federal, Silvina Vaccarezza; y de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, ambos productores rurales, tomaron la voz cantante para oficiar como voceros del reclamo de productores del interior bonaerense.

“Lamentablemente, hoy estamos peor que con el kirchnerismo”, sentenció Bugallo en diálogo con Buenos Aires/12. En su análisis, planteó que ese es el resultado de un “combo explosivo” que mezcla el estado de los precios internacionales, dependiendo del cultivo tuvieron una baja entre el 20 y 30 por ciento, con que el gobierno libertario haya “liberado parte de la economía”, al eliminar una serie de trabas en los insumos como fertilizantes, semillas o combustibles.

Bugallo marcó que los insumos están “a precio blue y la producción está pisada”. El cocktail letal que golpea a los productores, en especial a los pequeños y medianos, se completa con “el alto porcentaje de retenciones que tienen los granos, con lo que el gobierno se lleva más del 30 por ciento sin hacer nada” y con la sequía que ya golpea a algunas zonas de la provincia. “Los productores de la pampa húmeda están con el excel en rojo”, sentenció.

“La Mesa de Enlace está haciendo malabares para que MIlei no se enoje, es vergonzoso su rol. Hoy no están representando los reclamos de los productores agropecuarios y la secretaría de Agricultura no existe. Esto pone en evidencia que el campo para el gobierno nacional es un slogan; el cambio que llegó a otras áreas de la economía, al agro no llegó”, disparó el legislador bonaerense, haciendo referencia al papel que actualmente cumple el agrupamiento de las entidades más importantes del agro y que supo encabezar fuertes reclamos a los diversos gobiernos. Hoy, están en silencio.

Para el diputado “lilito”, esto se explica porque “es el campo el que sigue pagando la fiesta”. Por ello, marcó que el impacto de las retenciones en el PBI y de la balanza comercial, está ligada al éxito del productor agropecuario. “El campo bancó la fiesta populista del kirchnerismo y hoy es el campo el que banca la fiesta populista-financiera para ciertos sectores como las energéticas o petroleras”, disparó.

Por su parte, la diputada Vaccarezza dejó expuesto el reclamo a partir de la presentación de un proyecto de declaración en la cámara baja. En el mismo planteó la exigencia al gobierno nacional de que elimine las retenciones.

"Al cálculo de costos directos e indirectos, se le suman retenciones, arrendamiento y carga impositiva. Todo esto lleva a una crisis en la rentabilidad que provoca un estrangulamiento del sector. Esto, a su vez, trae como externalidad la baja del rendimiento promedio por hectárea, fruto de la destrucción del sistema de precios relativos entre insumos y rinde, lo que hace que no se produzca de acuerdo a las potencialidades que nuestro país tiene", amplió Vaccarezza.

En línea con Bugallo, expuso que el agro es “uno de los mayores sostenes de la estructura nacional”, dado que le aportó a través del pago de los derechos de exportación, un 11 por ciento del total de la recaudación tributaria del gobierno nacional en diciembre, acumulando un 10,9 por ciento en el 2024. “Esto representó un incremento de 2,1 puntos porcentuales en comparación con el año anterior”, aseveró.

"El interior productivo, con el campo y la industria, están poniendo el hombro para sacar el país adelante. Hoy el contexto internacional no es favorable, es por eso que el Gobierno Nacional debe sacarles el pie de encima", cerró.

Y los intendentes también

Desde otra perspectiva, quienes se sumaron a la demanda fueron los intendentes radicales de General Viamonte, Franco Flexas y de Lincoln, Salvador Serenal. El primero planteó ante este medio que “deberían coparticiparse las retenciones”, dado que “de nuestros municipios sale muchísima plata y no vuelve”, en referencia al ataque que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el cobro de las tasas municipales.

El jefe comunal elaboró un documento en el que da cuenta que la tasa vial representa el 0,19 por ciento de la riqueza que genera el distrito, mientras que el impuesto inmobiliario que cobra la Provincia es del 0,54 por ciento y las retenciones el restante 99,26 por ciento.

Serenal, por su parte, evaluó que “lo que debe hacer el Gobierno es bajar las retenciones o cambiar el tipo de cambio, que hoy el campo lo está sufriendo porque bajó mucho la rentabilidad”.

En un mismo plano, exigió “que Milei cumpla lo que dijo en campaña” y “que baje las retenciones, que son muchos millones y millones de dólares que no lo distribuye después, porque a nosotros el año pasado no nos llegó ningún tipo de partida y por lo que vemos este año tampoco”.