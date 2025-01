La diputada nacional Vanesa Siley salió al cruce de Facundo Moyano, quien en una reciente entrevista criticó al Kirchnerismo al asegurar que las políticas de ese espacio contribuyeron al crecimiento de figuras como Javier Milei. "Los pibes para la liberación no liberaron nada, nos trajeron a Milei", lanzó el exsecretario general del Sindicato de Peajes y exdiputado. Sobre estas declaraciones, la legisladora respondió: "A (Javier) Milei lo trajeron sindicalistas como tu viejo (Hugo Moyano)".

A través de su cuenta de Twitter, la diputada de Unión por la Patria y consejera titular del Partido Justicialista Nacional le recordó a Moyano que "A (Javier) Milei lo trajeron sindicalistas como tu viejo (Hugo Moyano) que le hizo cinco paros a Cristina por impuesto a las ganancias, inauguraba bustos de Perón con (Mauricio) Macri en el 2015, fue candidato de Alberto (Fernández) y (Daniel) Scioli en el 2023 y le banca cualquier cosa a Milei".

Estas declaraciones tienen lugar luego de que el menor de los Moyano, actualmente alejado de la política y enfrentado con su hermano Pablo - a quien también criticó-, dijera que el kirchnerismo transformó al peronismo en "un partido de izquierda o peor aún, en una orga de izquierda". En su opinión, las políticas de ese espacio contribuyeron al crecimiento de figuras como Milei. "Los pibes para la liberación no liberaron nada, nos trajeron a Milei", sentenció.

Pero eso no fue todo, también apuntó contra la actual presidenta del PJ Nacional, Cristina Kirchner, al ser consultado sobre el futuro del peronismo. "Los que no supieron brindar las soluciones ahora las van a brindar. Están más grandes, más desgastados, ya han mostrado que no podían", opinó.

Pese a las críticas y el panorama desalentador del peronismo, de acuerdo a su perspectiva, Moyano no planteó ideas concretas y adujo, sin demasiadas precisiones, que seguirá trabajando en proyectos que trasciendan las discusiones electorales. "El defecto histórico del peronismo es discutir siempre proyectos electorales y nunca proyectos de país", concluyó.

Interna familiar

El exdiputado también se metió en la interna familiar, que ya venía caldeada con la pelea entre su padre Hugo y su hermano Pablo, luego de que éste último renunciara al Consejo Directivo de la CGT en noviembre último, alegando diferencias en la estrategia de conducción.

Según trascendió en aquel entonces, Pablo Moyano había renunciado al triunvirato de la central, que compartía con Héctor Daer y Carlos Acuña, en desacuerdo con las decisión tomada por la mesa chica de evitar un "plan de lucha" y buscar una alternativa más "dialoguista". En su lugar fue designado el dirigente camionero Octavio Arguello, hombre de confianza de Hugo Moyano.

Al ser consultado sobre este episodio, que sacudió al mundo sindical y la política en general, Facundo respondió de manera contundente: "No me interesa". "Pienso y siento que, la persona de la cual me preguntaste no es relevante en la vida política y gremial de Argentina, ni para mí, ni para la vida política de Argentina", agregó en una actitud totalmente descalificadora sobre la figura de su hermano.

Pero eso no fue todo, el exsecretario general del Sindicato de Peajes también fue crítico al referirse al rol de la CGT, calificándola como una "institución desprestigiada". Señaló que la central obrera guardó silencio durante el gobierno de Alberto Fernández, pese a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. "Hubo gremios que con Alberto perdieron 26 por ciento de poder adquisitivo y se callaron, no hicieron nada", sostuvo.

Además, cuestionó la realización de un paro a solo 40 días del inicio de la gestión de Milei. "Eso la desprestigia totalmente", completó.