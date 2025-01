Especialistas del Observatorio Tuberculosis Argentina denunciaron que el ajuste en salud está generando una grave consecuencia en el control y contención de esta enfermedad, provocando una suba en las notificaciones y muertes en todo el país



La representante de la organización, Nancy Ballestin, explicó por la 750 que el ajuste tiene como último punto visible el despido de un montón de áreas claves para el trabajo coordinado en todo el país sobre estos temas sanitarios.

“La dirección de VIH existe y es la que se va a hacer cargo de tuberculosis, lepra y hepatitis. Desaparecen los cargos que coordinan todas las acciones. Eso es lo que ya desarmaron. Esto nos preocupa muchísimo”, señaló.



Tras lo que añadió: “Porque la tuberculosos no solo está otra vez, sino que está aumentando. Y están aumentando las notificaciones y las muertes. Es una enfermedad que produce muerte. Cala en las personas que están mal alimentadas, tristes, con dificultades en sus viviendas”.

La tormenta provocada por el Gobierno es tan perfecta como letal: “Estamos funcionando con el presupuesto que se escribió en 2022. El 2024 no tuvimos y ahora tampoco. No están garantizadas las medicaciones. La medicación la compra el país, no lo puede hacer un particular. Un año dura la licitación”.

Esto llevó a una situación “urgente y muy preocupante”, según Ballestin. “Tenemos provincias con el índice de notificación con niveles de África, como Formosa, Chaco y Jujuy. Estamos muy preocupados por eso”.

Pese a que las respuestas son urgentes, la organizaciones denuncian que el Gobierno mira para otro lado: “Estábamos articulando trabajos conjuntos con Bolivia y Paraguay. Está todo cortado. Nosotros estamos pidiendo notas al ministro para que nos cuente qué piensa hacer con esta situación”.

“El tratamiento empieza con cuatro medicaciones, les dan dos y le dicen que consiga las otras dos. Y son medicamentos que no se consiguen. No les interesa las personas”, finalizó la denuncia.