El gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Salud de Nicolás Kreplak, anunció que cubrirá los análisis indispensables para las personas con VIH, como carga viral, citometría (CD4) y pruebas de resistencia al virus. Serán 36 mil los bonaerenses beneficiados a partir de esta decisión de la Provincia, según pudo saber Buenos Aires/12. Los insumos para estos estudios habían sido interrumpidos por el Estado nacional.

En septiembre de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación cortó la distribución de reactivos para testeos de VIH y también hepatitis, no así para los medicamentos. La decisión agravó el panorama los últimos meses del año. La medida provincial apunta a contrarrestar el recorte de los reactivos que, de acuerdo a lo explicado por especialistas en la materia a este medio, son fundamentales para poder realizar los estudios de monitoreo de la enfermedad, ajustar los tratamientos antirretrovirales y garantizar su efectividad.

"Dada la necesidad de las personas con VIH de mantener los cuidados y realizar análisis periódicos para sus los tratamientos y mantener una buena calidad de vida, el ministerio de Salud bonaerense decidió levantar la restricción impuesta a nivel nacional y dar continuidad al seguimiento de quienes viven con el virus en distritos bonaerenses; por eso la provisión de insumos y reactivos será cubierta en su totalidad por el gobierno provincial”, comunicaron.

Desde el Ministerio de Salud provincial aclararon que las solicitudes de los estudios mencionados deben enviarse a los laboratorios de referencia con la planilla adjunta correspondiente. En el caso de aquellos o aquellas pacientes que cuentan con cobertura de obra social, la extracción de sangre y el procesamiento de las muestras deben ser realizados en el subsector privado. Se procesarán muestras en laboratorios provinciales sólo en aquellos casos que posean la solicitud de Padrón Único Consolidado Operativo (PUCO) aprobada previamente. “La cartera sanitaria bonaerense acompañará a los equipos de salud para que cuenten con la información necesaria a fin de llevar a cabo estos análisis”, aseguraron.

Esta respuesta del gobierno bonaerense es un paliativo ante una crisis estructural. Las provincias tienen recursos limitados y no pueden sostener indefinidamente funciones que deberían estar a cargo del Estado Nacional.

La situación también se condice con la postura de abandono de las políticas preventivas por parte del Estado Nacional, cuyo impacto se vio reflejado a lo largo de todo el 2024, según explicaron desde una organización dedicada a la prevención y asistencia al VIH en la provincia de Buenos Aires. “KOPELCO se encarga de distribuir los preservativos, cuya actividad fue una de las que quedó totalmente desmantelada durante todo el 2024 como parte de la gestión de Milei, y perjudicó a la prevención de las hepatitis también, ya que las hepatitis virales se transmiten por relaciones sexuales al igual que la sífilis y otras ITS. Es un desastre lo que tenemos hoy en el país, las políticas preventivas no existen y la entrega de preservativos en hospitales bonaerenses fue ínfima”, contaron.

La motosierra también llegó a la hepatitis y la tuberculosis

El último lunes de 2024 terminó con una nueva medida de ajuste que entró por la ventana para despedir un año de destierro hacia las políticas públicas de salud. El Decreto 1138/2024 publicado en el Boletín Oficial estableció el cierre de áreas clave dentro del Ministerio de Salud de la Nación, entre ellas, las Coordinaciones de Tuberculosis y Lepra, y de Hepatitis Virales, que forman parte de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis. La decisión, impulsada por el gobierno nacional de Milei, desató una ola de preocupación y rechazo entre los actores de la salud, organizaciones de la sociedad civil y autoridades provinciales, quienes advierten sobre el impacto devastador de esta medida en la prevención, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades.

Al conocerse la noticia, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, publicó en sus redes sociales la lista de áreas afectadas por la medida, para mostrar la magnitud de los cierres: "Ayer el Ministerio de Salud de la Nación decidió cerrar: Dirección de Géneros y Diversidad, Dirección Nacional De Recursos Físicos, Dirección de municipios y comunidades saludables, Dirección de Investigación en Salud, entre otras. También se cierran las Coordinaciones de Tuberculosis y Lepra, y de Hepatitis Virales”.

La Coordinación de Hepatitis Virales fue creada en 2012 con el objetivo de implementar políticas específicas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de hepatitis B y C. Esta estructura permitió la creación de boletines epidemiológicos precisos, la entrega de medicamentos antivirales y la capacitación de profesionales, según pudo conocer este medio. Sin embargo, su eliminación pone en riesgo los avances logrados durante más de una década y según advirtieron los actores que rodean al sistema de salud, la medida nacional generará una "desorganización total en la coordinación" de la asistencia y las campañas de prevención de cara al 2025.

En diálogo con Buenos Aires/12, María Eugenia de Feo, presidenta de la Fundación bonaerense HCV Sin Fronteras, describió la situación actual tras el recorte en los reactivos al igual que en VIH y el impacto que podría tener el cierre de las coordinaciones: "La falta de reactivos de test rápidos para hepatitis C hace imposible poder realizar campañas de detección temprana para poblaciones vulnerables que no concurren habitualmente a centros de salud. Sin campañas de comunicación estatales sobre hepatitis virales, las cifras de nuevos diagnósticos caerán drásticamente”.

La detección temprana es clave para frenar la propagación de estas enfermedades. Sin embargo, durante 2024, no se realizaron campañas masivas de prevención, y las ONG, que habitualmente suplen estos vacíos, enfrentaron serias dificultades para llevar a cabo su trabajo, advirtió de Feo.

El cierre de las coordinaciones también implica el incumplimiento de acuerdos internacionales, como el Plan Mundial para el Fin de la Tuberculosis, del cual Argentina es signataria. Sin una estructura nacional que coordine las acciones, el país queda “stand by” en la lucha contra estas enfermedades a nivel internacional.

“Suprimir las coordinaciones de estas áreas es una medida grave porque básicamente las coordinaciones tienen el rol de rectoría de la política pública en la materia, y darlas de baja significa dejar de cumplir ese rol de rectoría gestión y concentrar ambas áreas en una sola dirección volviendo todo más complejo”, agregaron desde la organización de prevención de VIH.

La amenaza de las hepatitis virales

María Eugenia de Feo, brindó los detalles de la situación de la hepatitis en la región:

"Las hepatitis son un importante problema de salud pública en la región de las Américas. Cada año hay 10 mil nuevas infecciones por hepatitis B que derivan en cerca de 23 mil muertes por esa causa y 67 mil contagios por hepatitis C con un promedio de 84 mil muertes, según la Organización Panamericana de Salud. Por eso, sin políticas centralizadas el impacto en Argentina podría ser devastador. De hecho, en nuestra ONG , se incrementaron en un 40 por ciento las consultas de personas que necesitan realizar métodos de diagnósticos para conocer el estado de su infección por hepatitis viral (carga viral, ecografías, fibro-scan). Las dificultades de acceso al sistema de salud con excesivas demoras para turnos, atrasan gravemente poder acceder a la realización de estos estudios para luego poder obtener el tratamiento necesario para curar en el caso de la hepatitis C y controlar que no avance la enfermedad en el caso de personas con hepatitis B”.

De acuerdo a los datos del último Boletín Epidemiológico Nacional de Hepatitis Virales, hubo un un aumento en el promedio de los casos reportados a nivel país entre 2022 y 2023, después de una importante reducción durante la pandemia, gracias a la utilización del barbijo. Las hepatitis B y C son enfermedades silenciosas, que muchas veces se detectan cuando ya causaron daño hepático severo, como cirrosis o cáncer de hígado. Según el informe, en en el territorio bonaerense se estima que al menos 170 mil personas podrían tener hepatitis B o C.

Además, a nivel país, el 0,5 por ciento de la población podría estar infectada con hepatitis C, pero solo el 30 por ciento de esas personas conoce su diagnóstico, de acuerdo a los datos del BENHV. La principal vía de transmisión de la hepatitis C en Argentina está vinculada a procedimientos médicos inseguros previos a la década del noventa, cuando el virus aún no era conocido. La hepatitis B, por su parte, puede prevenirse con vacunación, un recurso gratuito en Argentina que disminuyó su alcance debido a la falta de campañas públicas durante 2024. En este contexto, De Feo proporciona la vía de comunicación de la fundación que preside para aquellas personas que deseen realizar alguna consulta o tengan dudas 2254 61-2621.

El impacto del cierre en la tuberculosis

La tuberculosis es otra de las enfermedades que sufrirá las consecuencias de este ajuste en el sistema de salud. Nancy Ballestin, representante del Observatorio Social de Tuberculosis de Argentina, sostuvo ante Buenos Aires/12: "La tuberculosis es la primera enfermedad oportunista para las personas con VIH en nuestro país. Cuando hablamos de TBC decimos contagio, porque se transmite como el COVID. Sin prevención ni diagnóstico temprano, la enfermedad seguirá avanzando”.

El boletín epidemiológico conjunto entre la Coordinación de Tuberculosis y el Instituto CONI de Rosario revelaron que los casos de tuberculosis aumentaron un 11,94 por ciento entre 2023 y 2024, pasando de 14.134 a 15.821 casos en el país. En la provincia de Buenos Aires, los casos subieron de 7.385 a 8.213.

La tuberculosis es una enfermedad ligada directamente a la pobreza y la desnutrición. El tratamiento, aunque eficaz, requiere un seguimiento riguroso y condiciones mínimas de alimentación para garantizar su éxito. Sin embargo, durante el 2024 el acceso a los estudios necesarios (radiografías, análisis de esputo y pruebas de tuberculina) se vio limitado por la falta de insumos y demoras en el sistema sanitario producto de las decisiones nacionales.

Por otro lado, mientras en Argentina el gobierno nacional desarma sus políticas sanitarias según argumentaron Ballestin y de Feo, en países vecinos como Brasil demostraron que la inversión en prevención y asistencia social puede reducir significativamente el impacto de enfermedades transmisibles. Un estudio realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) sobre el programa Bolsa Familia, creado por el expresidente Fernando Henrique Cardoso y continuado por Luiz Inácio Lula da Silva, evidenció que el acceso a una alimentación adecuada y el fortalecimiento de la atención primaria redujeron los casos de tuberculosis en un 51 por ciento. En tanto, las muertes asociadas a la enfermedad entre los sectores más vulnerables bajaron un 40 por ciento. La investigación analizó datos de etnia y circunstancias socioeconómicas de 54,5 millones de ciudadanos brasileños en situación de pobreza.

El repudio y el rol de las ONG

Frente al cierre de las coordinaciones, las organizaciones sociales intentarán llenar el vacío dejado por el Estado. De igual manera, María Eugenia De Feo fue clara sobre las limitaciones: "Es imposible desde la sociedad civil suplir el trabajo programático nacional que realiza la actual Coordinación de Hepatitis virales. Se puede colaborar, pero no reemplazar. Como lo hacemos desde hace 20 años continuaremos colaborando y llevando la voz de los pacientes, sus dificultades y sus necesidades para acceder en tiempo y forma a diagnósticos y tratamientos a la Dirección actual. Así como comenzaremos a reclamar intensamente la restitución de la coordinación nacional de hepatitis virales".

Las ONG carecen de los recursos logísticos y financieros para realizar las compras centralizadas de medicamentos y reactivos necesarios para atender estas patologías. Además, el desmantelamiento de las coordinaciones nacionales rompe la estructura que permite articular acciones entre las provincias y garantizar una respuesta unificada.

Por su parte, desde La Red de Trabajadorxs Sociales en TBC del AMBA emitieron un comunicado a través de las redes en repudio a la decisión del gobierno nacional: "Esta medida pone en riesgo la continuidad de las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis y lepra. Sin una coordinación nacional, las provincias quedan desarticuladas y la respuesta sanitaria se fragmenta", argumentaron.

Por el lado de la ONG Observa TB Argentina publicaron: “La tuberculosis (TBC) está en aumento en Argentina, agravada por la pobreza y la desigualdad social. Esta enfermedad, profundamente ligada a la pobreza, tiene cura, pero su tratamiento requiere políticas públicas concretas, sostenidas en el tiempo, y con enfoque de derechos humanos para garantizar acceso al diagnóstico y tratamiento. Un retroceso inadmisible para la salud pública”.

Y completaron: “La Coordinación de Tuberculosis y Lepra cumple un rol estratégico de gestión y rectoría, asegurando la atención de estas enfermedades a nivel nacional y articulando esfuerzos con las jurisdicciones provinciales y municipales. ¡La salud pública no puede retroceder! Exigimos la restitución de estas Coordinaciones para proteger el derecho a la salud y la vida de quienes más lo necesitan”.

Un llamado urgente a la revisión de la medida

El Decreto 1138/2024 no solo representa un cierre administrativo, sino un retroceso concreto en la lucha contra enfermedades que afectan a los sectores más vulnerables, de acuerdo a lo detallado por los actores vinculados a la salud. La eliminación de las Coordinaciones de Hepatitis Virales y de Tuberculosis deja al sistema de salud sin una estrategia centralizada, sin rectoría clara y sin capacidad de respuesta ante patologías prevenibles. “La mortalidad y los trasplantes hepáticos por causa de las hepatitis virales han disminuido en Argentina en los últimos 14 años, esto implica, no solo los miles de vidas que se han salvado sino también una notable disminución en el gasto sanitario de hospitalizaciones y tratamientos crónicos. Sin un Programa Nacional de Hepatitis que trabaje específicamente en estrategias dirigidas a las áreas críticas, que identifique las distintas problemáticas nacionales y regionales de las hepatitis virales, que coordine las acciones de prevención, y acceso a tratamientos, se agudizará el aumento de personas con hepatitis B y C en todo el país como ya ocurrió durante el 2024. Quiero tener la esperanza que nuestras autoridades reconsiderarán la situación para continuar con el Programa Nacional de Hepatitis Virales y su coordinación”, concluyó María Eugenia de Feo.