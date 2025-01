El ex participante de Gran Hermano Walter Santiago, más conocido como "Alfa", fue uno de los que dijo presente en el acto de Karina Milei en Mar del Plata este lunes. De hecho, subió un video. "Acá estamos en el acto de Milei, de La Libertad Avanza en Mar del Plata, en el Centro Gallegos. Mirá la cantidad de gente que hay. Así que aquí estamos, bien adelante esperando a que empiece. Ahora viene Karina, Lemoine, no sé si vendrá Javier, así que Dani, ¿viste? Lo prometido es deuda. Acá estoy, firme". El "Dani" al que alude es Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación.

"Hay una cola de gente afuera que pega la vuelta y ocupa toda la manzana, hasta que entren todos esto comenzará a las 11:30. Así que, como el día está feo, mejor. Hoy no hay playa. Hoy libertarios, después almorzar y dar una vuelta por ahí ¡Viva la libertad, carajo!", añadió, acompañado por David Urbani, militante del mileísmo en la ciudad balnearia.

"Alfa" fue uno de los participantes más conocidos del reality, lo cual lo convirtió en un mediático. Sin embargo, en su tiempo de mayor popularidad, en marzo de 2023, hizo declaraciones que no se condicen con este presente de militancia enfervorizada.

"La política acá se toma en broma. Desde que tengo uso de razón que escucho que estamos en crisis y que tenemos un plan para salir. Pero si el plan hubiera funcionado, si el bombo y el piquete sirvieran para algo, hoy seríamos un país del primer mundo”, dijo entonces en una entrevista.



“Yo no soy idóneo, y para estar en política hay que saber”, añadió, descartando así una incursión partidaria. “En diciembre del 83 se inventó la profesión de ‘los ineptos para todo son aptos para política’. Si sos un buen piloto de autos, podes ser candidato; si sos buen cómico e hiciste reír a mucha gente, o si cantaste bien, podés ser candidato”, agregó.

“Yo me convertí en un personaje que salió a la luz por todo lo que dije en Gran Hermano, eso no me hace apto para tener un puesto político”, remarcó hace casi dos años. Pese a ello, ya mostraba su corazón volcado a la derecha, con simpatías por Ricardo López Murphy y por Patricia Bullrich. “No estoy muy metido en política, odio la política, porque veo lo que dicen y lo que hacen y es terrible”, expresó aquel "Alfa", tan distinto al "Alfa" de ahora.