El comunicado del PRO que cuestionaba al Gobierno por "autoritario" al no enviar el Presupuesto 2025 a las extraordinarias desató un verdadero estado de asamblea dentro del PRO. Sucede que buena parte de la mesa ejecutiva no fue consultada antes de que saliera el comunicado, y es particularmente la parte de la mesa que está a favor de acordar con Javier Milei. El comunicado fue impulsado por el sector autonomista del PRO, que tiene como cara visible a Jorge Macri, aunque ahora nadie termina de hacerse cargo del comunicado, ni siquiera Mauricio Macri. Algunas versiones dicen que el expresidente no estaba al tanto de lo que decía el texto. "Ya sea que la quieran arreglar o que no sabía de verdad, es todavía peor esto", comentaba a este diario un importante dirigente del PRO.



Ante el llamado a extraordinarias, el PRO había publicado un comunicado que endurecía su posición en torno a la ausencia del tratamiento del Presupuesto: "Su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento político que exige amplios consensos. Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria, donde no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta". Cada palabra parecía dar por terminada las negociaciones, aún antes de que empiecen.



El comunicado incluía, además, un reclamo de Macri por no haber contestado a sus tweets ofreciendo armar una mesa de diálogo entre los dos partidos: "Como oportunamente expresó nuestro presidente, reiteramos la propuesta de conformar un equipo de trabajo entre el PRO y el partido gobernante, con el objetivo de impulsar los cambios estructurales que la Argentina necesita". A esa propuesta del ex presidente le siguió un silencio adrede de La Libertad Avanza. Básicamente, decidieron clavarle el visto. "Se equivocó Mauricio con ese segundo mensaje, incluso dando los nombres de los que iban a negociar. La Libertad Avanza no es una mueblería como el PRO, que arma una mesa para cada cosa", decían en el partido amarillo.

La discordia

El comunicado del PRO, cargado de ataques al Gobierno y con un reclamo de Macri por la ausencia de respuesta, no hizo más que generar discordia dentro del PRO, para felicidad de Santiago Caputo y Karina Milei. Desde los distintos sectores del ala acuerdista del PRO (que no incluye a Patricia Bullrich, que ya está del otro lado) salieron a marcar diferencias con el comunicado. Para peor, la mayoría de los que se distanciaron forman parte de la mesa ejecutiva del PRO y dejaron en claro que no fueron consultados y no concordaban con el tono de ese texto.



Entre los que marcaron distancia están los gobernadores Chubut, "Nacho" Torres, y Entre Rios, Rogelio Frigerio. Los dos, con matices, forman parte del sector que se propone acordar con La Libertad Avanza. "No les consultaron ni el tono ni el contenido. No tiene sentido salir con este tweet despues de que Mauricio les pidió avanzar en una agenda en común", dicen por las provincias. Los dos gobernadores consideran que el tono debería ser otro, y las negociaciones no se deberían encarar con tanta virulencia.



Otro que se enteró por las redes del comunicado fue el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo. Preguntó y nadie en el bloque había estado al tanto. Pero lo paradójico es que Ritondo era la cabeza del comité de negociaciones que propuso Macri y también fue quien integró del lado del PRO la mesa política que habían armado el año pasado con Santiago Caputo.



“Tener presupuesto es importante, pero si por fuerza de una mayoría férrea que añora y puede imponer el regreso de la emisión y el gasto, nos alejamos de esa meta, no ayudaríamos a cambiar definitivamente el país como propusimos desde el PRO en la última campaña presidencial”, cuestinó al diputada PRO Silvana Giudici, que se sumó al grupo de los díscolos.

En la misma situación estaban otros integrantes de la mesa ejecutiva del ala acuerdista, como Diego Santilli o el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Y todos reaccionaron negativamente. Desde ese sector culpan por el contenido del comunicado al ala autonomista, que busca mantener el PRO sin un acuerdo con La Libertad Avanza, y que tiene como cara visible al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.



Incluso, hay algunos que buscan salvarlo a Macri de la polémica y dicen que el ex presidente no estaba exactamente al tanto del contenido del comunicado, sino de una idea general. Pero, ¿podía realmente Macri no saber de un comunicado que contenía incluso un reclamo suyo por la ausencia de respuesta al planteo que hizo la semana pasada?



El Gran Bonete



Para complicar las cosas, también hay quienes afirman que Macri, una vez que observó la interna que generaba el comunicado, hizo algunas llamadas para aclarar que él tampoco estaba de acuerdo con el contenido. Pero entonces, ¿quién escribió el comunicado? Ante esta simple pregunta, entre los distintos voceros de la mesa ejecutiva comenzó una suerte del juego del Gran Bonete (¿Yo, señor? No, señor). Si se tomaran como verdaderas todas las versiones que recabó este diario, entonces la conclusión lógica sería que... nadie escribió el comunicado.



Pero alguien lo escribió. La mayoría le apuntan al sector autonomista del PRO. "No sé a quién se le ocurrió esto. No tengo idea. Pero lo que me dicen -e insisto, es lo que se dice- es que se hizo por presión de Jorge Macri", decía uno de los integrantes de la mesa chica que, ahora, de pronto ya no es la mesa chica, porque al parecer habría una mesa chiquita que decide comunicados.



Lo de apuntarle al jefe de Gobierno tiene su lógica, porque en el encuentro de la semana pasada fue quién más se pronunció en contra de un acuerdo con Milei. Además, en su distrito desdobló las elecciones -en acuerdo con Mauricio- y no habrá posibilidad alguna de alianza. Jorge Macri viene observando una avanzada de LLA contra su gobierno, que tuvo un punto límite a fines del año pasado cuando intentaron que no tuviera Presupuesto 2025. Desde entonces, parece haber decidido que no hay chances de alianza con LLA. Su discurso en Villa Pueyrredón la semana pasada, en un acto del PRO porteño, lanzó a Mauricio Macri como candidato y polarizó fuerte con el Gobierno. También lo responsabilizan al jefe de Gobierno por haber presionado a su primo para que emitiera ese segundo mensaje donde daba una lista de nombres para una mesa de diálogo, que cayeron mal en el Gobierno. Así que Jorge Macri es el candidato ideal para culpar por el comunicado.

Pero existen otras opciones. Otras fuentes indican que, efectivamente, a Mauricio Macri esta vez se le escapó la tortuga y que se habría tratado de un caso de más papismo que el Papa. Es decir, dirigentes de su entorno, enojados por el destrato con Milei, serían los autores del comunicado, que pasó por muy pocas miradas. "Lo deben haber visto María Eugenia Vidal y Fernando De Andreis, por lo menos. No sé si Mauricio", interpretaban en el PRO. Ahí las miradas se posan en De Andreis y en Facundo Pérez Carletti como autores de la movida. "De Andreis, de todas formas, trabaja con Jorge, así que todo cierra", dicen desde el sector acuerdista del PRO.

Jaque al rey

El estado asambleario que vivió el PRO al día siguiente del comunicado, de más está decir, no refuerza la capacidad negociadora de Macri. Lo primero que intentó el ex presidente antes de empezar a dialogar con Milei fue poner en orden su partido, expulsar de los lugares de conducción a aquellas personas vinculadas a Bullrich (lo hizo a mediados de 2024) e instalar una conducción verticalista con él nuevamente en la cima. Esta situación donde todos le cuestionan un comunicado no lo ayuda en nada.

Quizás por eso las maniobras para correrlo a Macri de la responsabilidad. ¿Está en jaque su liderazgo? Los sectores más críticos del PRO aseguran que no. Pero la pequeña rebelión es una llamada de atención de que si no se toma en serio el intento de negociar con Milei (con las dificultades que eso trae) puede encontrarse con que no solo Luis Juez va a agarrar la garrocha para saltar al otro lado.