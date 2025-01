Formosa se encuentra en el top 3 de las provincias con tarifas más bajas de todo el país, según un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-Conicet) que afirmó que junto con La Rioja y el AMBA son las zonas con los precios más económicos, a pesar de los tarifazos que ha puesto en marcha la administración de Javier Milei.



Entrevistado por la 750, Fernando De Vido, presidente de Recursos y Energía Formosa (REFSA), explicó que lograr tarifas finales bajas para los usuarios no fue una tarea sencilla, ya que es el Estado nacional el que define cuánto sale la energía en todo el país.

De Vido explicó que “hoy estamos en presencia de la destrucción del Estado. En energía, salud, educación. Los sectores más vulnerables son los más perjudicados por los tarifazos. Que en algunos sectores de los más vulnerables han llegado aumentos del 2 mil por ciento. Fijate cuánto impacta”.



Por eso, remarcó: “Nuestra distribuidora, que es de toda la provincia, está sintiendo el esfuerzo que hace la gente. Y la oposición formoseña es responsable, porque es la que apoya en el Congreso estas arbitrariedades sobre las tarifas”.

Esta arbitrariedad le permite al Poder Ejecutivo Nacional avanzar sin ningún reparo: “Acá la distribuidora es el mensajero, pero el titular es la secretaría de Energía de Nación. Es una situación compleja”.

Así se llegó a la estrategia para bajar las boletas: “La tarifa tiene dos componentes: la energía y los impuestos. Formosa en eso aporta con que no existe ningún impuesto ni tasa provincial. Formosa no tiene. Hace un gran esfuerzo en disminuir el costo de producción para que no traslade al usuario”.

“Tenemos que tomar consciencia de que hay que cambiar la política. En un año donde la inflación oficial fue del 117 por ciento, que tengamos aumentos de tarifa de más del 2 mil por ciento no puede resistir análisis”, finalizó.

