Luego de la advertencia de Cammesa acerca del posible quiebre del sistema eléctrico por la ola de calor, la empresa distribuidora Edenor se sumó a la red de alarma, que le sirve al Gobierno para atajarse si efectivamente explota la situación de crisis.

Si bien está claro que las falencias del sistema eléctrico vienen de larga data, especialistas también advierten que este año se podrían haber incorporado megas a la generación a través de centrales térmicas que en cambio se dieron de baja, mientras que las obras en alta tensión se frenaron completamente y los tarifazos en distribución y transporte no tuvieron su correlato en mejoras en infraestructura.

“Este jueves la temperatura alcanzará los 36 grados, lo cual no es el pico más alto que tuvimos históricamente, pero sí pondrá estrés en el sistema eléctrico”, señaló este martes el presidente de Edenor, Edgardo Volosín, en una entrevista radial. Advirtió que “el problema principal no es solo la cantidad de energía que se consume, sino cómo se consume. El uso de aires acondicionados es uno de los factores más críticos”.

“Muchas veces en una casa vemos que hay tres o cuatro aparatos prendidos al mismo tiempo, incluso en habitaciones donde no hay personas. Esta simultaneidad genera un impacto muy alto en el sistema”, explicó Volosín, y precisó que "estos aparatos en simultáneo pueden tomar el 25% del consumo eléctrico en momentos de alta demanda".

“Con los aumentos en las tarifas, uno esperaría que los usuarios sean más cuidadosos con el consumo de energía, pero no estamos viendo eso en la práctica. El aire acondicionado, por ejemplo, se ha convertido en una necesidad para muchas personas, incluso en contextos donde antes ni se consideraba”, ejemplificó Volosín.

A pesar del tarifazo a su favor, del orden del 400% que recibió este año, y del empujón alcista en el mercado financiero que tuvo todo el sector energético, Volosín volvió a cargar las tintas sobre la desinversión: “Venimos de décadas de atraso tarifario que generaron una falta de inversión. Esto dejó al sistema en una situación frágil, con el 40% de las instalaciones al final de su vida útil”.

En relación a la posibilidad de completar la oferta eléctrica local con importaciones, el ejecutivo dijo que “esto es algo habitual en momentos críticos. Hemos importado energía de Brasil durante muchos años, y en otros casos, también desde Chile, Uruguay y Bolivia. Siempre que las razones sean técnicas, estas operaciones se realizan sin problemas”.

Factores

Consultado por este diario acerca de la situación del sistema eléctrico, el especialista Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, explicó lo siguiente: "Por un lado, en generación las alertas están concentradas en que no se han ido incorporando megas, específicamente de base térmica, acompañando el aumento de la demanda. A eso se suma la salida de funcionamiento de Atucha por dos años y la dependencia de la hidraulicidad en Brasil, que algo puede aportar vía importaciones".

"En transporte --sigue Carbajales-- hay un problema crónico, ya que en los últimos diez años casi no se ha incorporado capacidad. El gobierno dice que no va a haber obra pública ahí tampoco y es muy complejo que el sector privado financie obras con un repago a largo plazo que atraviesa diferentes jurisdicciones y que se cobra sobre tarifa a los usuarios. Al día de hoy, no hay novedades de cómo la Secretaría de Energía piensa resolver este cuello de botella".

Por último, respecto del tema de la distribución eléctrica, el especialista remarcó que "las tarifas no han apalancado las inversiones necesarias en mantenimiento y en ampliación. De modo que el nivel de corte, la frecuencia y duración siguen en estándares críticos. El aumento de tarifas, que fue considerable, no ha resuelto de fondo la cuestión. Así que este verano la situación volverá a ser complicada".