El exparticipante de Gran Hermano Walter Santiago, más conocido como "Alfa", confirmó este miércoles, luego de participar del acto de Karina Milei en Mar del Plata, que tiene intenciones de ser candidato de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de este año. Tras las repercusiones que generaron sus declaraciones, el partido que conducen los hermanos Milei publicó un comunicado en la red social X señalando que por el momento no están pensando en candidaturas.

"Yo dije bien clarito que yo siempre estuve fuera de la política y no me gusta la política. Pero a veces creo que con todo lo que pasa y todo lo que estoy viendo, y al tener una hija, nietas, creo que me dio ganas de involucrarme, pero no en política sino en un cambio de todo lo que es el manejo del país", expresó en diálogo con Urbana Play, cuando le preguntaron si sería candidato en las próximas elecciones.

"Yo me quiero involucrar en un cambio de país, en un proyecto de país nuevo, en un país donde se termine el país del bombo, el país del sindicato, el país de la dádiva, el país del plan", agregó, sin demasiadas precisiones.

Tras los rodeos, la periodista María O'Donnell le volvió a preguntar si sería candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y Alfa finalmente respondió que "sí", aunque insistió con su discurso antipolítica al plantear que no quiere "llegar a la política como un político" sino involucrarse "en un proyecto de país".



Horas después, La Libertad Avanza difundió un comunicado despegándose de las declaraciones de Alfa y calificando la entrevista radial como una operación de prensa.

"Negamos rotundamente las operaciones periodísticas que afirman que estaríamos considerando a un participante de Gran Hermano para una eventual candidatura de La Libertad Avanza", publicó el espacio de los hermanos Milei en X.

"No estamos pensando en ninguna candidatura. Estamos construyendo el partido político que el Presidente necesita para continuar con los cambios que estamos haciendo y que el país requería. Sus operaciones de prensa no van a alterar el curso de los acontecimientos", finalizó el comunicado.

Este lunes, el exparticipante de Gran Hermano asistió al acto de Karina Milei en Mar del Plata y difundió un video desde el evento, tras lo cual surgieron rumores sobre una posible candidatura suya en la provincia de Buenos Aires.

"Acá estamos en el acto de Milei, de La Libertad Avanza en Mar del Plata, en el Centro Gallegos. Mirá la cantidad de gente que hay. Así que aquí estamos, bien adelante esperando a que empiece. Ahora viene Karina, Lemoine, no sé si vendrá Javier, así que Dani, ¿viste? Lo prometido es deuda. Acá estoy, firme", dijo en el video, en referencia a Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación, a quien Alfa considera un amigo.